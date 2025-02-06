https://sarabic.ae/20250206/الحرس-الثوري-الإيراني-يضم-أول-حاملة-طائرات-مسيرة-إلى-قواته-1097524132.html
الحرس الثوري الإيراني يضم أول حاملة طائرات مسيرة إلى قواته
الحرس الثوري الإيراني يضم أول حاملة طائرات مسيرة إلى قواته
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن انضمام حاملة المسيرات "الشهيد بهمن باقري" إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية التابعة له في منطقة الخليج. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T07:42+0000
2025-02-06T07:42+0000
2025-02-06T07:42+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091717810_0:82:2251:1348_1920x0_80_0_0_c0dc6fac5273e0ac32d08bc821485801.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الخميس، بأن إعلان الحرس الثوري جاء تحت رعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي.وأكدت أن البارجة حاملة المسيرات تحمل اسم "الشهيد باقري"، ويبلغ طولها 240 مترا وارتفاعها 21 مترا، ومزودة بطائرات عمودية وصواريخ ومسيرات ومصعد لتناقل الطائرات العمودية، وتسَعُ 60 مسيرة و30 قطعة قاذفة للصواريخ".وتملك البارجة إمكانية عمليات الطائرات العمودية ونشر منظومات الحرب الإلكترونية وكذلك العمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع، فضلا عن كونها مزودة بصواريخ كروز سطح- سطح من نوع "نور"، ومنصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن.ويتراوح المدى العملاني لهذه الصواريخ الإيرانية حسب نوع الصواريخ المركبة بين 750 - 2000 كيلومتر، ما يزيد من القابلية الهجومية لهذه البارجة، حيث أفادت الوكالة الإيرانية أن البارجة الجديدة بإمكانها تعزيز موقع البلاد بوصفها قوة فوق إقليمية.ويمكن للبوارج الحاملة للطائرات المسيرات العمل كقاعدة عائمة لعمليات المسيرات، وتشتمل على مهمات الرصد والاستكشاف وجمع المعطيات والهجمات الهادفة.ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت البحرية الإيرانية، انضمام أول مدمرة استخباراتية في البلاد إلى منظومة القتال البحرية، والتي تحمل اسم "زاغروس".وشهدت الفعالية حضور وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، وقائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني، وعدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة.وتعد المدمرة "زاغروس" من الفئات الجديدة في منظومة السفن البحرية الإيرانية، وهي نتاج عمل المتخصصين في البحرية، وصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، والشركات القائمة على المعرفة، بحسب الوكالة.
https://sarabic.ae/20231127/إيران-تعلن-انضمام-المدمرة-ديلمان-المحلية-الصنع-إلى-سلاح-البحرية-1083517439.html
https://sarabic.ae/20250112/بركان-خامد-إيران-تكشف-عن-قاعدة-صواريخ-خارقة-تحت-الأرض-1096727289.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091717810_0:0:2037:1527_1920x0_80_0_0_57eb334c2181657cbb8b5cda760fbd5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني يضم أول حاملة طائرات مسيرة إلى قواته
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن انضمام حاملة المسيرات "الشهيد بهمن باقري" إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية التابعة له في منطقة الخليج.
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الخميس، بأن إعلان الحرس الثوري جاء تحت رعاية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، والقائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي.
27 نوفمبر 2023, 09:51 GMT
وأكدت أن البارجة حاملة المسيرات تحمل اسم "الشهيد باقري"، ويبلغ طولها 240 مترا وارتفاعها 21 مترا، ومزودة بطائرات عمودية وصواريخ ومسيرات ومصعد لتناقل الطائرات العمودية، وتسَعُ 60 مسيرة و30 قطعة قاذفة للصواريخ".
وتملك البارجة إمكانية عمليات الطائرات العمودية ونشر منظومات الحرب الإلكترونية
وكذلك العمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع، فضلا عن كونها مزودة بصواريخ كروز سطح- سطح من نوع "نور"، ومنصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن.
ويتراوح المدى العملاني لهذه الصواريخ الإيرانية حسب نوع الصواريخ المركبة بين 750 - 2000 كيلومتر، ما يزيد من القابلية الهجومية لهذه البارجة، حيث أفادت الوكالة الإيرانية أن البارجة الجديدة بإمكانها تعزيز موقع البلاد بوصفها قوة فوق إقليمية.
ويمكن للبوارج الحاملة للطائرات المسيرات
العمل كقاعدة عائمة لعمليات المسيرات، وتشتمل على مهمات الرصد والاستكشاف وجمع المعطيات والهجمات الهادفة.
ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت البحرية الإيرانية، انضمام أول مدمرة استخباراتية في البلاد إلى منظومة القتال البحرية، والتي تحمل اسم "زاغروس".
وشهدت الفعالية حضور وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة الإيرانية
، العميد عزيز نصير زاده، وقائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني، وعدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة.
وتعد المدمرة "زاغروس" من الفئات الجديدة في منظومة السفن البحرية الإيرانية، وهي نتاج عمل المتخصصين في البحرية، وصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، والشركات القائمة على المعرفة، بحسب الوكالة.