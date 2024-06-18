https://sarabic.ae/20240618/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-فرض-نظام-دكتاتوري-استعماري-جديد-على-العالم-1089944369.html
بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم
بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لفرض نظام على العالم وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد، أعمدته المعايير المزدوجة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T00:22+0000
2024-06-18T00:22+0000
2024-06-18T00:22+0000
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وفي مقال لصحيفة نودون سينمون الكورية الشمالية الرئيسية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية": تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت وأوضح بوتين، أن "الولايات المتحدة تحاول جاهدة لفرض على العالم ما يسمى بالنظام القائم على القواعد، وهو في جوهره ليس أكثر من نظام دكتاتوري استعماري جديد مبني على معايير مزدوجة". مشيرا إلى أن "الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطا خارجية شديدة".كنا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي بعقوبات جديدة، لكن كل محاولات احتواء البلاد وعزلها عن العالم باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن "الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات جديدة، فضلا عن إثارة زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي داخل البلاد".وأكد بوتين: "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، فإن كل محاولاتهم لاحتواء روسيا وعزلها باءت بالفشل".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها يعلنون صراحة أن هدفهم هو إلحاق هزيمة استراتيجية بالاتحاد الروسي، ويبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240617/بوتين-نقدر-عاليا-دعم-كوريا-الشمالية-للعملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1089944095.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لفرض نظام على العالم وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد، أعمدته المعايير المزدوجة.
موسكو - سبوتنيك
. وفي مقال لصحيفة نودون سينمون الكورية الشمالية الرئيسية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية": تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت وأوضح بوتين، أن "الولايات المتحدة تحاول جاهدة لفرض على العالم ما يسمى بالنظام القائم على القواعد، وهو في جوهره ليس أكثر من نظام دكتاتوري استعماري جديد مبني على معايير مزدوجة". مشيرا إلى أن "الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطا خارجية شديدة".
كنا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي بعقوبات جديدة، لكن كل محاولات احتواء البلاد وعزلها عن العالم باءت بالفشل.
وأوضح بوتين أن "الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات جديدة، فضلا عن إثارة زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي داخل البلاد".
وأكد بوتين: "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، فإن كل محاولاتهم لاحتواء روسيا وعزلها باءت بالفشل".
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها يعلنون صراحة أن هدفهم
هو إلحاق هزيمة استراتيجية بالاتحاد الروسي، ويبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.