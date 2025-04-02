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قبل عاصفة الرسوم الأمريكية... إسرائيل تعلن عن تحرك اقتصادي تجاه واشنطن
قبل عاصفة الرسوم الأمريكية... إسرائيل تعلن عن تحرك اقتصادي تجاه واشنطن
سبوتنيك عربي
أعلنت إسرائيل عن إلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من الولايات المتحدة، في خطوة تأتي قبل يوم واحد فقط من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T07:56+0000
2025-04-02T07:56+0000
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ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن القرار ينتظر التوقيع النهائي من وزير الاقتصاد نير بركات، وموافقة اللجنة المالية في البرلمان، وهو أمر متوقع قريبا. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الثلاثاء، أنه بمجرد إتمام الإجراءات، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة.وفي بيان مشترك، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، هذه الخطوة بأنها جزء من جهود فتح السوق الإسرائيلية أمام المنافسة، وتنويع الاقتصاد، وخفض تكاليف المعيشة.وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الفوائد الاقتصادية، بل تعزز أيضا التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة.وأكد بركات أن القرار سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة قبل 40 عاما، ما أدى إلى إعفاء نحو 98% من السلع الأمريكية من الضرائب.وفي وقت سابق، وقع سموتريتش أمراً بإنهاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، ودعا كلاً من وزير الاقتصاد نير بركات ووزير الزراعة آفي ديختر إلى دعم القرار والتنسيق السريع مع الجهات الأمريكية لضمان تنفيذه بسلاسة، محذراً من العواقب المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تم فرض تعريفات ترامب دون استعداد مسبق.وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل وأقرب حلفائها، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 34 مليار دولار في عام 2024.من جانبه، أكد البيت الأبيض، على لسان المتحدثة كارولين ليفيت، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان الرئيس ترامب عنها، اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20250401/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-رسوم-جمركية-انتقامية-على-مثيلاتها-الأمريكية-1099123466.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, الأخبار

قبل عاصفة الرسوم الأمريكية... إسرائيل تعلن عن تحرك اقتصادي تجاه واشنطن

07:56 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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أعلنت إسرائيل عن إلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من الولايات المتحدة، في خطوة تأتي قبل يوم واحد فقط من فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً مضادة على الشركاء التجاريين حول العالم.
ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن القرار ينتظر التوقيع النهائي من وزير الاقتصاد نير بركات، وموافقة اللجنة المالية في البرلمان، وهو أمر متوقع قريبا.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الثلاثاء، أنه بمجرد إتمام الإجراءات، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة.
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية انتقامية على مثيلاتها الأمريكية
أمس, 08:24 GMT
وفي بيان مشترك، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، هذه الخطوة بأنها جزء من جهود فتح السوق الإسرائيلية أمام المنافسة، وتنويع الاقتصاد، وخفض تكاليف المعيشة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الفوائد الاقتصادية، بل تعزز أيضا التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأكد بركات أن القرار سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة قبل 40 عاما، ما أدى إلى إعفاء نحو 98% من السلع الأمريكية من الضرائب.
وفي وقت سابق، وقع سموتريتش أمراً بإنهاء الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، ودعا كلاً من وزير الاقتصاد نير بركات ووزير الزراعة آفي ديختر إلى دعم القرار والتنسيق السريع مع الجهات الأمريكية لضمان تنفيذه بسلاسة، محذراً من العواقب المحتملة على الاقتصاد الإسرائيلي إذا تم فرض تعريفات ترامب دون استعداد مسبق.
وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل وأقرب حلفائها، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 34 مليار دولار في عام 2024.
من جانبه، أكد البيت الأبيض، على لسان المتحدثة كارولين ليفيت، أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور إعلان الرئيس ترامب عنها، اليوم الأربعاء.
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