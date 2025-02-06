https://sarabic.ae/20250206/الرئيس-الإيراني-لا-نسعى-إلى-امتلاك-سلاح-نووي-1097533293.html
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الخميس، بأن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، معللا ذلك بأن عقيدة الإيرانيين ترفض قتل الأبرياء. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T11:56+0000
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ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن الرئيس الإيراني كلمة ألقاها أمام سفراء الدول الاسلامية في العاصمة طهران، تحدث خلالها عما وصفه بـ"صمت العالم تجاه قتل أهل غزة"، قائلاً: "لماذا يصمتون أمام هذه الجرائم وأحياناً يدعمون المجرمين وفي نفس الوقت يدعون أننا زعزعنا أمن المنطقة؟".وتابع بيزشكيان: "الحرب ليست من مصلحتنا، ونحن لا نسعى للحصول على الأسلحة النووية، ومرشدنا أصدر فتوى دينية في هذا الصدد".وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، أن طهران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، معيداً التأكيد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في معرض "إكسبو 2024" للإنجازات الصناعية، حيث قال: "نحن لا نهدف إلى امتلاك أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "أصدر فتوى تحرّم ذلك". وأضاف رئيسي: "عقيدتنا النووية تستبعد تماماً صناعة أو استخدام الأسلحة النووية، واستخدامنا للتكنولوجيا النووية هو لأغراض سلمية فقط"، داعياً إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، مؤكداً أن "الحظر والعقوبات الظالمة لن تحقق النتائج المرجوة".وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سياسة الضغوط القصوى التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بـ"الفاشلة"، مؤكدا أن "الأشخاص الأذكياء يختارون العقلانية القصوى بدلا من سياسة الضغوط القصوى".وردا على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إعادة فرض العقوبات القصوى على إيران، قال عراقجي، إن "تكرار ذلك لن يؤدي إلا إلى المقاومة القصوى مرة أخرى".وأضاف: "بالإضافة إلى كونها طرفاً ملتزماً بمعاهدة حظر الانتشار النووي وغيرها من وثائق حظر الانتشار النووي العالمية، فقد أعلنت إيران صراحة في السابق بأنها لن تسعى إلى امتلاك أو إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد، وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية". وأعلن إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى امتلاك سلاح نووي
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الخميس، بأن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، معللا ذلك بأن عقيدة الإيرانيين ترفض قتل الأبرياء.
ونقلت وكالة
"مهر" الإيرانية عن الرئيس الإيراني كلمة ألقاها أمام سفراء الدول الاسلامية في العاصمة طهران، تحدث خلالها عما وصفه بـ"صمت العالم تجاه قتل أهل غزة"، قائلاً: "لماذا يصمتون أمام هذه الجرائم وأحياناً يدعمون المجرمين وفي نفس الوقت يدعون أننا زعزعنا أمن المنطقة؟".
وتابع بيزشكيان: "الحرب ليست من مصلحتنا، ونحن لا نسعى للحصول على الأسلحة النووية، ومرشدنا أصدر فتوى دينية في هذا الصدد".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، أن طهران لا تسعى لحيازة أسلحة نووية
، معيداً التأكيد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في معرض "إكسبو 2024" للإنجازات الصناعية، حيث قال: "نحن لا نهدف إلى امتلاك أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "أصدر فتوى تحرّم ذلك".
وأضاف رئيسي: "عقيدتنا النووية تستبعد تماماً صناعة أو استخدام الأسلحة النووية، واستخدامنا للتكنولوجيا النووية هو لأغراض سلمية فقط"، داعياً إلى إنهاء العقوبات المفروضة على إيران، مؤكداً أن "الحظر والعقوبات الظالمة لن تحقق النتائج المرجوة".
وفي وقت سابق، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سياسة الضغوط القصوى التي قررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، بـ"الفاشلة"، مؤكدا أن "الأشخاص الأذكياء يختارون العقلانية القصوى بدلا من سياسة الضغوط القصوى".
وردا على تصريحات ترامب الأخيرة بشأن إعادة فرض العقوبات القصوى على إيران، قال عراقجي، إن "تكرار ذلك لن يؤدي إلا إلى المقاومة القصوى مرة أخرى".
وأضاف: "بالإضافة إلى كونها طرفاً ملتزماً بمعاهدة حظر الانتشار النووي وغيرها من وثائق حظر الانتشار النووي العالمية، فقد أعلنت إيران صراحة في السابق بأنها لن تسعى إلى امتلاك أو إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية
، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد، وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية". وأعلن إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.