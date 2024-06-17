https://sarabic.ae/20240617/بوتين-نقدر-عاليا-دعم-كوريا-الشمالية-للعملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1089944095.html
بوتين: نقدر عاليا دعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
بوتين: نقدر عاليا دعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تقدر عاليا دعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T23:55+0000
2024-06-17T23:55+0000
2024-06-17T23:55+0000
فلاديمير بوتين
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089613267_0:132:3173:1917_1920x0_80_0_0_9bb336933613c1dfb118bf5ec737693a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال لصحيفة "رودونغ سينمون" بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية": تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نقدر عاليا الدعم القوي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".كما صرح الرئيس الروسي، بأن زعيم كوريا كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه وهو ما تم التأكد منه خلال زيارته لروسيا الاتحادية.وأشار بوتين، إلى أن" الزعيم الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الرفيق كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزين وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل..".
https://sarabic.ae/20240617/بوتين-كوريا-الشمالية-تحقق-نتائج-مذهلة-في-المجالات-الصناعية-والعلمية-والعسكرية-1089943791.html
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فلاديمير بوتين, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
فلاديمير بوتين, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم
بوتين: نقدر عاليا دعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو تقدر عاليا دعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في مقال لصحيفة "رودونغ سينمون" بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية": تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "نقدر عاليا الدعم القوي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
كما صرح الرئيس الروسي، بأن زعيم كوريا كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه وهو ما تم التأكد منه خلال زيارته لروسيا الاتحادية.
وأشار بوتين، إلى أن" الزعيم الحالي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الرفيق كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزين وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل..".