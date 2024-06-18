https://sarabic.ae/20240618/بوتين-روسيا-وكوريا-الشمالية-تعملان-بنشاط-على-تطوير-شراكة-متعددة-الأوجه-1089945464.html
بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه
بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T04:10+0000
2024-06-18T04:10+0000
2024-06-18T04:10+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال لصحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".كما أكد بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان على تطوير آليات الدفع التي لا يسيطر عليها الغرب.وأشار الرئيس الروسي إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.ويقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.وكان السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، أعلن في وقت سابق، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ جارية.ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الرئيس بوتين خلال زيارته إلى روسيا في سبتمبر 2023، لزيارة كوريا الشمالية.
https://sarabic.ae/20240618/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-فرض-نظام-دكتاتوري-استعماري-جديد-على-العالم-1089944369.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوتين في مقال لصحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.
ويقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.
وكان السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، أعلن في وقت سابق، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ جارية.
ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الرئيس بوتين خلال زيارته إلى روسيا في سبتمبر 2023، لزيارة كوريا الشمالية.