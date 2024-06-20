https://sarabic.ae/20240620/الرئيس-الفيتنامي-روسيا-وفيتنام-ستعززان-تعاونهما-في-مجال-الدفاع-والأمن-1090006474.html

الرئيس الفيتنامي: روسيا وفيتنام ستعززان تعاونهما في مجال الدفاع والأمن

الرئيس الفيتنامي: روسيا وفيتنام ستعززان تعاونهما في مجال الدفاع والأمن

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، تو لام، اليوم الخميس، أن روسيا وفيتنام ستعززان التعاون في مجال الدفاع والأمن. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T08:36+0000

2024-06-20T08:36+0000

2024-06-20T08:48+0000

العالم

فلاديمير بوتين

فيتنام

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/14/1090003063_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f4f8d04b1eebd3a2f1a1d985b7090f84.jpg

وقال تو لام، عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "سنعمل على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".وأكد لام أن المحادثات مع نظيره الروسي بوتين، كانت ناجحة للغاية، حيث ناقش الطرفان المسائل الدولية والإقليمية.وتابع لام بالقول إن "الأطراف اتفقت على الخطوط التوجيهية والمبادئ الرئيسية لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فيتنام وروسيا"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على تعزيز التعاون وفق مبادئ المساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا بعضا".ونوه الرئيس الفيتنامي بأن موسكو وهانوي اتفقتا على "عدم الدخول في تحالفات ومعاهدات مع دول ثالثة تهدف إلى الإضرار باستقلال وسيادة وحدة أراضي أيٍّ منهما"، مؤكداً أن "الطرفين اتفقا على تعزيز الاتصالات المنتظمة"، مضيفا أن الاتصالات ستتم عبر الحكومتين والأحزاب والبرلمانين والوزارات المختلفة.

https://sarabic.ae/20240620/بوتين-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-مع-فيتنام-يعد-من-بين-الأولويات-الروسية-1090003982.html

فيتنام

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, فلاديمير بوتين, فيتنام