كوريا الشمالية: محادثات قمة سيئول حول نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
08:18 GMT
14 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:03 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لقاءات تمهيدية لعودة مفاوضات الاتفاق حول غزة، "أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240527/كوريا-الشمالية-محادثات-قمة-سيئول-حول-نزع-السلاح-النووي-استفزاز-سياسي-خطر-1089244581.html
كوريا الشمالية: محادثات قمة سيئول حول نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"
كوريا الشمالية: محادثات قمة سيئول حول نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"
سبوتنيك عربي
استنكرت كوريا الشمالية ذكر قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة ثلاثية نادرة عقدت، اليوم الاثنين، في سيئول بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T11:42+0000
2024-05-27T11:42+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
أخبار اليابان
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_68be18c4fcdb61eeff2af423ca688e86.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن حقيقة أن كوريا الجنوبية تتحدث عن" نزع السلاح النووي"، و"السلام والاستقرار"، هي في حد ذاتها قضية تخص دول المنطقة والمجتمع الدولي، وهذا استهزاء".وتابع: "فيما يتعلق بالاستفزاز السياسي الخطير، الذي يُنكر الوضع الدستوري لكوريا الشمالية في مؤتمر دولي بقيادة كوريا الجنوبية، فهذه هي مسؤولية بلادنا، ونعتبر هذا تحديا مباشرا لسيادتنا وتدخلا عنيفا في شؤوننا الداخلية، وندينه ونرفضه بشدة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، أنه "في بيئة أمنية صعبة، تمارس فيها أمريكا وأتباعها باستمرار حربا عدوانية تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فإن كلمة نزع السلاح النووي لن تؤدي إلا إلى أزمة نووية، وليس السلام والاستقرار، ونكرر بأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل قد تم بالفعل القضاء عليه نظريا وعمليا وماديا".وختم مشددا: "سنحمي بشكل كامل كرامة وسيادة البلاد والشعب ودستورنا، من كل محاولات القوى المعادية لحرماننا من حقوقنا السيادية المطلقة، وسننشئ ديناميكية إقليمية جديدة تقوم على أساس".جاء رد كوريا الشمالية، بعدما أكد كبار زعماء كوريا الجنوبية، والصين، واليابان مجددا، اليوم الاثنين، التزامهم "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، بعد عقدهم قمة ثلاثية نادرة في سيئول.وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في بيان مشترك، إن السلام في شبه الجزيرة "يخدم مصلحتنا المشتركة، وهو مسؤوليتنا المشتركة".وأكدوا مجددا مواقفهم بشأن "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" وبذل "جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية" للقضية.وأشار رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى أن "ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن، ويجب على المجتمع الدولي الرد بحزم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع التاسع من نوعه والأول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات التاريخية بين الجيران الآسيويين.وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا، بين اليوم الاثنين، ومنتصف ليل الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.وأعلنت بيونغ يانغ عن خطة لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى خلال العام الحالي، بعد إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sarabic.ae/20240518/كوريا-الشمالية-تختبر-إطلاق-صاروخ-باليستي-تكتيكي-باستخدام-نظام-ملاحي-جديد-1088950928.html
https://sarabic.ae/20240403/1087642880.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
أخبار اليابان
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d03381f3ed8f30840c450b441e9a1baa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية: محادثات قمة سيئول حول نزع السلاح النووي "استفزاز سياسي خطر"

11:42 GMT 27.05.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEعلم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
علم كوريا الشمالية
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبر
استنكرت كوريا الشمالية ذكر قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة ثلاثية نادرة عقدت، اليوم الاثنين، في سيئول بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، إن حقيقة أن كوريا الجنوبية تتحدث عن" نزع السلاح النووي"، و"السلام والاستقرار"، هي في حد ذاتها قضية تخص دول المنطقة والمجتمع الدولي، وهذا استهزاء".
وتابع: "فيما يتعلق بالاستفزاز السياسي الخطير، الذي يُنكر الوضع الدستوري لكوريا الشمالية في مؤتمر دولي بقيادة كوريا الجنوبية، فهذه هي مسؤولية بلادنا، ونعتبر هذا تحديا مباشرا لسيادتنا وتدخلا عنيفا في شؤوننا الداخلية، وندينه ونرفضه بشدة"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، أنه "في بيئة أمنية صعبة، تمارس فيها أمريكا وأتباعها باستمرار حربا عدوانية تهدد السلام والاستقرار الإقليميين، فإن كلمة نزع السلاح النووي لن تؤدي إلا إلى أزمة نووية، وليس السلام والاستقرار، ونكرر بأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل قد تم بالفعل القضاء عليه نظريا وعمليا وماديا".
وختم مشددا: "سنحمي بشكل كامل كرامة وسيادة البلاد والشعب ودستورنا، من كل محاولات القوى المعادية لحرماننا من حقوقنا السيادية المطلقة، وسننشئ ديناميكية إقليمية جديدة تقوم على أساس".
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
كوريا الشمالية تختبر إطلاق صاروخ بالستي تكتيكي باستخدام نظام ملاحي جديد
18 مايو, 03:00 GMT
جاء رد كوريا الشمالية، بعدما أكد كبار زعماء كوريا الجنوبية، والصين، واليابان مجددا، اليوم الاثنين، التزامهم "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية"، بعد عقدهم قمة ثلاثية نادرة في سيئول.
وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في بيان مشترك، إن السلام في شبه الجزيرة "يخدم مصلحتنا المشتركة، وهو مسؤوليتنا المشتركة".
وأكدوا مجددا مواقفهم بشأن "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية" وبذل "جهود إيجابية من أجل التسوية السياسية" للقضية.
وأشار رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى أن "ما يسمى بإطلاق القمر الصناعي الذي أعلنت عنه كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، يعد انتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن، ويجب على المجتمع الدولي الرد بحزم"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
أشرف كيم جونغ أون على إطلاق الصاروخ الباليستي الجديد متوسط ​​المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
وسائط متعددة
صور لإطلاق صاروخ "هواسونغ 16 بي" الفرط صوتي في كوريا الشمالية
3 أبريل, 11:52 GMT
وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، قمة ثلاثية، وهو الاجتماع التاسع من نوعه والأول منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، بعد توقف بسبب جائحة (كوفيد-19)، والنزاعات التاريخية بين الجيران الآسيويين.
وكانت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، نقلا عن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أخطرت اليابان بخطة لإطلاق صاروخ فضائي يحمل قمرا صناعيا، بين اليوم الاثنين، ومنتصف ليل الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلنت بيونغ يانغ عن خطة لإطلاق ثلاثة أقمار صناعية أخرى خلال العام الحالي، بعد إطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازر11:25 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала