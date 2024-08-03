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من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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المقهى الثقافي
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كواليس السينما
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عالم سبوتنيك
نصر الله: الرد قادم ومن كل الجبهات والمعركة دخلت مرحلة جديدة، نتنياهو: إسرائيل في حالة استعداد عالية جداً لأي سيناريو
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240803/سياسي-أمريكي-يحدد-موعد-نهاية-الصراع-الأوكراني-1091381983.html
سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني
سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن الصراع الأوكراني سينتهي بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T13:21+0000
2024-08-03T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال ميرشايمر على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "أعتقد أنه إلى الوقت الذي سيعاني فيه الجيش الأوكراني من انهيار كامل في ساحة المعركة، سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى أي نوع من الاتفاق".وأردف قائلا: "بمعنى أكثر عمومية، لا يستطيع الأوكرانيون والغرب حل هذه المشكلة معًا، لذا فإن ما سيحدث لن يؤدي إلا إلى الأسوأ … الأوكرانيون في ورطة كبيرة".وفي وقت سابق، أظهر استطلاع أجراه معهد "كييف الدولي لعلم الاجتماع"، أن ما يقرب من 60% من الأوكرانيين يعتقدون أن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المفاوضات مع روسيا لحل الصراع.وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة--1091378729.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني

13:21 GMT 03.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن الصراع الأوكراني سينتهي بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة.
وقال ميرشايمر على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "أعتقد أنه إلى الوقت الذي سيعاني فيه الجيش الأوكراني من انهيار كامل في ساحة المعركة، سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى أي نوع من الاتفاق".

ووفقا له، فإن القوات الروسية تدمر القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، أضاف ميرشايمر أن كييف لا تستطيع فعل أي شيء لمقاومتهم.

وأردف قائلا: "بمعنى أكثر عمومية، لا يستطيع الأوكرانيون والغرب حل هذه المشكلة معًا، لذا فإن ما سيحدث لن يؤدي إلا إلى الأسوأ … الأوكرانيون في ورطة كبيرة".

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "كونفيرسايشون" إلى أن الصراع يتطور لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكتبت الصحيفة إلى الوقت الذي سيظهر فيه رئيس جديد في البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2025، فمن غير المرجح أن يتغير الوضع نحو الأفضل بالنسبة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع أجراه معهد "كييف الدولي لعلم الاجتماع"، أن ما يقرب من 60% من الأوكرانيين يعتقدون أن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المفاوضات مع روسيا لحل الصراع.
قوات خاصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية وتتقدم على محاور عدة
11:28 GMT
وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
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