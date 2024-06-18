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https://sarabic.ae/20240618/عرض-للزيارات-الرسمية-التي-أجراها-بوتين-إلى-فيتنام-1089966299.html
عرض للزيارات الرسمية التي أجراها بوتين إلى فيتنام
عرض للزيارات الرسمية التي أجراها بوتين إلى فيتنام
سبوتنيك عربي
يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 19 يونيو/ حزيران إلى فيتنام في زيارة رسمية، وستكون هذه الزيارة الخامسة للزعيم الروسي إلى فيتنام. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T15:28+0000
2024-06-18T15:32+0000
روسيا
العالم
فيتنام
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أعدت لكم وكالة "سبوتنيك" تقريرا بالزيارات الرسمية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام:الزيارة الأولى: 28 فبراير/ شباط – 2 مارس آذار 2001جرت المفاوضات مع الرئيس تران دوك لونغ، وناقش قادة روسيا وفيتنام مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التفاعل في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية والعلمية، والمشكلات الدولية والإقليمية.ونتيجة للمفاوضات، اعتمد فلاديمير بوتين وتران دوك ليونغ إعلانًا حول الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ويشير إلى أن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين روسيا وفيتنام ساهمت في تنمية وازدهار البلدين وخدمت قضية السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بحضور رؤساء الدول. كما التقى فلاديمير بوتين بموظفي مشروع "فيتسوفبيترو" المشترك وأشاد بأنشطته. ووفقًا للرئيس الروسي، أصبحت شركة "فيتسوفبيترو" واحدة من أكثر شركات إنتاج النفط كفاءة في فيتنام بفضل الإدارة السليمة والعمل المهني المتفاني لموظفيها.وقدم فلاديمير بوتين جوائز الدولة الروسية لمجموعة من مواطني روسيا وفيتنام الذين يرتبط عملهم بأنشطة "فيتسوفبيترو".الزيارة الثانية: 18-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006جرت محادثة مع رئيس فيتنام نغوين مينه تريت، وسلم الرئيس الروسي نظيره الفيتنامي نسخًا من الوثائق المتعلقة بإقامة هو تشي مينه، في الاتحاد السوفيتي. وفي المفاوضات بمشاركة وفود من البلدين، تمت مناقشة جميع مجالات التعاون بين روسيا وفيتنام بالتفصيل، وخاصة قضايا التفاعل الاقتصادي. ونتيجة للمفاوضات، تم اعتماد البيان الروسي الفيتنامي المشترك والإعلان المشترك بشأن المزيد من التعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز.الزيارة الثالثة: 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013وضع رئيس الدولة الروسية أكاليل الزهور على النصب التذكاري في هانوي للأبطال الذين سقطوا، وضريح هوشي منه، وجرت المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام ترونغ تان سانغ.وبحضور رؤساء الدول، تم التوقيع على 17 وثيقة حول التعاون، لا سيما في القطاعات العسكرية والنفط والغاز والبنوك، وكذلك حول التفاعل من خلال ضريح هوشي منه.الزيارة الرابعة: 10-11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017كانت هذه زيارة عمل قام بها الزعيم الروسي إلى دا نانغ لحضور قمة "آبيك"، وأجرى حينها محادثات مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، ومع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، ومع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فضلا عن اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وشارك فلاديمير بوتين في اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع أعضاء المجلس الاستشاري للأعمال في "آبيك"، وفي اجتماع للقادة الاقتصاديين في "آبيك".ومن المقرر أن تبدأ الزيارة الخامسة لفلاديمير بوتين إلى فيتنام في 19 يونيو/ حزيران الجاري.
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روسيا, العالم, فيتنام
روسيا, العالم, فيتنام

عرض للزيارات الرسمية التي أجراها بوتين إلى فيتنام

15:28 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 15:32 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يصل إلى قمة الإبيك في فيتنام
بوتين يصل إلى قمة الإبيك في فيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Michael Klimentyev
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يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 19 يونيو/ حزيران إلى فيتنام في زيارة رسمية، وستكون هذه الزيارة الخامسة للزعيم الروسي إلى فيتنام.
أعدت لكم وكالة "سبوتنيك" تقريرا بالزيارات الرسمية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام:

