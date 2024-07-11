https://sarabic.ae/20240711/السفير-الروسي-لدى-برلين-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-ألمانيا-يشكل-تهديدا-لأمن-روسيا-1090706150.html

السفير الروسي لدى برلين: نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يشكل تهديدا لأمن روسيا

السفير الروسي لدى برلين: نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا يشكل تهديدا لأمن روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح السفير الروسي لدى برلين، سيرغي نيتشاييف، أن نشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026 يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا؛ وستتطلب هذه... 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T14:59+0000

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2024-07-11T14:59+0000

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وقال نيتشاييف في بيان: "خطط نشر صواريخ كروز متوسطة وقصيرة المدى وأسلحة طويلة المدى وفرط صوتية على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026، الذي تم الإعلان عنها في بيان أمريكي ألماني مشترك على هامش قمة الناتو في واشنطن في 10 يوليو/تموز من هذا العام، يشكل تهديدًا واضحًا وفوريًا لأمن روسيا".تصويت... برأيك هل تزرع أمريكا بذور حرب عالمية ثالثة بنشرها صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا؟وأضاف نيتشاييف أن "هذه الخطوات ستتطلب بالتأكيد إجراءات رد مناسبة من جانب روسيا".وأشار نيتشاييف إلى أن إن الجانب الروسي يتوقع أن تدرس النخبة السياسية الألمانية مرة أخرى جدوى نشر صواريخ بعيدة المدى على الأراضي الألمانية اعتبارًا من عام 2026.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا.وجاء في بيان البنتاغون: "الولايات المتحدة ستبدأ عمليات نشر عَرَضي لقدرات نيران بعيدة المدى لقوة المهام المتعددة النطاقات في ألمانيا خلال عام 2026، كجزء من التخطيط لتموضع هذه القوات بشكل دائم في المستقبل".بوتين: روسيا يجب أن تبدأ بإنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدىوأوضح البنتاغون أن وحدات النيران التقليدية البعيدة المدى ستشمل صواريخ "إس إم-6"، وصواريخ "توماهوك"، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، التي يجري تطويرها.

https://sarabic.ae/20240711/الخارجية-الروسية-قرار-نشر-الصواريخ-الأمريكية-في-ألمانيا-لن-يجلب-لهذه-الدول-سوى-المشاكل-1090701103.html

https://sarabic.ae/20240711/نائب-ألماني-نشر-صواريخ-بعيدة-المدى-في-البلاد-يجعل-منها-هدفا-1090700373.html

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