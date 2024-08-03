https://sarabic.ae/20240803/سياسي-أمريكي-يحدد-موعد-نهاية-الصراع-الأوكراني-1091381983.html
سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني
سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن الصراع الأوكراني سينتهي بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة. 03.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-03T13:21+0000
2024-08-03T13:21+0000
2024-08-03T13:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_5132c4bbe96730ecd163ac24e56e9ce9.jpg
وقال ميرشايمر على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "أعتقد أنه إلى الوقت الذي سيعاني فيه الجيش الأوكراني من انهيار كامل في ساحة المعركة، سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى أي نوع من الاتفاق".وأردف قائلا: "بمعنى أكثر عمومية، لا يستطيع الأوكرانيون والغرب حل هذه المشكلة معًا، لذا فإن ما سيحدث لن يؤدي إلا إلى الأسوأ … الأوكرانيون في ورطة كبيرة".وفي وقت سابق، أظهر استطلاع أجراه معهد "كييف الدولي لعلم الاجتماع"، أن ما يقرب من 60% من الأوكرانيين يعتقدون أن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المفاوضات مع روسيا لحل الصراع.وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.
https://sarabic.ae/20240803/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-وتتقدم-على-محاور-عدة--1091378729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650568_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_5eb213bdc9070c80198b42cb9a8edca4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
سياسي أمريكي "يحدد" موعد نهاية الصراع الأوكراني
صرح عالم السياسة الأمريكي، جون ميرشايمر، بأن الصراع الأوكراني سينتهي بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة.
وقال ميرشايمر على قناة "Judging Freedom" في "يوتيوب": "أعتقد أنه إلى الوقت الذي سيعاني فيه الجيش الأوكراني من انهيار كامل في ساحة المعركة، سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى أي نوع من الاتفاق".
ووفقا له، فإن القوات الروسية تدمر القوات المسلحة الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، أضاف ميرشايمر أن كييف لا تستطيع فعل أي شيء لمقاومتهم.
وأردف قائلا: "بمعنى أكثر عمومية، لا يستطيع الأوكرانيون والغرب حل هذه المشكلة معًا، لذا فإن ما سيحدث لن يؤدي إلا إلى الأسوأ … الأوكرانيون في ورطة كبيرة".
وفي وقت سابق، أشارت صحيفة "كونفيرسايشون" إلى أن الصراع يتطور لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكتبت الصحيفة إلى الوقت الذي سيظهر فيه رئيس جديد في البيت الأبيض، في يناير/كانون الثاني 2025، فمن غير المرجح أن يتغير الوضع نحو الأفضل بالنسبة لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع أجراه معهد "كييف الدولي لعلم الاجتماع"، أن ما يقرب من 60% من الأوكرانيين يعتقدون أن أوكرانيا يجب أن تنتقل إلى المفاوضات مع روسيا لحل الصراع.
وقد أشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي.
وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات للتوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا، قائلا إن موسكو ستوقف إطلاق النار على الفور وتعلن استعدادها للمفاوضات بعد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على كييف أن تعلن تخليها عن نوايا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وتنفيذ عملية نزع السلاح والتخلص من النازية، فضلاً عن قبول وضع محايد وغير انحيازي وخالٍ من الأسلحة النووية، كما أشار بوتين إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.