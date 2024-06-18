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مشاهد من الاستعدادات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاستقبال بوتين... صور وفيديو
مشاهد من الاستعدادات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاستقبال بوتين... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، في زيارة تستمر، من 18 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T07:50+0000
2024-06-18T08:03+0000
العالم
كوريا الشمالية
روسيا
سياسة
فلاديمير بوتين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وأظهرت مشاهد التقطت من شوارع بيونغ يانغ، الاستعدادات لاستقبال الرئيس الروسي، حيث زُينت الشوارع بالأعلام الروسية، وتم وضع لافتات ترحب بزيارة الرئيس الروسي، وكتب على أحد اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".وتم نشر أعلام روسيا وكوريا الشمالية وصور الرئيس الروسي، على جانبي طريق مطار بيونغ يانغ.ويرافق الرئيس الروسي في هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الصناعة والتجارة، أنطون أليخانوف، ووزير النقل، رومان ستاروفويت، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ووزير العدل، كونستانتين تشويتشينكو.وتراقب عدد من العواصم الغربية زيارة الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية، وسط هواجس من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الظرف الحالي، الذي يواكب العملية العسكرية الخاصة، والعقوبات التي تفرضها هذه العواصم على روسيا و كوريا الشمالية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس بوتين إلى أن "الزعيم الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الرفيق كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه رجال الدولة البارزين وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل".وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المنتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ.وكانت آخر مرة زار فيها بوتين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عام 2000، حيث التقى، في بيونغ يانغ، برئيس الجمهورية آنذاك، كيم جونغ إيل.وفي العام الماضي، زار الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الاتحادية، وامتدت زيارته من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول الماضي. خلال هذه الأيام، زار قاعدة فوستوشني الفضائية، وكومسومولسك على أمور، ومطار كنفيتشي في بريموري، وفلاديفوستوك.بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجهإصابات في صفوف جيش كوريا الشمالية بعد انفجار لغم قرب الحدود الجنوبية
https://sarabic.ae/20240617/بوتين-كوريا-الشمالية-تحقق-نتائج-مذهلة-في-المجالات-الصناعية-والعلمية-والعسكرية-1089943791.html
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العالم, كوريا الشمالية, روسيا, سياسة, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم, كوريا الشمالية, روسيا, سياسة, فلاديمير بوتين, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

مشاهد من الاستعدادات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاستقبال بوتين... صور وفيديو

07:50 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 08:03 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Mikhail mitsel / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية
بوتين يلتقي بزعيم كوريا الشمالية في قاعدة فضائية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Mikhail mitsel
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يصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، في زيارة تستمر، من 18 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري.
وأظهرت مشاهد التقطت من شوارع بيونغ يانغ، الاستعدادات لاستقبال الرئيس الروسي، حيث زُينت الشوارع بالأعلام الروسية، وتم وضع لافتات ترحب بزيارة الرئيس الروسي، وكتب على أحد اللافتات "الصداقة الكورية الروسية أبدية".
وتم نشر أعلام روسيا وكوريا الشمالية وصور الرئيس الروسي، على جانبي طريق مطار بيونغ يانغ.
ويرافق الرئيس الروسي في هذه الزيارة، نائب رئيس الوزراء دميتري تشيرنيشينكو، ووزير الصناعة والتجارة، أنطون أليخانوف، ووزير النقل، رومان ستاروفويت، ووزير الطاقة سيرغي تسيفيليف، ووزير العدل، كونستانتين تشويتشينكو.
© Sputnikشوارع العاصمة الكورية بيونغ يانغ
شوارع العاصمة الكورية بيونغ يانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
شوارع العاصمة الكورية بيونغ يانغ
© Sputnik
وتراقب عدد من العواصم الغربية زيارة الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية، وسط هواجس من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الظرف الحالي، الذي يواكب العملية العسكرية الخاصة، والعقوبات التي تفرضها هذه العواصم على روسيا و كوريا الشمالية.
© Sputnikشوارع العاصمة الكورية الشمالية مزينة بأعلام روسيا
شوارع العاصمة الكورية الشمالية مزينة بأعلام روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
شوارع العاصمة الكورية الشمالية مزينة بأعلام روسيا
© Sputnik
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس بوتين إلى أن "الزعيم الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الرفيق كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه رجال الدولة البارزين وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ، وكيم جونغ إيل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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أمس, 22:21 GMT
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أنه من المنتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وكوريا الشمالية، عقب زيارة الرئيس فلاديمير بوتين، إلى بيونغ يانغ.
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، عام 2000، حيث التقى، في بيونغ يانغ، برئيس الجمهورية آنذاك، كيم جونغ إيل.
وفي العام الماضي، زار الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الاتحادية، وامتدت زيارته من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول الماضي. خلال هذه الأيام، زار قاعدة فوستوشني الفضائية، وكومسومولسك على أمور، ومطار كنفيتشي في بريموري، وفلاديفوستوك.
بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه
إصابات في صفوف جيش كوريا الشمالية بعد انفجار لغم قرب الحدود الجنوبية
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