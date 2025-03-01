تقرير: الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الواردات الصينية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
جولة جديدة من مفاوضات غزة في القاهرة، عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية للتخلي عن السلاح وحل نفسها
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
10:29 GMT
21 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
14:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
14:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: جيش مصر كبير واحترافي ومن الصعب التغلب عليه ما يشكل قلقا كبيرا لإسرائيل
15:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: ترامب يريد دعم الصناعة بالمعادن النادرة الأوكرانية
15:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:00 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:22 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:32 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
سجال حاد بين الرئيس الأمريكي وزيلينسكي في البيت الأبيض وترامب يطالبه بالعودة مجددا عندما يكون مستعدا للسلام
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250301/تقرير-الرسوم-الجمركية-التي-يفرضها-ترامب-على-الواردات-الصينية-قد-تضر-بالاقتصاد-الأمريكي-1098296099.html
تقرير: الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الواردات الصينية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي
تقرير: الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الواردات الصينية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي
سبوتنيك عربي
تسلط الأبحاث الاقتصادية الحديثة الضوء على فجوة مقلقة بين الأرقام الأمريكية ونظيرتها الصينية، بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي تفرض، خاصة على الواردات الصينية. 01.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-01T15:34+0000
2025-03-01T15:34+0000
دونالد ترامب
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb03b04a0bba60b4da0346d939a13bd.jpg
ما يثير تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت تلك الرسوم الجمركية تحقق أهدافها، أم أنها تصيب الاقتصاد الأمريكي بضرر غير معلن.لفتت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، إلى أن الكثير من الأبحاث الجديدة تقضي بأن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الصين قد تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما تشير إليه بيانات التجارة الأميركية الرسمية.أوضحت صحيفة غربية أن التصريحات النارية والسياسات الصارمة للرئيس ترامب، تتوارى خلفها حقائق اقتصادية معقدة تتعلق بتأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها خاصة على الواردات الصينية.وأشار خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن "التأثير سيكون شديدا بشكل خاص إذا أنهت إدارة ترامب المعاملة التفضيلية لما يسمى بالواردات الضئيلة أو تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والواردات الأمريكية من الصين انخفضت بنسبة أقل بكثير مما ورد في الإحصاءات الأمريكية الرسمية.. ونتيجة لذلك، فإن الزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية على الصين قد يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الأمريكي مما تشير إليه البيانات الأمريكية الرسمية بشأن حصة الواردات الصينية".وكانت المعاملة الأكثر صرامة وشدة للمنتجات الصينية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، والتي استمرت إلى حد كبير في عهد إدارة جو بايدن، أدت إلى تقليص حصة الصين في الواردات الأمريكية.ويأتي هذا في وقت تؤكد البيانات الأمريكية أن الواردات من الصين انخفضت إلى 13.4 % من إجمالي الواردات في العام 2024 من 21.6 % في العام 2018.ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 % على السلع الصينية، فيما أعلن وبعدها أرجأ خطة لإنهاء الإعفاءات الجمركية على السلع "الضئيلة" من الصين وهونغ كونغ التي تقل قيمتها عن 800 دولار.وأشارت الصحيفة إلى أن "دراسات اقتصادية حديثة إلى أن المستهلكين الأمريكيين قد يواجهون عواقب أكبر مما يبدو نتيجة للزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية بنسبة 10 نقاط مئوية إذا تم إنهاء استثناءات الواردات من الصين، ولم يخفض البائعون الصينيون هوامش أرباحهم من خلال خفض أسعار صادراتهم".ومن جانبها، أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك في ظل خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.
https://sarabic.ae/20250206/ترامب-يفرض-عقوبات-تستهدف-شحن-النفط-الإيراني-إلى-الصين-1097546366.html
https://sarabic.ae/20250228/الصين-سنرد-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-بكل-التدابير-اللازمة-1098256865.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba433de72cfef6760510054b59ff5934.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

تقرير: الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على الواردات الصينية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي

15:34 GMT 01.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
تسلط الأبحاث الاقتصادية الحديثة الضوء على فجوة مقلقة بين الأرقام الأمريكية ونظيرتها الصينية، بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي تفرض، خاصة على الواردات الصينية.
ما يثير تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت تلك الرسوم الجمركية تحقق أهدافها، أم أنها تصيب الاقتصاد الأمريكي بضرر غير معلن.
لفتت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، إلى أن الكثير من الأبحاث الجديدة تقضي بأن الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الصين قد تضر بالاقتصاد الأمريكي أكثر مما تشير إليه بيانات التجارة الأميركية الرسمية.
أوضحت صحيفة غربية أن التصريحات النارية والسياسات الصارمة للرئيس ترامب، تتوارى خلفها حقائق اقتصادية معقدة تتعلق بتأثير الرسوم الجمركية التي يفرضها خاصة على الواردات الصينية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
ترامب يفرض عقوبات تستهدف شحن النفط الإيراني إلى الصين
6 فبراير, 18:46 GMT
وأشار خبراء اقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن "التأثير سيكون شديدا بشكل خاص إذا أنهت إدارة ترامب المعاملة التفضيلية لما يسمى بالواردات الضئيلة أو تلك التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والواردات الأمريكية من الصين انخفضت بنسبة أقل بكثير مما ورد في الإحصاءات الأمريكية الرسمية.. ونتيجة لذلك، فإن الزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية على الصين قد يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الأمريكي مما تشير إليه البيانات الأمريكية الرسمية بشأن حصة الواردات الصينية".
وكانت المعاملة الأكثر صرامة وشدة للمنتجات الصينية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى، والتي استمرت إلى حد كبير في عهد إدارة جو بايدن، أدت إلى تقليص حصة الصين في الواردات الأمريكية.
ويأتي هذا في وقت تؤكد البيانات الأمريكية أن الواردات من الصين انخفضت إلى 13.4 % من إجمالي الواردات في العام 2024 من 21.6 % في العام 2018.
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
الصين: سنرد على الرسوم الجمركية الأمريكية بكل التدابير اللازمة
أمس, 10:02 GMT
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 % على السلع الصينية، فيما أعلن وبعدها أرجأ خطة لإنهاء الإعفاءات الجمركية على السلع "الضئيلة" من الصين وهونغ كونغ التي تقل قيمتها عن 800 دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن "دراسات اقتصادية حديثة إلى أن المستهلكين الأمريكيين قد يواجهون عواقب أكبر مما يبدو نتيجة للزيادة الأخيرة في التعرفات الجمركية بنسبة 10 نقاط مئوية إذا تم إنهاء استثناءات الواردات من الصين، ولم يخفض البائعون الصينيون هوامش أرباحهم من خلال خفض أسعار صادراتهم".
ومن جانبها، أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، أن بكين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، وذلك في ظل خطط واشنطن لفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала