https://sarabic.ae/20240730/خبير-بريطاني-يكشف-عن-خسارة-كييف-القريبة-لإحدى-المدن-المهمة--1091251727.html
خبير بريطاني يكشف عن خسارة كييف القريبة لإحدى المدن المهمة
خبير بريطاني يكشف عن خسارة كييف القريبة لإحدى المدن المهمة
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن القوات المسلحة الأوكرانية، لن تكون قادرة على الاحتفاظ بمدينة بتشاسوف يار لفترة طويلة بسبب التقدم الروسي. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T13:34+0000
2024-07-30T13:34+0000
2024-07-30T13:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس، في مدونته على موقع "يوتيوب": "لقد وصل الوضع بالقرب من تشاسوف يار إلى نقطة حرجة، والآن توجد أفضل وحدات الجيش الأوكراني، لكن من الواضح أنهم لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بالمدينة لفترة طويلة".وبحسب ميركوريس، فإن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة هي مسألة قريبة جدا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا عسكريين روسيين من قوات مجموعة "الغرب" هزموا تشكيلات من 6 ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 500 عسكري.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240730/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-جبهات-خاركوف-ودونيتسك-ولوغانسك-1091248117.html
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روسيا
خبير بريطاني يكشف عن خسارة كييف القريبة لإحدى المدن المهمة
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن القوات المسلحة الأوكرانية، لن تكون قادرة على الاحتفاظ بمدينة بتشاسوف يار لفترة طويلة بسبب التقدم الروسي.
وأضاف ميركوريس، في مدونته على موقع "يوتيوب": "لقد وصل الوضع بالقرب من تشاسوف يار إلى نقطة حرجة، والآن توجد أفضل وحدات الجيش الأوكراني، لكن من الواضح أنهم لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ بالمدينة لفترة طويلة".
وبحسب ميركوريس، فإن انهيار القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة هي مسألة قريبة جدا.
وكما أشار الخبير، فإن تمركز القوات الأوكرانية في أقسام مختلفة من خط الجبهة "يثير قلقاً كبيراً".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أفرادا عسكريين روسيين من قوات مجموعة "الغرب" هزموا تشكيلات من 6 ألوية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 500 عسكري.
وأوضح بيان الوزارة: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة الأمامي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و67 و115 و3 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع العسكري 110 و125 في مناطق التجمعات السكنية في سينكوفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، كراسني ليمان وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس، على يد نظام كييف.