https://sarabic.ae/20240805/خبير-في-الشؤون-الروسية-زيلينسكي-لا-يريد-المفاوضات-مع-روسيا-وأتوقع-ثورة-شعبية-كبيرة-في-كييف--1091428823.html

خبير في الشؤون الروسية: زيلينسكي لا يريد المفاوضات مع روسيا وأتوقع ثورة شعبية كبيرة في كييف

خبير في الشؤون الروسية: زيلينسكي لا يريد المفاوضات مع روسيا وأتوقع ثورة شعبية كبيرة في كييف

سبوتنيك عربي

أكد الخبير في الشؤون الروسية، رضوان قاسم، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، لا يريد المفاوضات مع روسيا، إلا أنه مجبر على... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T08:38+0000

2024-08-05T08:38+0000

2024-08-05T08:38+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0d/1048673065_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_cf1423a32b214b574015c4201facfb10.jpg

وأوضح قاسم في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "كل المؤشرات الأوروبية والغربية تشي بأن الدعم الغربي لأوكرانيا سيتراجع على اعتبار أن كل الأموال التي دُفعت ذهبت هباء".ورأى قاسم أن "زيلينسكي يعيش أزمة داخلية كبيرة، على اعتبار أنه لا يهتم للشعب الأوكراني ولا حتى للجيش الأوكراني، إذ إن هؤلاء يُسحبون من منازلهم إلى القتال عنوة عنهم، وبالتالي هم يذهبون إلى الميدان بمعنويات ضعيفة، إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية في أوكرانيا، حيث اكتشف الشعب أن كل المساعدات التي حصلوا عليها سُرقت من قبل نظام زيلينسكي وخدمت مصالحه الشخصية عبر شراء القصور والعقارات و استثماراته الخارجية".وتوقّع الخبير في الشؤون الروسية "ثورة شعبية كبيرة في أوكرانيا لسببين أساسيين، الأول يكمن في اعتبار الداعمين لزيلينسكي أنه بات يشكل عبئا عليهم، أما السبب الثاني فهو يتمثل في سوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية التي ستسبب حركة شعبية كبيرة جدًا قد يستغلها الغرب"، مبيّنًا أن "واشنطن تتخلى عن عملائها في العالم عندما تنتهي منهم، وبدأ العد العكسي لزيلينسكي بعد فشل مهمته".كما اعتبر قاسم أنه "لا يمكن للتواصل الأمريكي الروسي أن ينقطع حتى في أسوء الظروف، لأن انقطاع التواصل قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة لن تكون عادية، وأولى بوادر التواصل الامريكي الروسي توج بتبادل السجناء".وقد أجرت روسيا والولايات المتحدة، عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية، مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.أبرز الشخصيات التي غادرت نظام زيلينسكيخبير بريطاني يكشف عن خسارة كييف القريبة لإحدى المدن المهمة

https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html

https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-منفتحة-بشكل-عام-على-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا--1091117952.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي