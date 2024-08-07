https://sarabic.ae/20240807/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-حقيقة-تعاون-نظام-كييف-مع-إرهابيين-ليست-مفاجئة-1091500144.html

الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": كييف قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا بسبب عجزها عن هزيمة روسيا

الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": كييف قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا بسبب عجزها عن هزيمة روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن كييف تواصل استخدام الأساليب الإرهابية، وترتكب أعمال تخريبية واغتيالات سياسية. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T09:06+0000

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قالت زاخاروفا في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن كييف تواصل تطبيق الأساليب الإرهابية في روسيا، وترتكب اغتيالات سياسية وأعمال تخريبية، مضيفة أن "حقيقة تعاون كييف مع الإرهابيين ليست مفاجئة على الإطلاق".وأكدت زاخاروفا أن كييف قررت فتح "جبهة ثانية" في أفريقيا بسبب عجزها عن هزيمة روسيا في ساحة المعركة.وأشارت زاخاروفا إلى أنه في 4 أغسطس/ آب الجاري، تم نشر بيان رسمي من الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي بشأن القطع "الفوري" للعلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وأشارت إلى أن "السبب في ذلك هو تصريحات المسؤولين الأوكرانيين، فيما يتعلق بمساعدة كييف للقوات الإرهابية، التي نفذت هجومًا على قافلة من العسكريين الماليين، في شمال مالي، في نهاية يوليو/ تموز الماضي".وأكدت زاخاروفا أنه "نلفت الانتباه إلى دقة "التشخيص" الذي أجرته موسكو، والتي حذرت مرارا وتكرارا من الطبيعة "النازية الجديدة والدنيئة" لسياسة نظام فلاديمير زيلينسكي، الذي دخل في "تحالف" مع الإرهاب الدولي".وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات المالية حذرت المجتمع الدولي والدول التي تساعد كييف من أن هذا الدعم سيعتبر بمثابة مساعدة للإرهاب الدولي، ودعت الأفارقة إلى إدانة الأعمال التخريبية التي تقوم بها أوكرانيا والتي تشكل تهديدا لاستقرار القارة.وأضافت زاخاروفا: "يتم الإعراب عن الامتنان للدول الصديقة لمالي التي أبدت تضامنها على خلفية الهجمات التي تم تنفيذها بدعم من جهات أجنبية".باحث: زيلنسكي أصبح من أيتام بايدن.. وروسيا غير قابلة للهزيمة بالمعنى التاريخيزيلينسكي يعتبر أن علاقته الشخصية تقتصر على زوجته بمعزل عن قائد القوات المسلحة

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