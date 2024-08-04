https://sarabic.ae/20240804/الخارجية-الروسية-موسكو-وواشنطن-تمكنتا-من-تجنب-جولة-جديدة-من-التصعيد-1091403034.html
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تتجنبان جولة جديدة من التصعيد
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تتجنبان جولة جديدة من التصعيد
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، تعليقا على المحادثة بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي، أن موسكو وواشنطن تمكنتا من تجنب جولة جديدة من التصعيد. 04.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-04T11:19+0000
2024-08-04T11:19+0000
2024-08-04T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ريابكوف لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "يمكنني القول إنه بناء على بعض الإشارات التي تم إرسالها من الجانب الروسي إلى الأمريكي، وكما أفهمها، هي ليس فقط إلى واشنطن، ولكن أيضًا إلى بعض العواصم الأخرى التي تسيطر عليها واشنطن، قد تجنبنا جولة تصعيد جديدة".وأعلن عن ذلك أيضا المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، قائلا إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا"، وفق وصفه.
https://sarabic.ae/20240804/القوات-الروسية-تسقط-سو-27-و162-مسيرة-أوكرانية-1091401930.html
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن تتجنبان جولة جديدة من التصعيد
11:19 GMT 04.08.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 04.08.2024)
صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، تعليقا على المحادثة بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي، أن موسكو وواشنطن تمكنتا من تجنب جولة جديدة من التصعيد.
وأضاف ريابكوف لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "يمكنني القول إنه بناء على بعض الإشارات التي تم إرسالها من الجانب الروسي إلى الأمريكي، وكما أفهمها، هي ليس فقط إلى واشنطن، ولكن أيضًا إلى بعض العواصم الأخرى التي تسيطر عليها واشنطن، قد تجنبنا جولة تصعيد جديدة".
وأكد ريابكوف أن "السيناريوهات التي تكون فيها خطوة التصعيد ممكنة بالفعل، سيتم النظر فيها بلا شك".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 25 يوليو/ تموز الفائت، أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف أجرى مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بمبادرة من الجانب الأمريكي، محادثة هاتفية تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا.
وأعلن عن ذلك أيضا المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، قائلا إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا"، وفق وصفه.