https://sarabic.ae/20240620/بوتين-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-مع-فيتنام-يعد-من-بين-الأولويات-الروسية-1090003982.html

بوتين: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية

بوتين: تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، أن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع فيتنام يعد من بين الأولويات الروسية. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T07:02+0000

2024-06-20T07:02+0000

2024-06-20T07:02+0000

العالم

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وجاءت تصريحات الرئيس بوتين في مستهل محادثاته مع نظيره الفيتنامي تو لام في قصر هانوي الرئاسي، حيث أكد خلالها على أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير الحوار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا والتي تعد فيتنام أحد أعضائها الرئيسيين.وأشار بوتين إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بشكل تدريجي مع فيتنام، قائلا إنه "في العام الماضي، ارتفع حجم التجارة بنسبة 8 في المئة، وتعمل اللجنة الحكومية الدولية من كلا الجانبين بشكل وثيق على هذا الأمر، ويتم تسهيل نمو حجم التجارة بالطبع من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لعام 2015 بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفيتنام".ومن جانبه، أكد الرئيس الفيتنامي تو لام لنظيره بوتين مكانة روسيا على الساحة الدولية، التي تتعزز بشكل مطرد.ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، إلى القصر الرئاسي في هانوي الفيتنامية، حيث يجري محادثات مع رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية تو لام.

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