https://sarabic.ae/20240620/بوتين-لرئيس-وزراء-فيتنام-مهتمون-بالمشاريع-الجديدة-وبتطوير-محطات-الطاقة-الكهرومائية--1090006834.html
بوتين لرئيس وزراء فيتنام: مهتمون بالمشاريع الجديدة وبتطوير محطات الطاقة الكهرومائية
بوتين لرئيس وزراء فيتنام: مهتمون بالمشاريع الجديدة وبتطوير محطات الطاقة الكهرومائية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال لقائه مع رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشين، أن روسيا مستعدة لتوفير إمدادات مباشرة وطويلة الأمد من... 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T08:42+0000
2024-06-20T08:42+0000
2024-06-20T09:18+0000
العالم
روسيا
فيتنام
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين: "المشاريع المشتركة تعمل بفعالية، خاصة في قطاع الطاقة "فيتسوفبيترو" على الجرف القاري لفيتنام، و"روسفيتبيترو" في منطقة نينيتس، ونحن على استعداد لتوفير إمدادات مباشرة طويلة الأمد من الهيدروكربونات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، إلى فيتنام".وأشار بوتين إلى أنه بمساعدة روسيا، تم بناء العديد من منشآت توليد الطاقة في فيتنام.وتحدث بوتين بالتفصيل عن مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن روسيا ستستضيف هذا العام الاجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.وتابع بوتين: "تكتسب شركات تجميع السيارات زخما. أعني أن التعاون في قطاع الصناعات الزراعية في مدينة دانانغ يتقدم. ويقوم المستثمرون الفيتناميون بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في روسيا، في مقاطعتي موسكو وكالوغا، وفي إقليم بريمورسكي".ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث يجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.إعلام: موسكو وبيونغ يانغ أظهرتا للجميع أنهما ليستا وحيدتين في العالمأردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
https://sarabic.ae/20240620/الرئيس-الفيتنامي-روسيا-وفيتنام-ستعززان-تعاونهما-في-مجال-الدفاع-والأمن-1090006474.html
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العالم, روسيا, فيتنام, فلاديمير بوتين
العالم, روسيا, فيتنام, فلاديمير بوتين
بوتين لرئيس وزراء فيتنام: مهتمون بالمشاريع الجديدة وبتطوير محطات الطاقة الكهرومائية
08:42 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 09:18 GMT 20.06.2024)
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال لقائه مع رئيس وزراء فيتنام، فام مينه تشين، أن روسيا مستعدة لتوفير إمدادات مباشرة وطويلة الأمد من الهيدروكربونات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، إلى فيتنام.
وقال بوتين: "المشاريع المشتركة تعمل بفعالية، خاصة في قطاع الطاقة "فيتسوفبيترو" على الجرف القاري لفيتنام، و"روسفيتبيترو" في منطقة نينيتس، ونحن على استعداد لتوفير إمدادات مباشرة طويلة الأمد من الهيدروكربونات، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، إلى فيتنام".
وأضاف بوتين: "نحن مهتمون بالمشاريع الجديدة والمشاركة في تحديث محطات الطاقة الكهرومائية الحالية".
وتحدث بوتين بالتفصيل عن مجالات أخرى للتعاون الاقتصادي،
وأشار إلى أن روسيا ستستضيف هذا العام الاجتماع القادم للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.
وتابع بوتين: "تكتسب شركات تجميع السيارات زخما. أعني أن التعاون في قطاع الصناعات الزراعية في مدينة دانانغ يتقدم. ويقوم المستثمرون الفيتناميون بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في روسيا، في مقاطعتي موسكو وكالوغا، وفي إقليم بريمورسكي".
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي، حيث يجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام.