https://sarabic.ae/20240724/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-كييف-حول-استدادها-للتفاوض-مع-موسكو--1091083048.html
الكرملين يعلق على تصريحات كييف حول استعدادها للتفاوض مع موسكو
الكرملين يعلق على تصريحات كييف حول استعدادها للتفاوض مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها... 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T10:19+0000
2024-07-24T10:19+0000
2024-07-24T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86b1973e4f20a4dd6014b054f3eeab39.jpg
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".وأضاف وانغ يي: "لقد أعربت روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة عن استعدادهما للمفاوضات بدرجات متفاوتة، وعلى الرغم من أن الظروف والفرص لذلك لم تنضج بعد، إلا أننا ندعم جميع الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام، ومستعدون لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للإسهام في الدفع بجهود تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا.خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف
https://sarabic.ae/20240724/أوكرانيا-للجانب-الصيني-مستعدون-للتفاوض-مع-روسيا-1091078667.html
https://sarabic.ae/20240724/تصويت-برأيك-هل-تصريحات-كييف-الأخيرة-حول-عزمها-بدء-مفاوضات-مع-موسكو-صادقة-أم-كاذبة-1091082849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/03/1048264510_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ddf5e6362941f7b4a7d98a5d7c19124.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الكرملين يعلق على تصريحات كييف حول استعدادها للتفاوض مع موسكو
10:19 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 10:34 GMT 24.07.2024)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها فيما يخص عملية التفاوض.
وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".
وتابع بيسكوف: "نعلم أن الرسالة الواردة من بكين (التي قال فيها وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن بلاده مستعدة لبدء المفاوضات) خلال اجتماعه مع (وزير الخارجية الصيني) السيد وانغ يي تتوافق مع موقفنا".
ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.
قال كوليبا بحسب ما نقلت عنه المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن "الجانب الأوكراني مستعد لإجراء حوار ومفاوضات مع الجانب الروسي، بالطبع، يجب أن تكون المفاوضات عقلانية ولها أهمية عملية، تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم".
من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات،
ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".
وأضاف وانغ يي: "لقد أعربت روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة عن استعدادهما للمفاوضات بدرجات متفاوتة،
وعلى الرغم من أن الظروف والفرص لذلك لم تنضج بعد، إلا أننا ندعم جميع الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام، ومستعدون لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للإسهام في الدفع بجهود تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا.