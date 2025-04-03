https://sarabic.ae/20250403/المجر-تتهم-بروكسل-بعدم-الكفاءة-بشأن-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099193027.html
المجر تتهم بروكسل بعدم الكفاءة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
المجر تتهم بروكسل بعدم الكفاءة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الشعب الأوروبي سيجني مرة أخرى ثمار عدم كفاءة بروكسل نتيجة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع الاتحاد الأوروبي،... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T15:15+0000
2025-04-03T15:15+0000
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وقال سيارتو: "الاقتصاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف الشعب الأوروبي، يجني مجددًا ثمار عجز سياسيي بروكسل. الوضع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الجمارك، يوم أمس واضح، كان ينبغي على المفوضية الأوروبية التفاوض! كان أمامها شهران ونصف الشهر للقيام بكل هذا".وقال سيارتو: "المفوضية الأوروبية لم تستطع فعل ذلك. لم يتفاوضوا، بل حوّلوا القضية الاقتصادية إلى قضية أيديولوجية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
https://sarabic.ae/20250331/أوربان-يتعهد-بمقاومة-محاولات-بروكسل-لمعاقبة-المجر-1099116406.html
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المجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
المجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
المجر تتهم بروكسل بعدم الكفاءة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن الشعب الأوروبي سيجني مرة أخرى ثمار عدم كفاءة بروكسل نتيجة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه كان لدى المفوضية الأوروبية أكثر من شهرين للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنع هذا الإجراء.
وقال سيارتو: "الاقتصاد الأوروبي، وفي نهاية المطاف الشعب الأوروبي، يجني مجددًا ثمار عجز سياسيي بروكسل. الوضع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الجمارك، يوم أمس واضح، كان ينبغي على المفوضية الأوروبية التفاوض! كان أمامها شهران ونصف الشهر للقيام بكل هذا".
وأوضح سيارتو أن المفوضية الأوروبية بحاجة إلى التفاوض بشأن التعاون الجمركي مع الحكومة الأمريكية وخفض الرسوم الجمركية على السيارات من الأوروبية 10% إلى الأمريكية 2.5% .
وقال سيارتو: "المفوضية الأوروبية لم تستطع فعل ذلك. لم يتفاوضوا، بل حوّلوا القضية الاقتصادية إلى قضية أيديولوجية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول
، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.