بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240618/بوتين-الولايات-المتحدة-تريد-فرض-نظام-دكتاتوري-استعماري-جديد-على-العالم-1089944369.html
بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم
بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لفرض نظام على العالم وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد، أعمدته المعايير المزدوجة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T00:22+0000
2024-06-18T00:22+0000
فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089613623_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56f53525df1d85ac72efd97a58d9c1f1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وفي مقال لصحيفة نودون سينمون الكورية الشمالية الرئيسية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية": تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت وأوضح بوتين، أن "الولايات المتحدة تحاول جاهدة لفرض على العالم ما يسمى بالنظام القائم على القواعد، وهو في جوهره ليس أكثر من نظام دكتاتوري استعماري جديد مبني على معايير مزدوجة". مشيرا إلى أن "الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطا خارجية شديدة".كنا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي بعقوبات جديدة، لكن كل محاولات احتواء البلاد وعزلها عن العالم باءت بالفشل.وأوضح بوتين أن "الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات جديدة، فضلا عن إثارة زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي داخل البلاد".وأكد بوتين: "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، فإن كل محاولاتهم لاحتواء روسيا وعزلها باءت بالفشل".كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها يعلنون صراحة أن هدفهم هو إلحاق هزيمة استراتيجية بالاتحاد الروسي، ويبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20240617/بوتين-نقدر-عاليا-دعم-كوريا-الشمالية-للعملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-1089944095.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/07/1089613623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a5bb96b53c8d8ae1ccb1005fba753a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: الولايات المتحدة تريد فرض نظام دكتاتوري استعماري جديد على العالم

00:22 GMT 18.06.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لفرض نظام على العالم وهو نظام دكتاتوري استعماري جديد، أعمدته المعايير المزدوجة.
موسكو - سبوتنيك. وفي مقال لصحيفة نودون سينمون الكورية الشمالية الرئيسية بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية": تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين"، نشر على موقع الكرملين على الإنترنت وأوضح بوتين، أن "الولايات المتحدة تحاول جاهدة لفرض على العالم ما يسمى بالنظام القائم على القواعد، وهو في جوهره ليس أكثر من نظام دكتاتوري استعماري جديد مبني على معايير مزدوجة". مشيرا إلى أن "الدول التي لا تتفق مع النهج الأمريكي تواجه ضغوطا خارجية شديدة".
كنا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي بعقوبات جديدة، لكن كل محاولات احتواء البلاد وعزلها عن العالم باءت بالفشل.
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
بوتين: نقدر عاليا دعم كوريا الشمالية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
أمس, 23:55 GMT
وأوضح بوتين أن "الولايات المتحدة تحاول إضعاف الاقتصاد الروسي من خلال فرض عقوبات جديدة، فضلا عن إثارة زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي داخل البلاد".
وأكد بوتين: "بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم، فإن كل محاولاتهم لاحتواء روسيا وعزلها باءت بالفشل".
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها يعلنون صراحة أن هدفهم هو إلحاق هزيمة استراتيجية بالاتحاد الروسي، ويبذلون قصارى جهدهم لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثةأمس, 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تقول إن غزة أخطر مكان في العالم على عمال الإغاثةأمس, 07:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала