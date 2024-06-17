https://sarabic.ae/20240617/الكرملين-بوتين-يبدأ-زيارة-لكوريا-الشمالية-يوم-18-يونيو-1089931319.html

الكرملين: بوتين يبدأ زيارة لكوريا الشمالية يوم 18 يونيو

الكرملين: بوتين يبدأ زيارة لكوريا الشمالية يوم 18 يونيو

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة لكوريا الشمالية، خلال الفترة من 18 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

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2024-06-17T11:54+0000

2024-06-17T11:54+0000

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كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

روسيا

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وجاء في بيان للكرملين: "بناء على دعوة من رئيس الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كيم جونغ أون، سيقوم الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، في الفترة من 18 إلى 19 يونيو(الجاري)".وكانت آخر مرة زار فيها بوتين كوريا الشمالية، عام 2000، حيث التقى، في بيونغ يانغ، برئيس الجمهورية آنذاك، كيم جونغ إيل.وفي العام الماضي، زار الزعيم الحالي لكوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا الاتحادية، وامتدت زيارته من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول الماضي. خلال هذه الأيام، زار قاعدة فوستوشني الفضائية، وكومسومولسك على أمور، ومطار كنفيتشي في بريموري، وفلاديفوستوك.وفي الوقت نفسه، دعا رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نظيره الروسي لزيارة بلاده، وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبول الرئيس بوتين، لهذه الدعوة بامتنان.وقبل ذلك، جاء كيم جونغ أون، إلى مدينة فلاديفوستوك، في أبريل/ نيسان 2019، وكان هذا أول اجتماع بين زعيمي الدولتين.9 قوى نووية تواصل تحديث ترساناتها النوويةستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة "التأهب"

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العالم, سياسة, سياسة خارجية, فلاديمير بوتين, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, روسيا