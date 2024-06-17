https://sarabic.ae/20240617/ستولتنبرغ-الناتو-يبحث-وضع-الرؤوس-الحربية-النووية-للحلف-في-حالة-تأهب-1089918955.html

ستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب

ستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، بأن دول الحلف تناقش إمكانية نشر المزيد من الرؤوس الحربية النووية ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T00:26+0000

2024-06-17T00:26+0000

2024-06-17T00:26+0000

الناتو

روسيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

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موسكو - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، أمس الأحد، "لن أخوض في التفاصيل التشغيلية بشأن عدد الرؤوس الحربية النووية التي يجب أن تكون جاهزة للتشغيل وأيها ينبغي تخزينها".وأضاف: "لكننا بحاجة للتشاور بشأن هذه القضايا. وهذا بالضبط ما نفعله".

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سبوتنيك عربي

الناتو, روسيا, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