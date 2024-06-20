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بوتين: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية
بوتين: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T07:02+0000
2024-06-20T07:02+0000
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في مستهل محادثاته مع نظيره الفيتنامي تو لام في قصر هانوي الرئاسي، حيث أكد خلالها على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا والتي تعد فيتنام أحد أعضائها الرئيسيين.وأشار بوتين إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بشكل تدريجي مع فيتنام، قائلا إنه "في العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بنسبة 8 في المئة، وتعمل اللجنة الحكومية الدولية من كلا الجانبين بشكل وثيق على هذا الأمر، ويتم تسهيل نمو حجم التجارة بالطبع من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لعام 2015 بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام".ومن جانبه، أكد الرئيس الفيتنامي تو لام لنظيره بوتين مكانة روسيا على الساحة الدولية، التي تتعزز بشكل مطرد.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية، حيث يجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام.
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بوتين: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية

07:02 GMT 20.06.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين
رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام خلال استقبال نظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© POOL
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية.
وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في مستهل محادثاته مع نظيره الفيتنامي تو لام في قصر هانوي الرئاسي، حيث أكد خلالها على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا والتي تعد فيتنام أحد أعضائها الرئيسيين.
وقال بوتين بهذا الصدد: "نحن ننسق أعمالنا على الساحة الدولية. تولي روسيا أهمية كبيرة لتطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي تعد فيتنام أحد أعضائها البارزين".
وأشار بوتين إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بشكل تدريجي مع فيتنام، قائلا إنه "في العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بنسبة 8 في المئة، وتعمل اللجنة الحكومية الدولية من كلا الجانبين بشكل وثيق على هذا الأمر، ويتم تسهيل نمو حجم التجارة بالطبع من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لعام 2015 بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام".

كما نوه الرئيس الروسي لنظيره الفيتنامي بأن هذه الأيام تصادف الذكرى الثلاثين لمعاهدة أساسيات العلاقات الودية، مضيفا بالقول إنه "طوال هذا الوقت، حافظنا على اتصالات سياسية منتظمة وهادفة، بما في ذلك من خلال البرلمانات والوزارات والإدارات والأحزاب والمناطق والمنظمات العامة".

ومن جانبه، أكد الرئيس الفيتنامي تو لام لنظيره بوتين مكانة روسيا على الساحة الدولية، التي تتعزز بشكل مطرد.
ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية، حيث يجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام.
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