https://sarabic.ae/20240916/واشنطن-تقول-إنها-ليست-مستعدة-لرفع-القيود-المفروضة-على-الضربات-الأوكرانية-داخل-العمق-الروسي-1092799830.html
واشنطن تقول إنها ليست مستعدة لرفع القيود المفروضة على الضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي
واشنطن تقول إنها ليست مستعدة لرفع القيود المفروضة على الضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أنه بعد المحادثات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن الولايات المتحدة ليست... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T20:33+0000
2024-09-16T20:33+0000
2024-09-16T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101835/16/1018351641_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_753a72410101216560a0c1ca306ec595.jpg
وقال ميلر: "نحن نواصل العمل مع شركائنا الأوكرانيين حول أفضل السبل لدعمهم، حول أفضل السبل لتزويدهم بالأموال والدعم الاستخبارات، لكن ليس لدي أي تصريحات بخصوص السياسة (بشأن القيود المفروضة على استخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى).وفي وقت سابق، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية ولا تريد التكهن بذلك.وفي وقت سابق، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.وأضاف أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك إلى معلومات من الأقمار الصناعية الغربية".
https://sarabic.ae/20240916/إعلام-السماح-بتوجيه-ضربات-إلى-عمق-الأراضي-الروسية-سيكون-خطأ-ذا-أبعاد-نووية-1092794622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101835/16/1018351641_59:0:966:680_1920x0_80_0_0_aac3c0e33752d6ae5a84a356a2e47d13.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, العالم
واشنطن تقول إنها ليست مستعدة لرفع القيود المفروضة على الضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أنه بعد المحادثات بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة للإعلان عن رفع القيود المفروضة على القوات المسلحة الأوكرانية بشأن الضربات بأسلحة بعيدة المدى في العمق الروسي.
وقال ميلر: "نحن نواصل العمل مع شركائنا الأوكرانيين حول أفضل السبل لدعمهم، حول أفضل السبل لتزويدهم بالأموال والدعم الاستخبارات، لكن ليس لدي أي تصريحات بخصوص السياسة (بشأن القيود المفروضة على استخدام الصواريخ الغربية البعيدة المدى).
وفي وقت سابق، ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للإعلان عن رفع القيود المفروضة على الضربات العسكرية الأوكرانية بأسلحة أمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية
ولا تريد التكهن بذلك.
وفي وقت سابق، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قرار السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء مع الصحفيين، إن دول الناتو لا تناقش الآن احتمال استخدام كييف للأسلحة الغربية البعيدة المدى فحسب؛ بل إنها في الواقع تقرر ما إذا كانت ستتورط بشكل مباشر في الصراع الأوكراني.
وأضاف أنه "في الواقع، لا يمكن تنفيذ المهام الجوية لهذه الأنظمة الصاروخية إلا من قبل أفراد عسكريين من دول الناتو. لذلك أوكرانيا بمفردها عاجزة عن ضرب العمق الروسي وتحتاج لتنفيذ ذلك إلى معلومات من الأقمار الصناعية الغربية".