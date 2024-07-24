https://sarabic.ae/20240724/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-كييف-حول-استدادها-للتفاوض-مع-موسكو--1091083048.html

الكرملين يعلق على تصريحات كييف حول استعدادها للتفاوض مع موسكو

الكرملين يعلق على تصريحات كييف حول استعدادها للتفاوض مع موسكو

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا الاتحادية لم ترفض قط المفاوضات بشأن أوكرانيا وحافظت بشكل دائم على انفتاحها... 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T10:19+0000

2024-07-24T10:19+0000

2024-07-24T10:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين: "أنتم تعلمون أن الجانب الروسي لم يرفض أبدا المفاوضات وحافظ دائمًا على انفتاحه على عملية التفاوض".ونقلت الخارجية الصينية عن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، أن الأخير عبر، في محادثة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن استعداد الجانب الأوكراني للتفاوض مع روسيا.من جهته قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات. ونقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي، قوله: "يعتقد الجانب الصيني أن حل جميع الصراعات يجب أن يتم على طاولة المفاوضات، ويجب أن تتم تسوية جميع النزاعات من خلال الوسائل السياسية".وأضاف وانغ يي: "لقد أعربت روسيا وأوكرانيا في الآونة الأخيرة عن استعدادهما للمفاوضات بدرجات متفاوتة، وعلى الرغم من أن الظروف والفرص لذلك لم تنضج بعد، إلا أننا ندعم جميع الجهود التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام، ومستعدون لمواصلة لعب دور بناء لوقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الصين مستعدة للتعاون مع هنغاريا للإسهام في الدفع بجهود تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيًا.خبير: نقل الصلاحيات المتعلقة بأوكرانيا من يد بايدن دليل تراجع الاهتمام الأمريكي بملف كييف مصدر: القوات الروسية تضرب مدرجات تدريب الطيارين الأوكرانيين في مطار فوزنيسينسك بمقاطعة نيكولاييف

https://sarabic.ae/20240724/أوكرانيا-للجانب-الصيني-مستعدون-للتفاوض-مع-روسيا-1091078667.html

https://sarabic.ae/20240724/تصويت-برأيك-هل-تصريحات-كييف-الأخيرة-حول-عزمها-بدء-مفاوضات-مع-موسكو-صادقة-أم-كاذبة-1091082849.html

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