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https://sarabic.ae/20240616/إيران-تنتقد-بيان-مجموعة-السبع-بعدما-أدان-تكثيف-برنامجها-النووي-1089902191.html
إيران تنتقد بيان مجموعة السبع بعدما أدان تكثيف برنامجها النووي
إيران تنتقد بيان مجموعة السبع بعدما أدان تكثيف برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بيان مجموعة السبع الكبار الذي أدان تكثيف برنامج إيران النووي. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T06:46+0000
2024-06-16T06:46+0000
إيران
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مجموعة السبع الكبار
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده دعت مجموعة السبع إلى النأي بنفسها عما أسماه بـ"سياسات الماضي التدميرية" في إشارة إلى بيان المجموعة الدولية الذي ندد بتكثيف طهران لأنشطتها النووية في الآونة الأخيرة. وكانت مجموعة السبع الكبار قد حذرت، أول أمس الجمعة، إيران، من المضي قدما في برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم، موضحة في بيانها أنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا. وقال ناصر كنعاني: ويشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المؤلف من 35 دولة) قد أصدر قرارا، قبل عدة أيام، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين إلى الأراضي الإيرانية. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده مستمرة في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسيا".وفي رسالة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، أبلغت إيران الوكالة أنها تعتزم تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.
https://sarabic.ae/20240613/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-تزيد-من-قدراتها-النووية-1089835867.html
https://sarabic.ae/20240606/إيران-تدين-بشدة-قرار-مجلس-حكام-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1089562332.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, مجموعة السبع الكبار
إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, مجموعة السبع الكبار

إيران تنتقد بيان مجموعة السبع بعدما أدان تكثيف برنامجها النووي

06:46 GMT 16.06.2024
© AFP 2023 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2024
© AFP 2023 / Majid Asgaripour
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انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، بيان مجموعة السبع الكبار الذي أدان تكثيف برنامج إيران النووي.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الأحد، عن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده دعت مجموعة السبع إلى النأي بنفسها عما أسماه بـ"سياسات الماضي التدميرية" في إشارة إلى بيان المجموعة الدولية الذي ندد بتكثيف طهران لأنشطتها النووية في الآونة الأخيرة.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تزيد من قدراتها النووية
13 يونيو, 18:41 GMT
وكانت مجموعة السبع الكبار قد حذرت، أول أمس الجمعة، إيران، من المضي قدما في برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم، موضحة في بيانها أنها على استعداد لفرض إجراءات جديدة إذا نقلت إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.
وقال ناصر كنعاني:

إن أي محاولة لربط الحرب في أوكرانيا بالتعاون الثنائي بين إيران وروسيا هي خطوة لها أهداف سياسية منحازة فقط، وبعض الدول تلجأ إلى ادعاءات كاذبة لمواصلة العقوبات ضد إيران.

ويشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المؤلف من 35 دولة) قد أصدر قرارا، قبل عدة أيام، يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين إلى الأراضي الإيرانية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
إيران تدين "بشدة" قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
6 يونيو, 07:22 GMT
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على أن بلاده مستمرة في "تواصلها البناء وتعاونها الفني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه وصف قرارها بأنه "متحيز سياسيا".
وفي رسالة بتاريخ 10 يونيو/ حزيران الجاري، أبلغت إيران الوكالة أنها تعتزم تركيب 18 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي يدعو إيران إلى زيادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح للمفتشين الذين رفضت دخولهم إلى إيران بمواصلة أنشطتهم.
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