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خبير: تدخل الغرب في أفريقيا أدى إلى تعزيز حضور الإرهاب
خبير: تدخل الغرب في أفريقيا أدى إلى تعزيز حضور الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن الإقليمي والدولي، الدكتورعلي دربج، أن "الغرب يدعي أنه يريد محاربة الإرهاب في أفريقيا غير أن التجربة أثبتت أن أداء أمريكا... 02.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-02T11:55+0000
2024-07-02T11:55+0000
العالم العربي
روسيا
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واعتبر أن "الشعوب الأفريقية باتت تتوق إلى الخروج من عباءة الاستعمار والهيمنة وما رفع المتظاهرين في غير مناسبة في أفريقيا للأعلام الروسية سوى دليل قاطع على تلقفهم لمفهوم الشراكة التي تنادي بها روسيا".ولفت دربج إلى أنه "عندما ننظر إلى مصر وتونس والجزائر، فإننا نرى أن تلك الدول تميل إلى روسيا، ولا سيما مصر التي رفضت عند بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسليح نظام كييف، نظرا للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع كل من موسكو والقاهرة من جهة، إضافة إلى كون مصر المستورد الأول للحبوب الروسية من جهة ثانية".بوتين: روسيا تواجه سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضهاأما بالنسبة إلى تونس والجزائر، قال الخبير إن "الجزائر تعتبر من أكبر الدول المصدرة للغاز وبالتالي لن يجرؤ الاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات اقتصادية قاسية بحقها وكذلك الأمر بالنسبة لتونس على اعتبار أنها تلعب دورًا بارزًا في تصدير النفط على الصعيد العالمي".
https://sarabic.ae/20240621/الكرملين-الولايات-المتحدة-ستمارس-ضغوطا-على-جميع-شركاء-روسيا-1090033327.html
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العالم العربي, روسيا
العالم العربي, روسيا

خبير: تدخل الغرب في أفريقيا أدى إلى تعزيز حضور الإرهاب

11:55 GMT 02.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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أكد الأستاذ الجامعي والخبير في الشأن الإقليمي والدولي، الدكتورعلي دربج، أن "الغرب يدعي أنه يريد محاربة الإرهاب في أفريقيا غير أن التجربة أثبتت أن أداء أمريكا ومعها المنظومة الغربية في القارة الأفريقية ساعد في انتشار الإرهاب وتعزيز حضوره".
واعتبر أن "الشعوب الأفريقية باتت تتوق إلى الخروج من عباءة الاستعمار والهيمنة وما رفع المتظاهرين في غير مناسبة في أفريقيا للأعلام الروسية سوى دليل قاطع على تلقفهم لمفهوم الشراكة التي تنادي بها روسيا".

وأضاف علي دربج: "هناك شعبية كبيرة لروسيا في أفريقيا وخصوصا لدى الشعوب التي تريد التخلص من هيمنة الغرب على مواردها، وهذا ما يقلق الاتحاد الأوروبي بشكل كبير".

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21 يونيو, 11:44 GMT
ولفت دربج إلى أنه "عندما ننظر إلى مصر وتونس والجزائر، فإننا نرى أن تلك الدول تميل إلى روسيا، ولا سيما مصر التي رفضت عند بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسليح نظام كييف، نظرا للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع كل من موسكو والقاهرة من جهة، إضافة إلى كون مصر المستورد الأول للحبوب الروسية من جهة ثانية".
بوتين: روسيا تواجه سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول الولايات المتحدة وتوابعها فرضها
أما بالنسبة إلى تونس والجزائر، قال الخبير إن "الجزائر تعتبر من أكبر الدول المصدرة للغاز وبالتالي لن يجرؤ الاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات اقتصادية قاسية بحقها وكذلك الأمر بالنسبة لتونس على اعتبار أنها تلعب دورًا بارزًا في تصدير النفط على الصعيد العالمي".
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