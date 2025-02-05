https://sarabic.ae/20250205/مسؤول-إيراني-طهران-مستعدة-لمنح-دبلوماسية-ترامب-فرصة-أخرى-لكنها-حذرة-من-العراقيل-الإسرائيلية-1097495383.html

مسؤول إيراني: طهران مستعدة لمنح دبلوماسية ترامب "فرصة أخرى" لكنها حذرة من العراقيل الإسرائيلية

مسؤول إيراني: طهران مستعدة لمنح دبلوماسية ترامب "فرصة أخرى" لكنها حذرة من العراقيل الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

قال مسؤول إيراني كبير، اليوم الأربعاء، إن "طهران مستعدة لمنح الولايات المتحدة الأمريكية فرصة لحل الخلافات بين البلدين"، وذلك بعد يوم من إعادة ترامب تطبيق... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T10:58+0000

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وذكر المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام غربية، أن "طهران تعارض أي تهجير لسكان غزة، لكن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة مسألة منفصلة".وأضاف أن "طهران تريد من الولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل إذا كانت واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد.وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية". وأعلن إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة الجمهورية، مؤكدا أنه "يرغب في إقامة علاقات جيدة مع الجميع".وتابع خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض في أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفًا أن الجيش الأمريكي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أن الجمهورية لم تخطط مطلقا لاغتيال ترامب. وفي وقت سابق، اتهم ترامب، دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها.

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