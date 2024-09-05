بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا وتطور العلاقات مع روسيا، وأزمتها مع الصومال ومصر
16:03 GMT
59 د
بلا قيود
خبراء يوضحون أهمية زيارة السيسي لتركيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
08:04 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
سياسة نقدية عالمية جديدة أصبحت في طور التشكل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240905/بوتين-نثمن-دور-ولي-العهد-السعودي-في-عملية-تبادل-الأسرى---1092412557.html
بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي
بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي
سبوتنيك عربي
ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الدور الذي لعبه الزعيمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عملية تبادل... 05.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-05T08:18+0000
2024-09-05T09:08+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103722/78/1037227813_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_55c11c8d97d80ed98719b554c622c5ad.jpg
وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتعامل دائمًا مع جميع مواطني روسيا الاتحادية الذين يحتاجون إلى مساعدة من الدولة على قدم المساواة. وسوف نفعل هذا في المستقبل، أولاً. وثانيا بالنسبة للتبادلات التي جرت، فقد شاركت العديد من الدول في هذا العمل، في هذه المهمة". وأضاف بوتين: "حسنًا، على سبيل المثال، بالنسبة لصحفي أمريكي عمل تحت سقف صحفي، بشكل أكثر دقة، لكنه نفذ مهام استخباراتية واضحة. في المرحلة الأولى، قام ولي العهد السعودي بدور فعال في هذا العمل، ونحن ممتنون له أيضا، حيث أدى ذلك في النهاية إلى عودة مواطنينا إلى وطنهم". وتابع قائلا:وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب بوساطة تركية. وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.زوجة أحد السجناء الروس تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل إطلاق سراحهأستاذ قانون دولي: عملية "تبادل السجناء" تبدو كاعتراف غربي بمكانة روسيا العالمية
https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html
https://sarabic.ae/20240131/الدفاع-الروسية-الإمارات-قدمت-وساطة-إنسانية-في-عملية-تبادل-الأسرى-بين-روسيا-وأوكرانيا-1085614650.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103722/78/1037227813_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_44fb0003dc5e1c3976c9c4b5d1e395ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية

بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي

08:18 GMT 05.09.2024 (تم التحديث: 09:08 GMT 05.09.2024)
© Sputnik . Michail Klimentjev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأرجنتين
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
© Sputnik . Michail Klimentjev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الدور الذي لعبه الزعيمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عملية تبادل المحتجزين الروس في السجون الغربية.
وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتعامل دائمًا مع جميع مواطني روسيا الاتحادية الذين يحتاجون إلى مساعدة من الدولة على قدم المساواة. وسوف نفعل هذا في المستقبل، أولاً. وثانيا بالنسبة للتبادلات التي جرت، فقد شاركت العديد من الدول في هذا العمل، في هذه المهمة".
وأضاف بوتين: "حسنًا، على سبيل المثال، بالنسبة لصحفي أمريكي عمل تحت سقف صحفي، بشكل أكثر دقة، لكنه نفذ مهام استخباراتية واضحة. في المرحلة الأولى، قام ولي العهد السعودي بدور فعال في هذا العمل، ونحن ممتنون له أيضا، حيث أدى ذلك في النهاية إلى عودة مواطنينا إلى وطنهم". وتابع قائلا:

"حسنًا، لقد قدم الرئيس التركي، السيد أردوغان، منصة تركية للحل النهائي لهذه القضايا. تمامًا مثل بعض الدول الأخرى، من العالم العربي، ومن بعض الدول الأخرى، أظهروا حسن النية هنا".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
موكب الرئيس بوتين مع سيارة أوروس خلال حفل التنصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2024
بوتين يستقبل الروس المطلق سراحهم خلال عملية تبادل السجناء... فيديو
1 أغسطس, 19:35 GMT
وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب بوساطة تركية.
لقاء الجنود الأسرى مع عائلاتهم في خارتسيسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2024
الدفاع الروسية: الإمارات قدمت وساطة إنسانية في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
31 يناير, 13:46 GMT
وقال بوتين في مطار فنوكوفو: "الآن أريد أن أخاطب أولئك الذين يرتبطون بشكل مباشر بالخدمة العسكرية، أريد أن أشكركم على ولائكم للقسم وواجبكم، الوطن لم ينساكم ولو لدقيقة واحدة".
وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.
زوجة أحد السجناء الروس تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل إطلاق سراحه
أستاذ قانون دولي: عملية "تبادل السجناء" تبدو كاعتراف غربي بمكانة روسيا العالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس تتهم نتنياهو بإفشال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار08:14 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT - سبوتنيك عربيكلمة الرئيس بوتين في "المنتدى الاقتصادي الشرقي" التاسع في فلاديفوستوك06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала