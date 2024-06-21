https://sarabic.ae/20240621/الكرملين-الولايات-المتحدة-ستمارس-ضغوطا-على-جميع-شركاء-روسيا-1090033327.html

الكرملين: الولايات المتحدة ستمارس ضغوطا على جميع شركاء روسيا

الكرملين: الولايات المتحدة ستمارس ضغوطا على جميع شركاء روسيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين ليس لديه أدنى شك في أن الولايات المتحدة ستمارس الضغط على جميع شركاء روسيا. 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T11:44+0000

2024-06-21T11:44+0000

2024-06-21T11:44+0000

روسيا

العالم

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وقال بيسكوف للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تبدأ في ممارسة الضغط على فيتنام بعد زيارة بوتين: "ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة ستمارس ضغوطًا على جميع شركائنا، لكن التعاون الذي نقدمه يخلو تمامًا من أي موقف تصادمي تجاه دول ثالثة، وهو ذو طبيعة مفيدة للطرفين، وبالطبع يلبي مصالح شركائنا".وتابع: "من ناحية أخرى، فإنه يسبب سوء فهم كامل، لأن التعاون مع شركائنا ليس موجها بأي حال من الأحوال ضد دول ثالثة، بل يهدف حصريا إلى زيادة رفاهية شعوب تلك الدول المشاركة في هذا التفاعل".خبراء: زيارة بوتين لكوريا الشمالية وفيتنام تعزز تعدد القطبيةوقال: "فمن ناحية، يمكن التنبؤ به (رد فعل الغرب)... لأن أي نشاط للسياسة الخارجية الروسية، حتى ذلك الذي يتركز في المناطق المجاورة مباشرة لبلدنا، يُنظر إليه من الجانب الآخر، وربما يُنظر إليه من منظور الاتجاه الرئيسي للتطلعات الغربية لقمع روسيا وجميع أنشطتها".كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، زيارة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية استمرت يومين، وكان في استقباله في المطار الرئيس الكوري كيم جونغ أون.وفي أعقاب الزيارة، تم اعتماد بيان مشترك من قبل البلدين، وتم التوقيع على وثائق مختلفة حول التعاون.

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