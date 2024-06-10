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https://sarabic.ae/20240610/أبرز-الشخصيات-التي-غادرت-نظام-زيلينسكي-1089721679.html
أبرز الشخصيات التي غادرت نظام زيلينسكي
أبرز الشخصيات التي غادرت نظام زيلينسكي
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أبرز شخصيات نظام كييف، التي أقالها فلاديمير زيلينسكي، بعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تكبد فيها... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T16:59+0000
2024-06-10T16:59+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وأقال زيلينسكي، في 30 مارس/آذار 2024، المساعد الأول له، سيرغي شيفير، والذي كان يعد صديقا لزيلنسكي، حيث كان مسؤولاً عن الاتصالات مع رجال الأعمال والجدول اليومي لزيلينسكي.كما أعلن زيلينسكي، في 8 فبراير/ شباط 2024، إقالة فاليري زالوجني، الذي تولى قيادة الجيش الأوكراني، منذ يوليو/ تموز 2021.وفي 24 يناير/ كانون الثاني 2024، استقال نائب رئيس مكتب الرئاسة في أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو.وتقدم أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، باستقالته من منصبه، في يناير 2023، وكان أريستوفيتش، قد أعلن يوم 14 يناير 2023، أن انهيار أجزاء من المنزل في مدينة دنيبروبيتروفيسك، كان بسبب أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في عام 2022، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.وفي السياق ذاته، استقال أندريه بوغدان، هو أول رئيس للمكتب الرئاسي (في عهد بوغدان تم تغيير اسم الإدارة الرئاسية إلى مكتب الرئيس) من منصبه في 11 فبراير 2020، واليوم ينتقد بشدة صديقه ورئيسه السابق زيلينسكي، حتى أنه ألمح في إحدى المقابلات إلى احتمال إدمان زيلينسكي للمخدرات.واستقال رئيس وزراء أوكرانيا، أليكسي غونشاروك، في 17 يناير 2020، وارتبطت استقالته بفضيحة، ففي يناير 2020، تم تسريب تسجيل لاجتماع لغونشاروك، في ديسمبر/ كانون الأول عبر الإنترنت، وكان قد تولى منصبه في 29 أغسطس/آب 2019.ألكسندر دانيليوك، سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني خلال الحملة الرئاسية، كان السياسي مستشارًا لفريق زيلينسكي الانتخابي، وفي 28 مايو/ أيار الماضي، وقّع زيلينسكي مرسومًا بتعيين دانيليوك، في منصب سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني.وكتب دانيلوك قد قدم كتاب الاستقالة، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، ووقع زيلينسكي على قبول الطلب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240208/استقالة-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فاليري-زالوجني-1085884270.html
https://sarabic.ae/20230117/مستشار-رئيس-مكتب-الرئيس-الأوكراني-يتقدم-باستقالته-1072377266.html
https://sarabic.ae/20220717/زاخاروفا-تسخر-من-قرار-زيلينسكي-بشأن-إقالة-مسؤولين-أوكرانيين-كبيرين-1065203508.html
https://sarabic.ae/20240610/صواريخ-روسية-تضرب-مركز-قيادة-الطيران-التكتيكي-لسلاح-الجو-الأوكراني-1089703416.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

أبرز الشخصيات التي غادرت نظام زيلينسكي

16:59 GMT 10.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" أبرز شخصيات نظام كييف، التي أقالها فلاديمير زيلينسكي، بعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي تكبد فيها نظامه الكثير من الخسائر.
وأقال زيلينسكي، في 30 مارس/آذار 2024، المساعد الأول له، سيرغي شيفير، والذي كان يعد صديقا لزيلنسكي، حيث كان مسؤولاً عن الاتصالات مع رجال الأعمال والجدول اليومي لزيلينسكي.

وأعلن فلاديمير زيلينسكي، عن إقالة أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، في 26 مارس 2024، والذي كان يشغل هذا المنصب، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

كما أعلن زيلينسكي، في 8 فبراير/ شباط 2024، إقالة فاليري زالوجني، الذي تولى قيادة الجيش الأوكراني، منذ يوليو/ تموز 2021.
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
8 فبراير, 16:46 GMT
وفي 24 يناير/ كانون الثاني 2024، استقال نائب رئيس مكتب الرئاسة في أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو.

وأكد زيلينسكي، قبول استقالة تيموشينكو، في بيان، قال فيه: "إقالة تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش، من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، وفقًا للطلب المقدم".

وتقدم أليكسي أريستوفيتش، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، باستقالته من منصبه، في يناير 2023، وكان أريستوفيتش، قد أعلن يوم 14 يناير 2023، أن انهيار أجزاء من المنزل في مدينة دنيبروبيتروفيسك، كان بسبب أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2023
مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يتقدم باستقالته
17 يناير 2023, 10:13 GMT
وكان فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في عام 2022، إقالة المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا، ورئيس جهاز الأمن الأوكراني، إيفان باكانوف، بعد اتهام عدد من العاملين في إدراتيهما بالخيانة.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "لقد اتخذت قرارًا بإقالة المدعية العامة من منصبها وإقالة رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا.. وحتى الآن، تم تسجيل 651 دعوى جنائية تتعلق بالخيانة العظمى والأنشطة التعاونية لموظفي مكتب المدعي العام، فضلا عن عدد آخر من الموظفين في جهاز الأمن".

وفي السياق ذاته، استقال أندريه بوغدان، هو أول رئيس للمكتب الرئاسي (في عهد بوغدان تم تغيير اسم الإدارة الرئاسية إلى مكتب الرئيس) من منصبه في 11 فبراير 2020، واليوم ينتقد بشدة صديقه ورئيسه السابق زيلينسكي، حتى أنه ألمح في إحدى المقابلات إلى احتمال إدمان زيلينسكي للمخدرات.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
زاخاروفا تسخر من قرار زيلينسكي بشأن إقالة مسؤولين أوكرانيين كبيرين
17 يوليو 2022, 23:36 GMT
واستقال رئيس وزراء أوكرانيا، أليكسي غونشاروك، في 17 يناير 2020، وارتبطت استقالته بفضيحة، ففي يناير 2020، تم تسريب تسجيل لاجتماع لغونشاروك، في ديسمبر/ كانون الأول عبر الإنترنت، وكان قد تولى منصبه في 29 أغسطس/آب 2019.

وبعدها، المدعي العام رسلان ريابوشابكا، حيث تولت منصبها في 29 أغسطس 2019، وقبل ذلك، كانت لأشهر عدة نائبة لرئيس الإدارة الرئاسية في أوكرانيا، وأقال البرلمان الذي يسيطر عليه زيلينسكي، ريابوشابكا في 5 مارس/آذار 2020.

ألكسندر دانيليوك، سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني خلال الحملة الرئاسية، كان السياسي مستشارًا لفريق زيلينسكي الانتخابي، وفي 28 مايو/ أيار الماضي، وقّع زيلينسكي مرسومًا بتعيين دانيليوك، في منصب سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني.
وكتب دانيلوك قد قدم كتاب الاستقالة، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، ووقع زيلينسكي على قبول الطلب.
طائرة ميغ-31 تحمل صاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
10:59 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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