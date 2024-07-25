https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-منفتحة-بشكل-عام-على-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا--1091117952.html

الكرملين: روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا

الكرملين: روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T10:13+0000

2024-07-25T10:13+0000

2024-07-25T11:07+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "إن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض(مع الجانب الأوكراني)".وتابع بيسكوف: "إنها مسألة معقدة (إجراء المفاوضات). ومن وجهة نظر قانونية، هذه المشكلة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن من الناحية العملية، نحن منفتحون على تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات. ولذلك، هناك خيارات مختلفة ممكنة هنا".وكان بيسكوف قد قال، أمس الأربعاء: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".

https://sarabic.ae/20240724/تصويت-برأيك-هل-تصريحات-كييف-الأخيرة-حول-عزمها-بدء-مفاوضات-مع-موسكو-صادقة-أم-كاذبة-1091082849.html

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