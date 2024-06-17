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https://sarabic.ae/20240617/ستولتنبرغ-الناتو-يبحث-وضع-الرؤوس-الحربية-النووية-للحلف-في-حالة-تأهب-1089918955.html
ستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب
ستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، بأن دول الحلف تناقش إمكانية نشر المزيد من الرؤوس الحربية النووية ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T00:26+0000
2024-06-17T00:26+0000
الناتو
روسيا
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، أمس الأحد، "لن أخوض في التفاصيل التشغيلية بشأن عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للتشغيل وأيها ينبغي تخزينها".وأضاف: "لكننا بحاجة للتشاور بشأن هذه القضايا. وهذا بالضبط ما نفعله".
https://sarabic.ae/20240614/الناتو-يبني-قاعدة-جديدة-على-بعد-140-كيلومترا-عن-روسيا--1089866173.html
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الناتو, روسيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
الناتو, روسيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

ستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب

00:26 GMT 17.06.2024
© Saul Loebالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Saul Loeb
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، بأن دول الحلف تناقش إمكانية نشر المزيد من الرؤوس الحربية النووية ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب القتالي كعامل ردع.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، أمس الأحد، "لن أخوض في التفاصيل التشغيلية بشأن عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للتشغيل وأيها ينبغي تخزينها".
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو يبني قاعدة جديدة على بعد 140 كيلومترا عن روسيا
14 يونيو, 13:34 GMT
وأضاف: "لكننا بحاجة للتشاور بشأن هذه القضايا. وهذا بالضبط ما نفعله".
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