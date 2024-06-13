https://sarabic.ae/20240613/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-تزيد-من-قدراتها-النووية-1089835867.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد من قدراتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد من قدراتها النووية
سبوتنيك عربي
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن إيران أبلغت الوكالة بنيتها تركيب أجهزة طرد مركزي في موقعي فوردو ونطنز النوويين تحت الأرض، بعدما أكدت... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T18:41+0000
2024-06-13T18:41+0000
2024-06-13T18:41+0000
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وقالت وسائل إعلام غربية نقلا عن تقرير الوكالة، إن إيران أكملت تركيب أجهزة طرد مركزي في مجموعتين في فوردو، وكان يجري تركيب أجهزة في 4 مجموعات إضافية، ليتم تركيب 8 مجموعات تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي.كما أبلغت إيران الوكالة في رسالة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، أنها تعتزم تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.
https://sarabic.ae/20240613/إيران-لا-يمكن-لأمريكا-إمداد-إسرائيل-بأسلحة-متقدمة-لمهاجمة-غزة-وإطلاق-مبادرات-سياسية-باسم-السلام-1089828054.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, حول العالم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, حول العالم, إيران, أخبار إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد من قدراتها النووية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن إيران أبلغت الوكالة بنيتها تركيب أجهزة طرد مركزي في موقعي فوردو ونطنز النوويين تحت الأرض، بعدما أكدت الوكالة أن طهران تعزز قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
وقالت وسائل إعلام غربية نقلا عن تقرير الوكالة، إن إيران
أكملت تركيب أجهزة طرد مركزي في مجموعتين في فوردو، وكان يجري تركيب أجهزة في 4 مجموعات إضافية، ليتم تركيب 8 مجموعات تحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي.
كما أبلغت إيران الوكالة في رسالة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، أنها تعتزم تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.