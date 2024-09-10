https://sarabic.ae/20240910/نظام-كييف-يعمل-على-استقدام-مسلحين-من-دولة-عربية-وموسكو-تعلق----1092568933.html

نظام كييف يعمل على استقدام مسلحين من دولة عربية... وموسكو تعلق

نظام كييف يعمل على استقدام مسلحين من دولة عربية... وموسكو تعلق

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن نظام كييف يعمل على جلب مسلحين من سوريا، للمشاركة بالعمليات العسكرية ضد القوات الروسية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T09:04+0000

2024-09-10T09:04+0000

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وقالت صحيفة "أيدينليك" التركية، نقلا عن مصادر، أن "نظام كييف أجرى مفاوضات مع ممثلي منظمة "هيئة تحرير الشام" الإرهابية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في سوريا، لجذب مسلحيها للانضمام إلى العمليات ضد روسيا".وجاء في الصحيفة أن "نظام كييف، الذي تبين أنه تعاون مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، لتنفيذ عمليات سرية ضد القوات الروسية في سوريا، أقام الآن علاقات مع إرهابيي هيئة "تحرير الشام"، الذين احتلوا إدلب، وبحسب إفادة مصادر محلية في الأشهر الأخيرة، زار وفد أوكراني مدينة إدلب، والتقى بقيادات من تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي".وكما جاء في المنشور، فإن "القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص خطير في الأفراد، لذلك تبحث أوكرانيا عن تعزيزات جديدة للجبهة. ولهذا السبب، ليس من المستغرب أن يقوم نظام كييف أولاً "بإفراغ سجونه، ثم إقامة علاقات وثيقة مع المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، وتحول إلى هيئة "تحرير الشام" لنفس الغرض".وفي سياق متصل، فقد تم بالفعل كشف نظام كييف وهو يتعاون مع الإرهابيين في أفريقيا. وعلى هذا فقد دعمت كييف الهجمات المسلحة التي نفذها متشددون ضد الجيش في مالي، الذي تدعو سلطاته إلى التعاون مع روسيا.وكتبت زاخاروفا: "لقد ظل نظام كييف على اتصال مع الرعاع الإرهابيين لفترة طويلة. والانخراط في هجمات إرهابية ضد مواطنين روس، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، واستخدام تكتيكات "العلم الأجنبي". وفي الوقت نفسه، أشارت زاخاروفا إلى أن "المشكلة أكبر من ذلك"، وقالت:وكما ذكرت صحيفة "سين نيوز" السنغالية، فإن "قيادة مالي وموريتانيا، تحققان في حقائق التدريب الإرهابي على الأراضي الموريتانية على يد مدربين أوكرانيين". بالإضافة إلى ذلك، وفقا لصحيفة "موند"، تم تدريب إرهابيين من جماعات مسلحة انفصالية في مالي على أراضي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.وبسبب تصرفات كييف، قطعت مالي والنيجر العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، في أوائل أغسطس/آب الماضي. بدورها، استدعت وزارة الخارجية السنغالية سفير أوكرانيا، يوري بيفوفاروف، بعد أن نشرت البعثة الدبلوماسية في البلاد منشورا على شبكات التواصل الاجتماعي يدعم هجوما إرهابيا نفذه إسلاميون ومتمردون على القوات المسلحة المالية في شمال الدولة الإفريقية.بالإضافة إلى ذلك، في نهاية أغسطس الماضي، أرسل وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأشاروا إلى أنهم يدينون بشدة "دعم وتمجيد الإرهاب" من قبل السلطات الأوكرانية ويدعوون مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات ضد كييف، التي اتخذت خيارا واعيا لدعم الإرهاب في أفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل.ودعت الدائرة الدبلوماسية لبوركينا فاسو بدورها المجتمع الدولي إلى تقييم دعم الجماعات الإرهابية من أوكرانيا.الجيش الأمريكي ينقل "دواعش" من الرقة إلى الحسكة شرقي سوريامقتل قياديين اثنين في قوات "قسد" باستهداف تركي جديد شرقي سوريا

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