https://sarabic.ae/20240903/مقتل-قياديين-اثنين-في-قوات-قسد-باستهداف-تركي-جديد-شرقي-سوريا-1092371917.html

مقتل قياديين اثنين في قوات "قسد" باستهداف تركي جديد شرقي سوريا

مقتل قياديين اثنين في قوات "قسد" باستهداف تركي جديد شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

قُتل قياديان اثنان في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، أحدهما من جنسية غير سورية، في استهداف جديد من طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي لسيارة تابعة لهم... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T21:15+0000

2024-09-03T21:15+0000

2024-09-03T21:15+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قياديين اثنين في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي قُتلا في استهداف طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي لسيارتهما من نوع (بيك آب - دفع رباعي) في قرية أم الفرسان بمحيط مدينة القامشلي شمالي الحسكة، أثناء خروجهما من مبنى (السجن) التابع لقوات "الآسايش"، الذراع الأمني لقوات "قسد".وذكر المراسل نقلاً عن صالح المحمد، أحد سكان قرية أم الفرسان، أن المسيرة التركية استهدفت السيارة بشكل مباشر داخل سور السجن، مما أدى إلى احتراقها بشكل كامل ومقتل من بداخلها، وهما أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا وقيادي في قوات "قسد" مع قيادي آخر.وتابع بأن قوات "قسد" فرضت طوقًا أمنيًا في موقع التفجير ومنعت اقتراب المدنيين من الموقع، الذي كان (مبنى حكوميًا) استولت عليه "قسد"، مع وصول سيارات الإطفاء والإسعاف.وكان قيادي عسكري في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، من الجنسية التركية وهو أحد المطلوبين للمخابرات التركية باعتباره أحد كوادر "حزب العمال الكردستاني"، قد قُتل وأُصيب آخر بجروح بليغة في قصف جوي تركي استهدف سيارته قبل أيام في (حي الصناعة).وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن قياديًا في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي من الجنسية الأجنبية قُتل يوم الاثنين 19 آب / أغسطس الحالي، وأُصيب آخر بجروح بليغة جراء استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة كانت تقلهم في حي الصناعة الشعبي بمدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة شرقي سوريا، كما قُتلت قيادية مع ابنها المنضوي في صفوف "قسد" في استهداف مماثل في حي البشيرية في مدينة القامشلي بعد أيام قليلة.ويعتبر هذا الاستهداف من الاستهدافات التركية القليلة التي تتم داخل الأحياء السكنية، حيث تتركز الاستهدافات عادة على المواقع العسكرية والطرق العامة شمالي وشمالي شرقي سوريا.وتركزت الاستهدافات التركية خلال الأسابيع الماضية على ضرب نقاط المراقبة والرصد التابعة لقوات "قسد"، أولها كان في قرية خان الجبل وثانيها في قرية شرم الشيخ بريف المالكية على المثلث الحدودي السوري التركي العراقي، وفي قرية أبو راسين بريف القامشلي الجنوبي، وعلى موقعين أحدهما على قمة جبل عبد العزيز جنوب غربي مدينة الحسكة، وآخرها على موقع مشترك بين قوات "قسد" وقوات "التحالف الأمريكي" من طرف آخر على قمة جبل كراتشوك بريف المالكية على المثلث الحدودي السوري - التركي – العراقي.وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مواقع "قسد" ومناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 94 استهدافًا، تسببت بمقتل وإصابة العشرات من القياديين والمسلحين بينهم من جنسيات أجنبية غير سورية.

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قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي