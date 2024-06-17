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https://sarabic.ae/20240617/9-قوى-نووية-تواصل-تحديث-ترساناتها-النووية-1089921109.html
9 قوى نووية تواصل تحديث ترساناتها النووية
9 قوى نووية تواصل تحديث ترساناتها النووية
سبوتنيك عربي
أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن 9 دول تواصل تحديث ترساناتها النووية، مع زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في حالة "التأهب". 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T06:03+0000
2024-06-17T06:03+0000
العالم
اسلحة نووية
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وقال المعهد في تقرير: "واصلت 9 قوى نووية - الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، تحديث ترساناتها النووية، ونشرت بعض هذه الدول أنظمة أسلحة جديدة ذات قدرة نووية، في 2023".ووفقا للتقرير، فإنه من بين 12121 رأسًا نوويًا في العالم، كان هناك نحو 9585 رأسًا نوويًا في حالة "التأهب"، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2024، وتم نشر نحو 3,904 منها على شكل صواريخ أو طائرات في ذلك الوقت، بزيادة 60 رأسًا عن يناير 2023. وكان نحو 2100 من الرؤوس الحربية المنشورة في حالة تأهب قصوى على متن الصواريخ البالستية.ستولتنبرغ: الناتو يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة "التأهب"وكتب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن "هذه هي على الأرجح المرة الأولى، التي تضع فيها الصين رؤوسها الحربية في حالة تأهب قصوى".وأشار المعهد إلى أن "الهند وباكستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تعمل حاليًا على تجهيز صواريخ بالستية برؤوس حربية متعددة في آن واحد، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة عدد الرؤوس النووية المنشورة تشغيليًا".إيران تنتقد بيان مجموعة السبع بعدما أدان تكثيف برنامجها النووي
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العالم, اسلحة نووية
العالم, اسلحة نووية

9 قوى نووية تواصل تحديث ترساناتها النووية

06:03 GMT 17.06.2024
© MINISTRY OF DEFENSE OF RUSSIAN FEDERATION / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ سارمات النووي الروسي
صاروخ سارمات النووي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© MINISTRY OF DEFENSE OF RUSSIAN FEDERATION
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أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بأن 9 دول تواصل تحديث ترساناتها النووية، مع زيادة عدد الرؤوس الحربية النووية في حالة "التأهب".
وقال المعهد في تقرير: "واصلت 9 قوى نووية - الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، تحديث ترساناتها النووية، ونشرت بعض هذه الدول أنظمة أسلحة جديدة ذات قدرة نووية، في 2023".

وأشار إلى أنه "على الرغم من استمرار العدد الإجمالي للرؤوس النووية في الانخفاض، إلا أن هناك زيادة في عدد الرؤوس النووية في حالة التأهب"، ووفقًا لمدير المعهد، دان سميث، من المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.

ووفقا للتقرير، فإنه من بين 12121 رأسًا نوويًا في العالم، كان هناك نحو 9585 رأسًا نوويًا في حالة "التأهب"، ابتداء من يناير/ كانون الثاني 2024، وتم نشر نحو 3,904 منها على شكل صواريخ أو طائرات في ذلك الوقت، بزيادة 60 رأسًا عن يناير 2023. وكان نحو 2100 من الرؤوس الحربية المنشورة في حالة تأهب قصوى على متن الصواريخ البالستية.
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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
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13 يونيو, 18:41 GMT
وكتب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن "هذه هي على الأرجح المرة الأولى، التي تضع فيها الصين رؤوسها الحربية في حالة تأهب قصوى".
وأشار المعهد إلى أن "الهند وباكستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تعمل حاليًا على تجهيز صواريخ بالستية برؤوس حربية متعددة في آن واحد، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى زيادة عدد الرؤوس النووية المنشورة تشغيليًا".
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