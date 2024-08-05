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https://sarabic.ae/20240805/خبير-في-الشؤون-الروسية-زيلينسكي-لا-يريد-المفاوضات-مع-روسيا-وأتوقع-ثورة-شعبية-كبيرة-في-كييف--1091428823.html
خبير في الشؤون الروسية: زيلينسكي لا يريد المفاوضات مع روسيا وأتوقع ثورة شعبية كبيرة في كييف
خبير في الشؤون الروسية: زيلينسكي لا يريد المفاوضات مع روسيا وأتوقع ثورة شعبية كبيرة في كييف
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون الروسية، رضوان قاسم، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، لا يريد المفاوضات مع روسيا، إلا أنه مجبر على... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T08:38+0000
2024-08-05T08:38+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وأوضح قاسم في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "كل المؤشرات الأوروبية والغربية تشي بأن الدعم الغربي لأوكرانيا سيتراجع على اعتبار أن كل الأموال التي دُفعت ذهبت هباء".ورأى قاسم أن "زيلينسكي يعيش أزمة داخلية كبيرة، على اعتبار أنه لا يهتم للشعب الأوكراني ولا حتى للجيش الأوكراني، إذ إن هؤلاء يُسحبون من منازلهم إلى القتال عنوة عنهم، وبالتالي هم يذهبون إلى الميدان بمعنويات ضعيفة، إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية في أوكرانيا، حيث اكتشف الشعب أن كل المساعدات التي حصلوا عليها سُرقت من قبل نظام زيلينسكي وخدمت مصالحه الشخصية عبر شراء القصور والعقارات و استثماراته الخارجية".وتوقّع الخبير في الشؤون الروسية "ثورة شعبية كبيرة في أوكرانيا لسببين أساسيين، الأول يكمن في اعتبار الداعمين لزيلينسكي أنه بات يشكل عبئا عليهم، أما السبب الثاني فهو يتمثل في سوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية التي ستسبب حركة شعبية كبيرة جدًا قد يستغلها الغرب"، مبيّنًا أن "واشنطن تتخلى عن عملائها في العالم عندما تنتهي منهم، وبدأ العد العكسي لزيلينسكي بعد فشل مهمته".كما اعتبر قاسم أنه "لا يمكن للتواصل الأمريكي الروسي أن ينقطع حتى في أسوء الظروف، لأن انقطاع التواصل قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة لن تكون عادية، وأولى بوادر التواصل الامريكي الروسي توج بتبادل السجناء".وقد أجرت روسيا والولايات المتحدة، عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية، مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.أبرز الشخصيات التي غادرت نظام زيلينسكيخبير بريطاني يكشف عن خسارة كييف القريبة لإحدى المدن المهمة
https://sarabic.ae/20240804/ترامب-يعترف-بأن-بوتين-أبرم-صفقة-عظيمة-بشأن-تبادل-السجناء-1091395193.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

خبير في الشؤون الروسية: زيلينسكي لا يريد المفاوضات مع روسيا وأتوقع ثورة شعبية كبيرة في كييف

08:38 GMT 05.08.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا وعلم أوكرانيا
علم روسيا وعلم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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حصري
أكد الخبير في الشؤون الروسية، رضوان قاسم، اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، فلاديمير زيلينسكي، لا يريد المفاوضات مع روسيا، إلا أنه مجبر على ذلك".
وأوضح قاسم في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أن "كل المؤشرات الأوروبية والغربية تشي بأن الدعم الغربي لأوكرانيا سيتراجع على اعتبار أن كل الأموال التي دُفعت ذهبت هباء".
ورأى قاسم أن "زيلينسكي يعيش أزمة داخلية كبيرة، على اعتبار أنه لا يهتم للشعب الأوكراني ولا حتى للجيش الأوكراني، إذ إن هؤلاء يُسحبون من منازلهم إلى القتال عنوة عنهم، وبالتالي هم يذهبون إلى الميدان بمعنويات ضعيفة، إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية في أوكرانيا، حيث اكتشف الشعب أن كل المساعدات التي حصلوا عليها سُرقت من قبل نظام زيلينسكي وخدمت مصالحه الشخصية عبر شراء القصور والعقارات و استثماراته الخارجية".
لقاء بوتين وترامب في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
ترامب يعترف بأن بوتين أبرم "صفقة عظيمة" بشأن تبادل السجناء
أمس, 04:58 GMT
وتوقّع الخبير في الشؤون الروسية "ثورة شعبية كبيرة في أوكرانيا لسببين أساسيين، الأول يكمن في اعتبار الداعمين لزيلينسكي أنه بات يشكل عبئا عليهم، أما السبب الثاني فهو يتمثل في سوء الأوضاع الاقتصادية الداخلية التي ستسبب حركة شعبية كبيرة جدًا قد يستغلها الغرب"، مبيّنًا أن "واشنطن تتخلى عن عملائها في العالم عندما تنتهي منهم، وبدأ العد العكسي لزيلينسكي بعد فشل مهمته".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الكرملين: روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا
25 يوليو, 10:13 GMT
كما اعتبر قاسم أنه "لا يمكن للتواصل الأمريكي الروسي أن ينقطع حتى في أسوء الظروف، لأن انقطاع التواصل قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة لن تكون عادية، وأولى بوادر التواصل الامريكي الروسي توج بتبادل السجناء".
وقد أجرت روسيا والولايات المتحدة، عملية تبادل للسجناء، حيث تمت استعادة 8 مواطنين روس محكوم عليهم بالسجن في عدد من الدول الغربية، مقابل الإفراج عن 16 من المواطنين الروس والأجانب المدانين بمختلف التهم في روسيا. وشارك في الصفقة التي عقدت بوساطة تركيا ما مجموعه 7 دول.
أبرز الشخصيات التي غادرت نظام زيلينسكي
خبير بريطاني يكشف عن خسارة كييف القريبة لإحدى المدن المهمة
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
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