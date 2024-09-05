https://sarabic.ae/20240905/بوتين-نثمن-دور-ولي-العهد-السعودي-في-عملية-تبادل-الأسرى---1092412557.html

بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي

بوتين يوجه الشكر لولي العهد السعودي والرئيس التركي

سبوتنيك عربي

ثمّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الدور الذي لعبه الزعيمان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في عملية تبادل... 05.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-05T08:18+0000

2024-09-05T08:18+0000

2024-09-05T09:08+0000

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وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نتعامل دائمًا مع جميع مواطني روسيا الاتحادية الذين يحتاجون إلى مساعدة من الدولة على قدم المساواة. وسوف نفعل هذا في المستقبل، أولاً. وثانيا بالنسبة للتبادلات التي جرت، فقد شاركت العديد من الدول في هذا العمل، في هذه المهمة". وأضاف بوتين: "حسنًا، على سبيل المثال، بالنسبة لصحفي أمريكي عمل تحت سقف صحفي، بشكل أكثر دقة، لكنه نفذ مهام استخباراتية واضحة. في المرحلة الأولى، قام ولي العهد السعودي بدور فعال في هذا العمل، ونحن ممتنون له أيضا، حيث أدى ذلك في النهاية إلى عودة مواطنينا إلى وطنهم". وتابع قائلا:وجرت عملية التبادل، في 2 أغسطس/آب الجاري، وهي أكبر عملية تبادل في السنوات الأخيرة بين روسيا والدول الغربية، وعاد ثمانية روس إلى وطنهم.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، قد استقبل المواطنين الروس الذي تم تحريرهم في صفقة تبادل سجناء مع الغرب بوساطة تركية. وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع المواطنين الروس الذين عادوا للوطن بعد عملية تبادل السجناء مع واشنطن ودول الغرب أن الوطن لم ينساهم ولو لدقيقة واحدة.زوجة أحد السجناء الروس تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل إطلاق سراحهأستاذ قانون دولي: عملية "تبادل السجناء" تبدو كاعتراف غربي بمكانة روسيا العالمية

https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html

https://sarabic.ae/20240131/الدفاع-الروسية-الإمارات-قدمت-وساطة-إنسانية-في-عملية-تبادل-الأسرى-بين-روسيا-وأوكرانيا-1085614650.html

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روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية