الرئيس الفيتنامي: روسيا وفيتنام ستعززان تعاونهما في مجال الدفاع والأمن
08:36 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 20.06.2024)
وصول الرئيس بوتين إلى قصر هانوي وبدء المحادثات مع نظيره الفيتنامي
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، اليوم الخميس، أن روسيا وفيتنام ستعززان التعاون في مجال الدفاع والأمن.
وقال تو لام، عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "سنعمل على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".
الرئيس الفيتنامي:— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 20, 2024
⭕️المحادثات مع بوتين كانت ناجحة وتمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية
⭕️روسيا وفيتنام ستعززان تعاونهما في مجال الدفاع والأمن
⭕️فيتنام تعتبر روسيا دائمًا أولوية في السياسة الخارجية https://t.co/bQRoPaM7ow
وأكد لام أن المحادثات مع نظيره الروسي بوتين، كانت ناجحة للغاية، حيث ناقش الطرفان المسائل الدولية والإقليمية.
وقال لام بهذا الصدد: "أجرينا أنا والرئيس بوتين محادثات ناجحة للغاية، وبشكل صريح، تبادلنا وجهات النظر حول العديد من مجالات التعاون، وكذلك حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك من أجل تطور بلدينا والسلام والتعاون والتنمية في المنطقة".
وتابع لام بالقول إن "الأطراف اتفقت على الخطوط التوجيهية والمبادئ الرئيسية لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فيتنام وروسيا"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على تعزيز التعاون وفق مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا".
📹 مواطنون فيتناميون يلتقطون صورا تذكارية بالقرب من سيارة بوتين "أوروس" الروسية في ساحة القصر الرئاسي بالعاصمة هانوي 🇷🇺🇻🇳 https://t.co/gmuUKyJdMs pic.twitter.com/gRbhj5fEdF— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 20, 2024
ونوه الرئيس الفيتنامي بأن موسكو وهانوي اتفقتا على "عدم الدخول في تحالفات ومعاهدات مع دول ثالثة تهدف إلى الإضرار باستقلال وسيادة وحدة أراضي أيٍّ منهما"، مؤكداً أن "الطرفين اتفقا على تعزيز الاتصالات المنتظمة"، مضيفا أن الاتصالات ستتم عبر الحكومتين والأحزاب والبرلمانين والوزارات المختلفة.