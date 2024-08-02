https://sarabic.ae/20240802/زوجة-أحد-السجناء-الروس-تروي-سبوتنيك-تفاصيل-إطلاق-سراحه-1091367520.html

زوجة أحد السجناء الروس تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل إطلاق سراحه

زوجة أحد السجناء الروس تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل إطلاق سراحه

سبوتنيك عربي

إطلاق سراح صحفي روسي إسباني ضمن عملية تبادل السجناء بين أمريكا وروسيا يعني لم شمله الذي طال انتظاره مع عائلته بعد 29 شهراً من الاحتجاز البولندي على الرغم من... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T18:16+0000

2024-08-02T18:16+0000

2024-08-02T18:17+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg

بافيل روبتسوف، الذي يبدو أنه يتمتع بصحة جيدة، متواجد في موسكو ويتبع البروتوكولات الصحية منذ إطلاق سراحه.وأشارت الزوجة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان من المتوقع استعادة وثائق الصحفي، ويبدو أن السلطات البولندية لم تعط روبتسوف جواز سفره الإسباني عند إطلاق سراحه.وكتب غونزالو بوي في بيان: "لقد أصبح التبادل ممكنا بفضل المفاوضات المكثفة بين الأطراف المعنية والعمل القانوني الدقيق، الذي ضمن إطارا قانونيا مناسبا لتنفيذه، مع احترام حقوق وكرامة الصحفيين المعنيين".وبعبارة أخرى، كان الدفاع عن الصحفي الإسباني يسعى للحصول على تأكيد قانوني بأن موكلهم قد أطلق سراحه دون توجيه اتهامات إليه ودون الحاجة إلى الرد على أي شيء أمام النظام القضائي في أي بلد.وقالت الزوجة التي أبلغها المحامي بنبأ إطلاق سراح زوجها، ظهر يوم 1 أغسطس/آب: "لم يكونوا يعتزمون تقديمه للمحاكمة".وتابعت: "الموقف يتناقض بشكل صارخ مع الموقف الذي أظهرته الحكومة الوطنية الإسبانية طيلة الأشهر التسعة والعشرين التي قضاها بافيل روبتسوف في السجن. وقال محاميه لقناة تلفزيون إقليم الباسك "EiTB" إنه في يوم إطلاق سراح الصحفي، لم يتلق مكالمة أو رسالة واحدة من وزارة الخارجية أو من أي هيئة حكومية في إسبانيا.وأوضحت أت هذه يعني أن إسبانيا لم تتدخل حتى وقت قريب في قضية الصحفي المسجون، رغم أنه مواطنها بشكل كامل.وفي السياق ذاته، قال المحامي: "ومن الجدير بالذكر أن السلطات الروسية أبدت اهتماما حقيقيا بإيجاد مخرج من الوضع الحالي، في حين ركز البعض الآخر بشكل أساسي على تجريم بافيل روبتسوف ، بدلا من حمايته ودعم حقوقه كصحفي".الحالة الصحيةإذا حكمنا من خلال لقطات تلفزيونية، يبدو أن ما يقرب من عامين ونصف من السجن في ظروف قاسية للغاية لم يؤثر على الحالة البدنية لبافيل روبتسوف، ولكن الفحص الطبي سيحدد مدى الضرر الذي لحق بالرئة والذي تفاقم بسبب البرد والرطوبة في سجن رادوم بخليج غوانتانامو في بولندا.وأضافت: "السجن، بالطبع، لم يكن جيداً بالنسبة له، لم يكن هناك هواء نقي، وكان يخرج إلى الفناء الصغير لمدة ساعة فقط في اليوم. كان الجو بارداً جداً في الشتاء، وحاراً جداً ورطباً في الصيف، كان الجو باردًا هذا الشتاء ولم يتم توفير تدفئة إضافية، إذا تم العثور على أي شيء، فسوف نقدم شكوى".يذكر أن آخر مرة كانت قد التقت فيها أويانا غويرينا بزوجها، في مايو/ أيار من هذا العام، خلال زيارتها الثالثة والأخيرة لسجن رادوم، وكانت "سعيدة بمظهره وهو يسير على متن الطائرة، فقد بدا ممتلئ الجسم وعضليًا".وختمت: "الشيء الوحيد الذي كان يفعله في الزنزانة هو الرياضة، لأنه كان يُحرم من كل شيء آخر، الكتب والدراسات وما إلى ذلك".

https://sarabic.ae/20240802/الكرملين-الأجهزة-الروسية-ستواصل-العمل-من-أجل-إعادة-المواطنين-المسجونين-في-الخارج--1091354515.html

https://sarabic.ae/20240801/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إعادة-8-روس-كانوا-معتقلين-ومسجونين-في-عدد-من-دول-الناتو-إلى-وطنهم-1091329259.html

https://sarabic.ae/20240801/بوتين-يستقبل-المعتقلين-الروس-المطلق-سراحهم-خلال-عملية-التبادل-مع-واشنطن-1091335317.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك