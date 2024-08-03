https://sarabic.ae/20240803/سياسي-أمريكي-يحدد-موعد-نهاية-الصراع-الأوكراني-1091381983.html

سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني

سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن الصراع الأوكراني سينتهي بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-03T13:21+0000

2024-08-03T13:21+0000

2024-08-03T13:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg

وقال ميرشايمر على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "أعتقد أنه إلى الوقت الذي سيعاني فيه الجيش الأوكراني من انهيار كامل في ساحة المعركة، سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى أي نوع من الاتفاق".وأردف قائلا: "بمعنى أكثر عمومية، لا يستطيع الأوكرانيون والغرب حل هذه المشكلة معًا، لذا فإن ما سيحدث لن يؤدي إلا إلى الأسوأ … الأوكرانيون في ورطة كبيرة".وفي وقت سابق، أظهر استطلاع أجراه معهد "كييف الدولي لعلم الاجتماع"، أن ما يقرب من 60% من الأوكرانيين يعتقدون أن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المفاوضات مع روسيا لحل الصراع.وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة--1091378729.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم