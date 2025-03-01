https://sarabic.ae/20250301/تقرير-الرسوم-الجمركية-التي-يفرضها-ترامب-على-الواردات-الصينية-قد-تضر-بالاقتصاد-الأمريكي-1098296099.html

تقرير: الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الواردات الصينية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي

تقرير: الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الواردات الصينية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي

سبوتنيك عربي

تسلط الأبحاث الاقتصادية الحديثة الضوء على فجوة مقلقة بين الأرقام الأمريكية ونظيرتها الصينية، بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي تفرض، خاصة على الواردات الصينية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T15:34+0000

2025-03-01T15:34+0000

2025-03-01T15:34+0000

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ما يثير تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت تلك الرسوم الجمركية تحقق أهدافها، أم أنها تصيب الاقتصاد الأمريكي بضرر غير معلن.لفتت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، إلى أن الكثير من الأبحاث الجديدة تقضي بأن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الصين قد تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما تشير إليه بيانات التجارة الأميركية الرسمية.أوضحت صحيفة غربية أن التصريحات النارية والسياسات الصارمة للرئيس ترامب، تتوارى خلفها حقائق اقتصادية معقدة تتعلق بتأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها خاصة على الواردات الصينية.وأشار خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن "التأثير سيكون شديدا بشكل خاص إذا أنهت إدارة ترامب المعاملة التفضيلية لما يسمى بالواردات الضئيلة أو تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والواردات الأمريكية من الصين انخفضت بنسبة أقل بكثير مما ورد في الإحصاءات الأمريكية الرسمية.. ونتيجة لذلك، فإن الزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية على الصين قد يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الأمريكي مما تشير إليه البيانات الأمريكية الرسمية بشأن حصة الواردات الصينية".وكانت المعاملة الأكثر صرامة وشدة للمنتجات الصينية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، والتي استمرت إلى حد كبير في عهد إدارة جو بايدن، أدت إلى تقليص حصة الصين في الواردات الأمريكية.ويأتي هذا في وقت تؤكد البيانات الأمريكية أن الواردات من الصين انخفضت إلى 13.4 % من إجمالي الواردات في العام 2024 من 21.6 % في العام 2018.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 % على السلع الصينية، فيما أعلن وبعدها أرجأ خطة لإنهاء الإعفاءات الجمركية على السلع "الضئيلة" من الصين وهونغ كونغ التي تقل قيمتها عن 800 دولار.وأشارت الصحيفة إلى أن "دراسات اقتصادية حديثة إلى أن المستهلكين الأمريكيين قد يواجهون عواقب أكبر مما يبدو نتيجة للزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية بنسبة 10 نقاط مئوية إذا تم إنهاء استثناءات الواردات من الصين، ولم يخفض البائعون الصينيون هوامش أرباحهم من خلال خفض أسعار صادراتهم".ومن جانبها، أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك في ظل خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.

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