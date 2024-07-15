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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240715/بسرية-تامة-وسائل-إعلام-تكشف-عن-تسليم-ألمانيا-مجموعة-من-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1090815145.html
"بسرية تامة"... وسائل إعلام تكشف عن تسليم ألمانيا مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا
"بسرية تامة"... وسائل إعلام تكشف عن تسليم ألمانيا مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، عن قيام ألمانيا بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية سرًا بمجموعة كبيرة من الأسلحة. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T13:09+0000
2024-07-15T13:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "مونشنر ميركور": "في نهاية يونيو وبداية يوليو، أرسلت برلين سرًا وبصمت تقريبًا إمدادات أخرى من المساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتشمل حزمة المساعدات هذه أيضًا 39 دبابة من احتياطيات الصناعة العسكرية الألمانية والقوات المسلحة الألمانية".كما أشارت الصحفية إلى أنه، بالإضافة إلى المركبات المدرعة والقذائف الهجومية، تم أيضًا نقل مركبتين إضافيتين من طراز "بايبر بريدج"، ودبابتين من طراز "داكز" للهندسة، ودبابة "بيرجيبانزر-2"، و4 دبابات "ويسنت-1" إضافية لإزالة الألغام.كما أشارت الصحيفة إلى نقل منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"، والتي لا تدخل في الخدمة لدى القوات الألمانية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو قد ترد بطريقة غير متكافئة على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. ووفقا له، فإن روسيا ستدرس إمكانية نقل أسلحتها إلى تلك المناطق التي يمكن من خلالها شن هجمات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.نتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه "صفر"اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
https://sarabic.ae/20240227/برلين-تستبعد-إرسال-قوات-الجيش-الألماني-إلى-أوكرانيا-1086453608.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

"بسرية تامة"... وسائل إعلام تكشف عن تسليم ألمانيا مجموعة من الأسلحة إلى أوكرانيا

13:09 GMT 15.07.2024
© AFP 2023 / Gregor Fischer قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش الألماني تتفقد الدبابات قبل توجهها إلى ليتوانيا، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© AFP 2023 / Gregor Fischer
تابعنا عبر
كشفت صحيفة غربية، اليوم الاثنين، عن قيام ألمانيا بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية سرًا بمجموعة كبيرة من الأسلحة.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "مونشنر ميركور": "في نهاية يونيو وبداية يوليو، أرسلت برلين سرًا وبصمت تقريبًا إمدادات أخرى من المساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتشمل حزمة المساعدات هذه أيضًا 39 دبابة من احتياطيات الصناعة العسكرية الألمانية والقوات المسلحة الألمانية".
كما أشارت الصحفية إلى أنه، بالإضافة إلى المركبات المدرعة والقذائف الهجومية، تم أيضًا نقل مركبتين إضافيتين من طراز "بايبر بريدج"، ودبابتين من طراز "داكز" للهندسة، ودبابة "بيرجيبانزر-2"، و4 دبابات "ويسنت-1" إضافية لإزالة الألغام.
كما أشارت الصحيفة إلى نقل منظومات إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"، والتي لا تدخل في الخدمة لدى القوات الألمانية.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
برلين تستبعد إرسال قوات الجيش الألماني إلى أوكرانيا
27 فبراير, 13:08 GMT
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو قد ترد بطريقة غير متكافئة على إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى. ووفقا له، فإن روسيا ستدرس إمكانية نقل أسلحتها إلى تلك المناطق التي يمكن من خلالها شن هجمات على أهداف حساسة للدول التي تزود كييف بالأسلحة.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
نتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه "صفر"
اشتباكات بين فارين من الخدمة في أوكرانيا والسلطات على الحدود المولدوفية قرب أوديسا
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
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