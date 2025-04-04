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وزير الخارجية الأمريكي يعلق على "انهيار" أسواق المال بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة
وزير الخارجية الأمريكي يعلق على "انهيار" أسواق المال بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة
سبوتنيك عربي
رد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول تأثير قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية على الأسواق... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T18:32+0000
2025-04-04T18:32+0000
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دونالد ترامب
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جاء ذلك خلال قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، حيث قال روبيو إن "الأسواق تتفاعل مع تغير جذري في النظام العالمي من حيث التجارة"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وأوضح روبيو أنه في النهاية طالما الشركات تعرف القواعد التي تسير بها، وطالما هذه القواعد ثابتة وقادرة على الحفاظ على وضعها الحالي فإن الأسواق ستتكيف.ويرى الوزير الأمريكي أنه ليس من العدل القول بأن الأسواق ستنهار بسبب التعريفات الجمركية الجديد، لافتا إلى أن كل ما تحتاجه الشركات هو التعرف إلى القواعد للتكيف عليها.وفي وقت سابق، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان، أمس الخميس، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.وأظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.
https://sarabic.ae/20250404/بعد-الرد-الصيني-القاسي-ترامب-بكين-لعبت-بشكل-خاطئ-1099221470.html
https://sarabic.ae/20250404/باحث-اقتصادي-التعريفات-الجمركية-بمثابة-حرب-عالمية-تجارية-وتداعياتها-كارثية-1099219375.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, دونالد ترامب

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على "انهيار" أسواق المال بسبب الرسوم الجمركية الأخيرة

18:32 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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رد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول تأثير قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية على الأسواق الأوروبية والعالمية.
جاء ذلك خلال قمة وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، حيث قال روبيو إن "الأسواق تتفاعل مع تغير جذري في النظام العالمي من حيث التجارة"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وتابع الوزير الأمريكي: "ما يحدث واضح جدا، إذا كنتَ شركة تُصنع مجموعةً من منتجاتك في الصين، وفجأةً أدرك المساهمون أو المتعاملون في سوق الأسهم أن تكلفة الإنتاج في الصين سترتفع كثيرًا، فسينخفض ​​سعر سهمك".

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وأوضح روبيو أنه في النهاية طالما الشركات تعرف القواعد التي تسير بها، وطالما هذه القواعد ثابتة وقادرة على الحفاظ على وضعها الحالي فإن الأسواق ستتكيف.
ويرى الوزير الأمريكي أنه ليس من العدل القول بأن الأسواق ستنهار بسبب التعريفات الجمركية الجديد، لافتا إلى أن كل ما تحتاجه الشركات هو التعرف إلى القواعد للتكيف عليها.
وفي وقت سابق، قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان، أمس الخميس، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه النمو.
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وقالت إنه من المهم تجنب الخطوات التي يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي، وناشدت الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل بشكل بناء لتهدئة التوتر.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
وأظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.
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