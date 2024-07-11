https://sarabic.ae/20240711/إعلام-ألمانيا-تبدأ-في-تطوير-صواريخ-بعيدة-المدى-تطال-الأراضي-الروسية-1090705655.html
إعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسية
إعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى، يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر، "قادرة على ضرب روسيا". 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T14:56+0000
2024-07-11T14:56+0000
2024-07-11T14:56+0000
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جاء هذا الإعلان في مقال نشرته صحيفة "فاز" الألمانية، قالت فيه إن كلا من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبولندا، تعتزم تطوير صواريخ "كروز" يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر. وأن هذه الصواريخ "يمكنها ضرب أهداف في روسيا من الأراضي الألمانية".ووفقا للصحيفة الألمانية، وقّع وزراء دفاع الدول الأربع، وثيقة لتطوير أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى، على هامش قمة الناتو في واشنطن. ولكن حتى الآن تحتوي الوثيقة على لغة عامة فقط.من جهته، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن هناك خططًا لتطوير أسلحة دقيقة بشكل مشترك مع المملكة المتحدة وفرنسا. وعلق قائلا: وفي قت سابق، أعلن البنتاغون أنه سيبدأ اعتبارًا، من عام 2026، في نشر صواريخ هجومية بعيدة المدى في ألمانيا والتي ستتجاوز بشكل كبير تلك المتوفرة في أوروبا.وكما أوضح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، سيتم نشر هذه الصواريخ بشكل متناوب، مما سيمنح برلين الوقت الكافي لتطوير نظائرها الخاصة.ورد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على ذلك بأن روسيا ستضع ردا عسكريا على مثل هذه الخطط بطريقة هادئة ودون انفعالات.الاتحاد الأوروبي: إذا توقفنا عن دعم أوكرانيا ستنتهي الحرب بسرعةأمريكا تعلن عزمها نشر أسلحة فرط صوتية في ألمانيا عام 2026
https://sarabic.ae/20240711/الخارجية-الروسية-قرار-نشر-الصواريخ-الأمريكية-في-ألمانيا-لن-يجلب-لهذه-الدول-سوى-المشاكل-1090701103.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا, رصد عسكري
إعلام: ألمانيا تبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى تطال الأراضي الروسية
أفادت صحيفة غربية، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستبدأ في تطوير صواريخ بعيدة المدى، يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر، "قادرة على ضرب روسيا".
جاء هذا الإعلان في مقال نشرته صحيفة "فاز" الألمانية، قالت فيه إن كلا من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبولندا، تعتزم تطوير صواريخ "كروز" يصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر. وأن هذه الصواريخ "يمكنها ضرب أهداف في روسيا من الأراضي الألمانية".
ووفقا للصحيفة الألمانية، وقّع وزراء دفاع الدول الأربع، وثيقة لتطوير أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى،
على هامش قمة الناتو في واشنطن. ولكن حتى الآن تحتوي الوثيقة على لغة عامة فقط.
من جهته، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن هناك خططًا لتطوير أسلحة دقيقة بشكل مشترك مع المملكة المتحدة وفرنسا. وعلق قائلا:
"لقد قلت في مؤتمر ميونيخ الأمني أننا بحاجة إلى شيء مثل الأسلحة الدقيقة، بالنظر إلى الزيادة في عدد الأسلحة التي تنشرها روسيا في أوروبا. ومن الضروري أن نفعل شيئًا كهذا. وهذا ينعكس في الاستراتيجية الأمنية للحكومة الألمانية وفي اتفاقياتنا المستقبلية، مع المملكة المتحدة، وفرنسا، بشأن تطوير أنظمة الأسلحة عالية الدقة الخاصة بنا".
أولاف شولتس
المستشار الألماني
وفي قت سابق، أعلن البنتاغون أنه سيبدأ اعتبارًا، من عام 2026، في نشر صواريخ هجومية بعيدة المدى في ألمانيا
والتي ستتجاوز بشكل كبير تلك المتوفرة في أوروبا.
ورد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، على ذلك بأن روسيا ستضع ردا عسكريا على مثل هذه الخطط بطريقة هادئة ودون انفعالات.