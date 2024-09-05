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بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي
بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي
سبوتنيك عربي
ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الدور الذي لعبه الزعيمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عملية تبادل... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T08:18+0000
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وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتعامل دائمًا مع جميع مواطني روسيا الاتحادية الذين يحتاجون إلى مساعدة من الدولة على قدم المساواة. وسوف نفعل هذا في المستقبل، أولاً. وثانيا بالنسبة للتبادلات التي جرت، فقد شاركت العديد من الدول في هذا العمل، في هذه المهمة". وأضاف بوتين: "حسنًا، على سبيل المثال، بالنسبة لصحفي أمريكي عمل تحت سقف صحفي، بشكل أكثر دقة، لكنه نفذ مهام استخباراتية واضحة. في المرحلة الأولى، قام ولي العهد السعودي بدور فعال في هذا العمل، ونحن ممتنون له أيضا، حيث أدى ذلك في النهاية إلى عودة مواطنينا إلى وطنهم". وتابع قائلا:وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب بوساطة تركية. وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.زوجة أحد السجناء الروس تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل إطلاق سراحهأستاذ قانون دولي: عملية "تبادل السجناء" تبدو كاعتراف غربي بمكانة روسيا العالمية
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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي
08:18 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 05.09.2024)
ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الدور الذي لعبه الزعيمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عملية تبادل المحتجزين الروس في السجون الغربية.
وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتعامل دائمًا مع جميع مواطني روسيا الاتحادية الذين يحتاجون إلى مساعدة من الدولة على قدم المساواة. وسوف نفعل هذا في المستقبل، أولاً. وثانيا بالنسبة للتبادلات التي جرت، فقد شاركت العديد من الدول في هذا العمل، في هذه المهمة".
وأضاف بوتين: "حسنًا، على سبيل المثال، بالنسبة لصحفي أمريكي عمل تحت سقف صحفي، بشكل أكثر دقة، لكنه نفذ مهام استخباراتية واضحة. في المرحلة الأولى، قام ولي العهد السعودي بدور فعال في هذا العمل، ونحن ممتنون له أيضا، حيث أدى ذلك في النهاية إلى عودة مواطنينا إلى وطنهم". وتابع قائلا:
"حسنًا، لقد قدم الرئيس التركي، السيد أردوغان، منصة تركية للحل النهائي لهذه القضايا. تمامًا مثل بعض الدول الأخرى، من العالم العربي، ومن بعض الدول الأخرى، أظهروا حسن النية هنا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية،
وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب
بوساطة تركية.
وقال بوتين في مطار فنوكوفو: "الآن أريد أن أخاطب أولئك الذين يرتبطون بشكل مباشر بالخدمة العسكرية، أريد أن أشكركم على ولائكم للقسم وواجبكم، الوطن لم ينساكم ولو لدقيقة واحدة".
وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن
ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.