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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه
بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T04:10+0000
2024-06-18T04:10+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال لصحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".كما أكد بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان على تطوير آليات الدفع التي لا يسيطر عليها الغرب.وأشار الرئيس الروسي إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.ويقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.وكان السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، أعلن في وقت سابق، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ جارية.ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الرئيس بوتين خلال زيارته إلى روسيا في سبتمبر 2023، لزيارة كوريا الشمالية.
https://sarabic.ae/20240618/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-فرض-نظام-دكتاتوري-استعماري-جديد-على-العالم-1089944369.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه

04:10 GMT 18.06.2024
© Sputnik . Michael Metsel/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Michael Metsel/POOL
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في مقال لصحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت: "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه".
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
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00:22 GMT
كما أكد بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان على تطوير آليات الدفع التي لا يسيطر عليها الغرب.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل.
ويقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.
وكان السفير الروسي لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيغورا، أعلن في وقت سابق، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي إلى بيونغ يانغ جارية.
ودعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الرئيس بوتين خلال زيارته إلى روسيا في سبتمبر 2023، لزيارة كوريا الشمالية.
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