https://sarabic.ae/20240725/الكرملين-روسيا-منفتحة-بشكل-عام-على-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا--1091117952.html
الكرملين: روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا
الكرملين: روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T10:13+0000
2024-07-25T10:13+0000
2024-07-25T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "إن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض(مع الجانب الأوكراني)".وتابع بيسكوف: "إنها مسألة معقدة (إجراء المفاوضات). ومن وجهة نظر قانونية، هذه المشكلة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن من الناحية العملية، نحن منفتحون على تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات. ولذلك، هناك خيارات مختلفة ممكنة هنا".وكان بيسكوف قد قال، أمس الأربعاء: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".
https://sarabic.ae/20240724/تصويت-برأيك-هل-تصريحات-كييف-الأخيرة-حول-عزمها-بدء-مفاوضات-مع-موسكو-صادقة-أم-كاذبة-1091082849.html
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روسيا
الكرملين: روسيا منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا
10:13 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 11:07 GMT 25.07.2024)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن موسكو بحاجة إلى فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدًا لذلك.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "إن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض(مع الجانب الأوكراني)".
وأضاف بيسكوف: "أولا علينا أن نفهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدًا لذلك، (أو أخذ) الإذن من القيّمين عليه. حتى الآن يتم الإدلاء بتصريحات (من نظام كييف) مختلفة".
وتابع بيسكوف: "إنها مسألة معقدة (إجراء المفاوضات). ومن وجهة نظر قانونية، هذه المشكلة مدرجة على جدول الأعمال، ولكن من الناحية العملية، نحن منفتحون على تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات. ولذلك، هناك خيارات مختلفة ممكنة هنا".
وكان بيسكوف قد قال، أمس الأربعاء
: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".
وتابع بيسكوف: "نعلم أن الرسالة الواردة من بكين (التي قال فيها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن بلاده مستعدة لبدء المفاوضات) خلال اجتماعه مع (وزير الخارجية الصيني) السيد وانغ يي تتوافق مع موقفنا".
ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أمس الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا
.
قال كوليبا بحسب ما نقلت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "الجانب الأوكراني مستعد لإجراء حوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، بالطبع، يجب أن تكون المفاوضات عقلانية ولها أهمية عملية، تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم".
من جهته، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات،
ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".