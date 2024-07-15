https://sarabic.ae/20240715/بسرية-تامة-وسائل-إعلام-تكشف-عن-تسليم-ألمانيا-مجموعة-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1090815145.html
"بسرية تامة"... وسائل إعلام تكشف عن تسليم ألمانيا مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا
"بسرية تامة"... وسائل إعلام تكشف عن تسليم ألمانيا مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، عن قيام ألمانيا بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية سرًا بمجموعة كبيرة من الأسلحة. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T13:09+0000
2024-07-15T13:09+0000
2024-07-15T13:09+0000
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وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "مونشنر ميركور": "في نهاية يونيو وبداية يوليو، أرسلت برلين سرًا وبصمت تقريبًا إمدادات أخرى من المساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتشمل حزمة المساعدات هذه أيضًا 39 دبابة من احتياطيات الصناعة العسكرية الألمانية والقوات المسلحة الألمانية".كما أشارت الصحفية إلى أنه، بالإضافة إلى المركبات المدرعة والقذائف الهجومية، تم أيضًا نقل مركبتين إضافيتين من طراز "بايبر بريدج"، ودبابتين من طراز "داكز" للهندسة، ودبابة "بيرجيبانزر-2"، و4 دبابات "ويسنت-1" إضافية لإزالة الألغام.كما أشارت الصحيفة إلى نقل منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"، والتي لا تدخل في الخدمة لدى القوات الألمانية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو قد ترد بطريقة غير متكافئة على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. ووفقا له، فإن روسيا ستدرس إمكانية نقل أسلحتها إلى تلك المناطق التي يمكن من خلالها شن هجمات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.نتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه "صفر"اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
https://sarabic.ae/20240227/برلين-تستبعد-إرسال-قوات-الجيش-الألماني-إلى-أوكرانيا-1086453608.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"بسرية تامة"... وسائل إعلام تكشف عن تسليم ألمانيا مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا
كشفت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، عن قيام ألمانيا بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية سرًا بمجموعة كبيرة من الأسلحة.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "مونشنر ميركور": "في نهاية يونيو وبداية يوليو، أرسلت برلين سرًا وبصمت تقريبًا إمدادات أخرى من المساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتشمل حزمة المساعدات هذه أيضًا 39 دبابة من احتياطيات الصناعة العسكرية الألمانية والقوات المسلحة الألمانية".
كما أشارت الصحفية إلى أنه، بالإضافة إلى المركبات المدرعة والقذائف الهجومية، تم أيضًا نقل مركبتين إضافيتين من طراز "بايبر بريدج"، ودبابتين من طراز "داكز" للهندسة، ودبابة "بيرجيبانزر-2"، و4 دبابات "ويسنت-1" إضافية لإزالة الألغام.
كما أشارت الصحيفة إلى نقل منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"، والتي لا تدخل في الخدمة لدى القوات الألمانية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو قد ترد بطريقة غير متكافئة على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.
ووفقا له، فإن روسيا ستدرس إمكانية نقل أسلحتها إلى تلك المناطق التي يمكن من خلالها شن هجمات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا،
إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.