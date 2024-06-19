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بوتين يصل إلى فيتنام في زيارة دولة... فيديو
بوتين يصل إلى فيتنام في زيارة دولة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بوصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فيتنام، في زيارة دولة. 19.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-19T18:55+0000
2024-06-19T19:34+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/13/1089998754_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0ddac93c9f73e9aa40c8bc36c0f4783.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك": "هبطت طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار العاصمة الفيتنامية هانوي".وتعد هذه الزيارة الخامسة لبوتين إلى فيتنام، وتوجه الرئيس الروسي جوًا إلى هانوي، قادما من بيونغ يانغ، بعد اختتام زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية.وفي هانوي، سيجري الرئيس الروسي، محادثات مع جميع زعماء فيتنام الأربعة، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مينه تينه، ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان.ومن المقرر، خلال المحادثات، مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الفيتنامية.وأعدت لكم وكالة "سبوتنيك" تقريرا بالزيارات الرسمية التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فيتنام:الزيارة الأولى: 28 فبراير/ شباط – 2 مارس آذار 2001جرت المحادثات مع الرئيس الفيتنامي آنذاك، تران دوك لونغ، وناقش رئيسا روسيا وفيتنام، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التفاعل في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية والعلمية والمشكلات الدولية والإقليمية.ونتيجة للمفاوضات، اعتمد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره تران دوك ليونغ، إعلانًا حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، يشير إلى أن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين روسيا وفيتنام أسهمت في تنمية وازدهار البلدين وخدمت قضية السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بحضور الزعيمين. كما التقى بوتين بموظفي مشروع "فيتسوفبيترو" المشترك وأشاد بأنشطته. ووفقًا للرئيس الروسي، أصبحت شركة "فيتسوفبيترو" واحدة من أكثر شركات إنتاج النفط كفاءة في فيتنام، بفضل الإدارة السليمة والعمل المهني المتفاني لموظفيها.كما شارك بوتين، في اجتماع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية، وفي حديثه معهم، أكد اهتمام روسيا بتعزيز الدور القيادي لفيتنام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ووفقا للرئيس الروسي، فإن التعاطف المتبادل في العلاقات بين البلدين يقوم على مصالح جيوسياسية جدية.الزيارة الثانية: 18-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006جرت محادثة مع رئيس فيتنام آنذاك، نغوين مينه تريت، وسلّم الرئيس الروسي نظيره الفيتنامي، نسخًا من الوثائق المتعلقة بإقامة هو تشي منه (الرئيس الأول لفيتنام)، في الاتحاد السوفيتي. وفي المفاوضات بمشاركة وفود من البلدين، تمت مناقشة جميع مجالات التعاون بين روسيا وفيتنام، بالتفصيل، وخاصة قضايا التفاعل الاقتصادي. ونتيجة للمفاوضات، تم اعتماد البيان الروسي الفيتنامي المشترك والإعلان المشترك بشأن المزيد من التعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز.كما تم خلال زيارة الرئيس الروسي إلى فيتنام، التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية حول التعاون في قطاعات الطاقة والبنوك والسياحة. وبعد التوقيع على الوثائق المشتركة، قدم الرئيسان جوائز الدولة للبلدين للعاملين في قطاع النفط والغاز الروسي والفيتنامي.الزيارة الثالثة: 12 نوفمبر 2013وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكاليل الزهور على النصب التذكاري في هانوي، للأبطال الذين سقطوا، وضريح هوشي منه، وجرت المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام آنذاك، ترونغ تان سانغ.وبعد ذلك، وبمشاركة وفود من البلدين، استمرت المحادثات، ونتيجة لذلك، اعتمد فلاديمير بوتين وتروونغ تان سانغ بيانًا مشتركًا حول مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام.وبحضور رؤساء الدول، تم التوقيع على 17 وثيقة حول التعاون، لا سيما في القطاعات العسكرية والنفط والغاز والبنوك، وكذلك حول التفاعل من خلال ضريح هوشي منه.الزيارة الرابعة: 10-11 نوفمبر 2017كانت هذه زيارة عمل قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى دا نانغ لحضور قمة "آبيك"، وأجرى حينها محادثات مع الرئيس الفيتنامي آنذاك، تران داي كوانغ، ومع الرئيس الفلبيني آنذاك، رودريغو دوتيرتي، ومع رئيس الوزراء الياباني آنذاك، شينزو آبي، ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فضلا عن اجتماع مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.وشارك بوتين في اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع أعضاء المجلس الاستشاري للأعمال في "آبيك"، وفي اجتماع للقادة الاقتصاديين في "آبيك".ومن المقرر أن تبدأ الزيارة الخامسة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فيتنام، في 19 يونيو/ حزيران الجاري.
https://sarabic.ae/20240619/بوتين-روسيا-ستواصل-زيادة-العلاقات-الثنائية-وتطوير-التعاون-مع-فيتنام-1089995481.html
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روسيا, العالم

