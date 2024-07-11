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السفير الروسي لدى برلين: نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يشكل تهديدا لأمن روسيا
السفير الروسي لدى برلين: نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يشكل تهديدا لأمن روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشاييف، أن نشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026 يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا؛ وستتطلب هذه... 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T14:59+0000
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وقال نيتشاييف في بيان: "خطط نشر صواريخ كروز متوسطة وقصيرة المدى وأسلحة طويلة المدى وفرط صوتية على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026، الذي تم الإعلان عنها في بيان أمريكي ألماني مشترك على هامش قمة الناتو في واشنطن في 10 يوليو/تموز من هذا العام، يشكل تهديدًا واضحًا وفوريًا لأمن روسيا".تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟وأضاف نيتشاييف أن "هذه الخطوات ستتطلب بالتأكيد إجراءات رد مناسبة من جانب روسيا".وأشار نيتشاييف إلى أن إن الجانب الروسي يتوقع أن تدرس النخبة السياسية الألمانية مرة أخرى جدوى نشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.
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https://sarabic.ae/20240711/نائب-ألماني-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-البلاد-يجعل-منها-هدفا-1090700373.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى برلين: نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يشكل تهديدا لأمن روسيا

14:59 GMT 11.07.2024
© AFP 2023صواريخ نووية أمريكية - مينتمان
صواريخ نووية أمريكية - مينتمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
صرّح السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشاييف، أن نشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026 يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا؛ وستتطلب هذه الخطوات إجراءات رد مناسبة من روسيا.
وقال نيتشاييف في بيان: "خطط نشر صواريخ كروز متوسطة وقصيرة المدى وأسلحة طويلة المدى وفرط صوتية على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026، الذي تم الإعلان عنها في بيان أمريكي ألماني مشترك على هامش قمة الناتو في واشنطن في 10 يوليو/تموز من هذا العام، يشكل تهديدًا واضحًا وفوريًا لأمن روسيا".

وأوضح نيتشاييف أن تنفيذها يؤدي إلى زيادة المواجهة والتوتر وسباق التسلح، ومخاطر التصعيد غير المنضبط، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها".

تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟
وأضاف نيتشاييف أن "هذه الخطوات ستتطلب بالتأكيد إجراءات رد مناسبة من جانب روسيا".
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وأشار نيتشاييف إلى أن إن الجانب الروسي يتوقع أن تدرس النخبة السياسية الألمانية مرة أخرى جدوى نشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026.

وقال: "آمل أن تدرس النخب السياسية الألمانية مرة أخرى مدى ملاءمة مثل هذه الخطوة المدمرة والخطيرة، والتي لن تسهم في تعزيز أمن ألمانيا أو القارة الأوروبية ككل، ناهيك عن الضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي لحق بالعلاقات الروسية الألمانية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.
صاروخ اعتراضي أمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
نائب ألماني: نشر صواريخ بعيدة المدى في البلاد يجعل منها هدفا
12:32 GMT
وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".
بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى
وأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.
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