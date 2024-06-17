الكرملين: بوتين يبدأ زيارة لكوريا الشمالية يوم 18 يونيو

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
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ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
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29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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الكرملين: بوتين يبدأ زيارة لكوريا الشمالية يوم 18 يونيو
الكرملين: بوتين يبدأ زيارة لكوريا الشمالية يوم 18 يونيو
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية، خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T11:54+0000
2024-06-17T11:54+0000
العالم
سياسة
سياسة خارجية
فلاديمير بوتين
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
روسيا
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وجاء في بيان للكرملين: "بناء على دعوة من رئيس الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، سيقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في الفترة من 18 إلى 19 يونيو(الجاري)".وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، حيث التقى، في بيونغ يانغ، برئيس الجمهورية آنذاك، كيم جونغ إيل.وفي العام الماضي، زار الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الاتحادية، وامتدت زيارته من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول الماضي. خلال هذه الأيام، زار قاعدة فوستوشني الفضائية، وكومسومولسك على أمور، ومطار كنفيتشي في بريموري، وفلاديفوستوك.وفي الوقت نفسه، دعا رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نظيره الروسي لزيارة بلاده، وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبول الرئيس بوتين، لهذه الدعوة بامتنان.وقبل ذلك، جاء كيم جونغ أون، إلى مدينة فلاديفوستوك، في أبريل/ نيسان 2019، وكان هذا أول اجتماع بين زعيمي الدولتين.9 قوى نووية تواصل تحديث ترساناتها النوويةستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة "التأهب"
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العالم, سياسة, سياسة خارجية, فلاديمير بوتين, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا
العالم, سياسة, سياسة خارجية, فلاديمير بوتين, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا

الكرملين: بوتين يبدأ زيارة لكوريا الشمالية يوم 18 يونيو

11:54 GMT 17.06.2024
© Sputnik . Vladimir Melnikov  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Sputnik . Vladimir Melnikov
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تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية، خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري.
وجاء في بيان للكرملين: "بناء على دعوة من رئيس الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، سيقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في الفترة من 18 إلى 19 يونيو(الجاري)".
وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، حيث التقى، في بيونغ يانغ، برئيس الجمهورية آنذاك، كيم جونغ إيل.
وفي العام الماضي، زار الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الاتحادية، وامتدت زيارته من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول الماضي. خلال هذه الأيام، زار قاعدة فوستوشني الفضائية، وكومسومولسك على أمور، ومطار كنفيتشي في بريموري، وفلاديفوستوك.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
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04:11 GMT
وفي الوقت نفسه، دعا رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نظيره الروسي لزيارة بلاده، وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبول الرئيس بوتين، لهذه الدعوة بامتنان.
وقبل ذلك، جاء كيم جونغ أون، إلى مدينة فلاديفوستوك، في أبريل/ نيسان 2019، وكان هذا أول اجتماع بين زعيمي الدولتين.
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ستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة "التأهب"
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