الزيارة الأولى: 28 فبراير/ شباط – 2 مارس آذار 2001

جرت المفاوضات مع الرئيس تران دوك لونغ، وناقش قادة روسيا وفيتنام مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التفاعل في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية والعلمية، والمشكلات الدولية والإقليمية.
ونتيجة للمفاوضات، اعتمد فلاديمير بوتين وتران دوك ليونغ إعلانًا حول الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ويشير إلى أن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين روسيا وفيتنام ساهمت في تنمية وازدهار البلدين وخدمت قضية السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بحضور رؤساء الدول. كما التقى فلاديمير بوتين بموظفي مشروع "فيتسوفبيترو" المشترك وأشاد بأنشطته. ووفقًا للرئيس الروسي، أصبحت شركة "فيتسوفبيترو" واحدة من أكثر شركات إنتاج النفط كفاءة في فيتنام بفضل الإدارة السليمة والعمل المهني المتفاني لموظفيها.
وقدم فلاديمير بوتين جوائز الدولة الروسية لمجموعة من مواطني روسيا وفيتنام الذين يرتبط عملهم بأنشطة "فيتسوفبيترو".
كما شارك بوتين، في اجتماع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية، وفي حديثه معهم، أكد اهتمام روسيا بتعزيز الدور القيادي لفيتنام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ووفقا للرئيس، فإن التعاطف المتبادل في العلاقات بين البلدين يقوم على مصالح جيوسياسية جدية.

الزيارة الثانية: 18-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

جرت محادثة مع رئيس فيتنام نغوين مينه تريت، وسلم الرئيس الروسي نظيره الفيتنامي نسخًا من الوثائق المتعلقة بإقامة هو تشي مينه، في الاتحاد السوفيتي. وفي المفاوضات بمشاركة وفود من البلدين، تمت مناقشة جميع مجالات التعاون بين روسيا وفيتنام بالتفصيل، وخاصة قضايا التفاعل الاقتصادي. ونتيجة للمفاوضات، تم اعتماد البيان الروسي الفيتنامي المشترك والإعلان المشترك بشأن المزيد من التعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز.
كما تم خلال زيارة الرئيس الروسي إلى فيتنام التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية حول التعاون في قطاعات الطاقة والبنوك والسياحة. وبعد التوقيع على الوثائق المشتركة، قدم الرئيسان جوائز الدولة للبلدين للعاملين في قطاع النفط والغاز الروسي والفيتنامي.
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07:50 GMT
الزيارة الثالثة: 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013
وضع رئيس الدولة الروسية أكاليل الزهور على النصب التذكاري في هانوي للأبطال الذين سقطوا، وضريح هوشي منه، وجرت المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام ترونغ تان سانغ.

وبعد ذلك، وبمشاركة وفود من البلدين، استمرت المحادثات، ونتيجة لذلك، اعتمد فلاديمير بوتين وتروونغ تان سانغ بيانًا مشتركًا حول مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام.

وبحضور رؤساء الدول، تم التوقيع على 17 وثيقة حول التعاون، لا سيما في القطاعات العسكرية والنفط والغاز والبنوك، وكذلك حول التفاعل من خلال ضريح هوشي منه.

الزيارة الرابعة: 10-11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

كانت هذه زيارة عمل قام بها الزعيم الروسي إلى دا نانغ لحضور قمة "آبيك"، وأجرى حينها محادثات مع الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، ومع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، ومع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فضلا عن اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشارك فلاديمير بوتين في اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع أعضاء المجلس الاستشاري للأعمال في "آبيك"، وفي اجتماع للقادة الاقتصاديين في "آبيك".
ومن المقرر أن تبدأ الزيارة الخامسة لفلاديمير بوتين إلى فيتنام في 19 يونيو/ حزيران الجاري.
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