بوتين يصل إلى فيتنام في زيارة دولة... فيديو

18:55 GMT 19.06.2024 (تم التحديث: 19:34 GMT 19.06.2024)
© AFP 2023 / NHAC NGUYENالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد نزوله من الطائرة لدى وصوله إلى فيتنام، في مطار نوي باي الدولي في هانوي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد نزوله من الطائرة لدى وصوله إلى فيتنام، في مطار نوي باي الدولي في هانوي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
© AFP 2023 / NHAC NGUYEN
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يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بوصول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فيتنام، في زيارة دولة.
وقال مراسل "سبوتنيك": "هبطت طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار العاصمة الفيتنامية هانوي".
وتعد هذه الزيارة الخامسة لبوتين إلى فيتنام، وتوجه الرئيس الروسي جوًا إلى هانوي، قادما من بيونغ يانغ، بعد اختتام زيارته لكوريا الديمقراطية الشعبية.
وفي هانوي، سيجري الرئيس الروسي، محادثات مع جميع زعماء فيتنام الأربعة، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مينه تينه، ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان.
ومن المقرر، خلال المحادثات، مناقشة مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الاستراتيجية الشاملة الروسية الفيتنامية.
وأعدت لكم وكالة "سبوتنيك" تقريرا بالزيارات الرسمية التي أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فيتنام:

الزيارة الأولى: 28 فبراير/ شباط – 2 مارس آذار 2001

جرت المحادثات مع الرئيس الفيتنامي آنذاك، تران دوك لونغ، وناقش رئيسا روسيا وفيتنام، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وآفاق تطوير التفاعل في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعسكرية التقنية والعلمية والمشكلات الدولية والإقليمية.
ونتيجة للمفاوضات، اعتمد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره تران دوك ليونغ، إعلانًا حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، يشير إلى أن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين روسيا وفيتنام أسهمت في تنمية وازدهار البلدين وخدمت قضية السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.
وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الحكومية الدولية بحضور الزعيمين. كما التقى بوتين بموظفي مشروع "فيتسوفبيترو" المشترك وأشاد بأنشطته. ووفقًا للرئيس الروسي، أصبحت شركة "فيتسوفبيترو" واحدة من أكثر شركات إنتاج النفط كفاءة في فيتنام، بفضل الإدارة السليمة والعمل المهني المتفاني لموظفيها.

وقدم الرئيس بوتين، جوائز الدولة الروسية لمجموعة من مواطني روسيا وفيتنام، الذين يرتبط عملهم بأنشطة "فيتسوفبيترو".

كما شارك بوتين، في اجتماع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية، وفي حديثه معهم، أكد اهتمام روسيا بتعزيز الدور القيادي لفيتنام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ووفقا للرئيس الروسي، فإن التعاطف المتبادل في العلاقات بين البلدين يقوم على مصالح جيوسياسية جدية.

الزيارة الثانية: 18-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006

جرت محادثة مع رئيس فيتنام آنذاك، نغوين مينه تريت، وسلّم الرئيس الروسي نظيره الفيتنامي، نسخًا من الوثائق المتعلقة بإقامة هو تشي منه (الرئيس الأول لفيتنام)، في الاتحاد السوفيتي. وفي المفاوضات بمشاركة وفود من البلدين، تمت مناقشة جميع مجالات التعاون بين روسيا وفيتنام، بالتفصيل، وخاصة قضايا التفاعل الاقتصادي. ونتيجة للمفاوضات، تم اعتماد البيان الروسي الفيتنامي المشترك والإعلان المشترك بشأن المزيد من التعاون في مجال الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج النفط والغاز.
كما تم خلال زيارة الرئيس الروسي إلى فيتنام، التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية حول التعاون في قطاعات الطاقة والبنوك والسياحة. وبعد التوقيع على الوثائق المشتركة، قدم الرئيسان جوائز الدولة للبلدين للعاملين في قطاع النفط والغاز الروسي والفيتنامي.
بوتين يصل إلى قمة الإبيك في فيتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2024
بوتين: روسيا ستواصل زيادة العلاقات الثنائية وتطوير التعاون مع فيتنام
16:02 GMT

الزيارة الثالثة: 12 نوفمبر 2013

وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكاليل الزهور على النصب التذكاري في هانوي، للأبطال الذين سقطوا، وضريح هوشي منه، وجرت المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام آنذاك، ترونغ تان سانغ.
وبعد ذلك، وبمشاركة وفود من البلدين، استمرت المحادثات، ونتيجة لذلك، اعتمد فلاديمير بوتين وتروونغ تان سانغ بيانًا مشتركًا حول مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام.
وبحضور رؤساء الدول، تم التوقيع على 17 وثيقة حول التعاون، لا سيما في القطاعات العسكرية والنفط والغاز والبنوك، وكذلك حول التفاعل من خلال ضريح هوشي منه.

الزيارة الرابعة: 10-11 نوفمبر 2017

كانت هذه زيارة عمل قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى دا نانغ لحضور قمة "آبيك"، وأجرى حينها محادثات مع الرئيس الفيتنامي آنذاك، تران داي كوانغ، ومع الرئيس الفلبيني آنذاك، رودريغو دوتيرتي، ومع رئيس الوزراء الياباني آنذاك، شينزو آبي، ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فضلا عن اجتماع مع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب.
وشارك بوتين في اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مع أعضاء المجلس الاستشاري للأعمال في "آبيك"، وفي اجتماع للقادة الاقتصاديين في "آبيك".
ومن المقرر أن تبدأ الزيارة الخامسة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فيتنام، في 19 يونيو/ حزيران الجاري.
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