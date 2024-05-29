https://sarabic.ae/20240529/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخاً-باليستياً-باتجاه-بحر-اليابان-1089329790.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء. 29.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-29T21:28+0000
2024-05-29T21:28+0000
2024-05-29T21:53+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوكالة، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.بدورها، أفادت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن جسماً "من الممكن أن يكون صاروخاً باليستياً قد سقط بالفعل".وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا جديدا يحمل قمرا صناعيا للتجسس، يحمل اسم "مالليغيونغ-1-1"، مساء الاثنين لكن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت إن الصاروخ انفجر أثناء رحلة المرحلة الأولى بعد وقت قصير من إقلاعه.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نجحت كوريا الشمالية في وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس على التوالي. وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق إنها ستطلق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للتجسس في عام 2024 في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.من جانبه، اعترف كيم علنا بأن محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع هذا الأسبوع انتهت بالفشل، مشدداً على أن بيونغ يانغ يمكنها التطور من خلال التعلم من الفشل، وقال "على الرغم من فشلنا في تحقيق الهدف، إلا أننا لن ننكمش خوفا من الفشل، بل سنبذل جهدا أكبر". "يمكننا أن نتعلم المزيد من الفشل، وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها تطوير أنفسنا أكثر".
https://sarabic.ae/20240529/زعيم-كوريا-الشمالية-يهدد-جارته-الجنوبية-بإجراءات-صارمة-بسبب-استفزاز-خطير-للغاية-1089320415.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
21:28 GMT 29.05.2024 (تم التحديث: 21:53 GMT 29.05.2024)
أطلقت كوريا الشمالية اليوم الخميس صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الوكالة، إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
بدورها، أفادت قناة "إن إتش كيه" التلفزيونية، نقلاً عن خفر السواحل الياباني، أن جسماً "من الممكن أن يكون صاروخاً باليستياً قد سقط بالفعل".
وأطلقت كوريا الشمالية
صاروخا جديدا يحمل قمرا صناعيا للتجسس، يحمل اسم "مالليغيونغ-1-1"، مساء الاثنين لكن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قالت إن الصاروخ انفجر أثناء رحلة المرحلة الأولى بعد وقت قصير من إقلاعه.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نجحت كوريا الشمالية في وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره بعد محاولتين فاشلتين في مايو وأغسطس على التوالي. وقالت كوريا الشمالية في وقت سابق إنها ستطلق ثلاثة أقمار صناعية أخرى للتجسس في عام 2024 في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
من جانبه، اعترف كيم علنا بأن محاولة إطلاق قمر صناعي للاستطلاع هذا الأسبوع انتهت بالفشل، مشدداً على أن بيونغ يانغ يمكنها التطور من خلال التعلم من الفشل، وقال "على الرغم من فشلنا في تحقيق الهدف، إلا أننا لن ننكمش خوفا من الفشل، بل سنبذل جهدا أكبر". "يمكننا أن نتعلم المزيد من الفشل، وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها تطوير أنفسنا أكثر".