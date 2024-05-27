https://sarabic.ae/20240527/كوريا-الشمالية-محادثات-قمة-سيئول-حول-نزع-السلاح-النووي-استفزاز-سياسي-خطر-1089244581.html
كوريا الشمالية: محادثات قمة سيئول حول نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"
كوريا الشمالية: محادثات قمة سيئول حول نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"
سبوتنيك عربي
استنكرت كوريا الشمالية ذكر قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة ثلاثية نادرة عقدت، اليوم الاثنين، في سيئول بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T11:42+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن حقيقة أن كوريا الجنوبية تتحدث عن" نزع السلاح النووي"، و"السلام والاستقرار"، هي في حد ذاتها قضية تخص دول المنطقة والمجتمع الدولي، وهذا استهزاء".وتابع: "فيما يتعلق بالاستفزاز السياسي الخطير، الذي يُنكر الوضع الدستوري لكوريا الشمالية في مؤتمر دولي بقيادة كوريا الجنوبية، فهذه هي مسؤولية بلادنا، ونعتبر هذا تحديا مباشرا لسيادتنا وتدخلا عنيفا في شؤوننا الداخلية، وندينه ونرفضه بشدة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، أنه "في بيئة أمنية صعبة، تمارس فيها أمريكا وأتباعها باستمرار حربا عدوانية تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فإن كلمة نزع السلاح النووي لن تؤدي إلا إلى أزمة نووية، وليس السلام والاستقرار، ونكرر بأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل قد تم بالفعل القضاء عليه نظريا وعمليا وماديا".وختم مشددا: "سنحمي بشكل كامل كرامة وسيادة البلاد والشعب ودستورنا، من كل محاولات القوى المعادية لحرماننا من حقوقنا السيادية المطلقة، وسننشئ ديناميكية إقليمية جديدة تقوم على أساس".جاء رد كوريا الشمالية، بعدما أكد كبار زعماء كوريا الجنوبية، والصين، واليابان مجددا، اليوم الاثنين، التزامهم "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، بعد عقدهم قمة ثلاثية نادرة في سيئول.وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في بيان مشترك، إن السلام في شبه الجزيرة "يخدم مصلحتنا المشتركة، وهو مسؤوليتنا المشتركة".وأكدوا مجددا مواقفهم بشأن "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" وبذل "جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية" للقضية.وأشار رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى أن "ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن، ويجب على المجتمع الدولي الرد بحزم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع التاسع من نوعه والأول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات التاريخية بين الجيران الآسيويين.وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا، بين اليوم الاثنين، ومنتصف ليل الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.وأعلنت بيونغ يانغ عن خطة لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى خلال العام الحالي، بعد إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية: محادثات قمة سيئول حول نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"
استنكرت كوريا الشمالية ذكر قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة ثلاثية نادرة عقدت، اليوم الاثنين، في سيئول بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن حقيقة أن كوريا الجنوبية تتحدث عن" نزع السلاح النووي"، و"السلام والاستقرار"، هي في حد ذاتها قضية تخص دول المنطقة والمجتمع الدولي، وهذا استهزاء".
وتابع: "فيما يتعلق بالاستفزاز السياسي الخطير، الذي يُنكر الوضع الدستوري لكوريا الشمالية في مؤتمر دولي بقيادة كوريا الجنوبية، فهذه هي مسؤولية بلادنا، ونعتبر هذا تحديا مباشرا لسيادتنا وتدخلا عنيفا في شؤوننا الداخلية، وندينه ونرفضه بشدة"، وفقا لوكالة
أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، أنه "في بيئة أمنية صعبة، تمارس فيها أمريكا وأتباعها باستمرار حربا عدوانية تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فإن كلمة نزع السلاح النووي لن تؤدي إلا إلى أزمة نووية، وليس السلام والاستقرار، ونكرر بأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل قد تم بالفعل القضاء عليه نظريا وعمليا وماديا".
وختم مشددا: "سنحمي بشكل كامل كرامة وسيادة البلاد والشعب ودستورنا، من كل محاولات القوى المعادية لحرماننا من حقوقنا السيادية المطلقة، وسننشئ ديناميكية إقليمية جديدة تقوم على أساس".
جاء رد كوريا الشمالية، بعدما أكد كبار زعماء كوريا الجنوبية، والصين، واليابان مجددا، اليوم الاثنين، التزامهم "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية
"، بعد عقدهم قمة ثلاثية نادرة في سيئول.
وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في بيان مشترك، إن السلام في شبه الجزيرة "يخدم مصلحتنا المشتركة، وهو مسؤوليتنا المشتركة".
وأكدوا مجددا مواقفهم بشأن "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" وبذل "جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية" للقضية.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى أن "ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن، ويجب على المجتمع الدولي الرد بحزم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع التاسع من نوعه والأول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات التاريخية بين الجيران الآسيويين.
وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا، بين اليوم الاثنين، ومنتصف ليل الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلنت بيونغ يانغ عن خطة لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى خلال العام الحالي، بعد إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.