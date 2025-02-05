https://sarabic.ae/20250205/إيران-تكشف-عن-توقيع-أكبر-صفقة-نفطية-في-تاريخها-1097503247.html

إيران تكشف عن توقيع أكبر صفقة نفطية في تاريخها

إيران تكشف عن توقيع أكبر صفقة نفطية في تاريخها

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النفط الايراني، محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم توقيع أضخم عقد بتأريخ عقود نفط البلاد قريبا. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T13:22+0000

2025-02-05T13:22+0000

2025-02-05T13:26+0000

إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095984343_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_a4c987b3b95c37adbb89860b8a3bac56.jpg

وقال باك نجاد في تصريح على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن العقد المزمع سيوقّع بحضور الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، وأن مضمونه سيتم إعلانه بعد التوقيع.من جهة ثانية، أكد الوزير أن صادرات النفط سجلت مستوى قياسيا في الشهر العاشر من العام الإيراني الجاري وهو الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات.(انتهى الشهر العاشر 21 يناير/كانون الثاني 2025)بحسب وكالة "فارس"، بشأن برنامج وزارة النفط بخصوص مواجهة الحظر، أكد "الاستعداد لكافة الظروف حتى بلوغ الهدف، وفي حال استمرار أو إلغاء الحظر ثمة استعدادات جيدة لذلك، فضلا عن تبني التمهيدات اللازمة لمواجهة سياسة الضغوط القصوى وهي نظرية فاشلة".وكان ترامب وقّع، أمس الثلاثاء، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.وشدد ترامب خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018، بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.مسؤول إيراني: طهران مستعدة لمنح دبلوماسية ترامب "فرصة أخرى" لكنها حذرة من العراقيل الإسرائيليةترامب: في حال اغتيالي سيتم محو تلك الدولة وتدميرها

https://sarabic.ae/20250202/إيران-برنامجنا-النووي-لا-لبس-فيه-وعرضناه-بشكل-كامل-وشفاف-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1097413284.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم