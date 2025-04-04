https://sarabic.ae/20250404/بعد-الرد-الصيني-القاسي-ترامب-بكين-لعبت-بشكل-خاطئ-1099221470.html

بعد الرد الصيني القاسي... ترامب: بكين لعبت بشكل خاطئ

بعد الرد الصيني القاسي... ترامب: بكين لعبت بشكل خاطئ

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الصين "أخطأت" و"أصيبت بالذعر" عندما فرضت رسومًا جمركية على واشنطن ردًا على الإجراءات الأمريكية الجديدة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

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وكتب ترامب في صفحته الشخصية على موقع "تروث سوشيال": "لقد لعبت الصين بشكل خاطئ، أصيبت بالذعر، ولا يمكنها تحمل تبعات ذلك".وجاء في بيان المجلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني: "سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية". وبحسب البيان: "سيدخل القرار حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري".وقالت وزارة التجارة الصينية إن الصين رفعت دعوى قضائية لدى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ردا على التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الولايات المتحدة.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.

https://sarabic.ae/20250404/الصين-ترد-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية--34-على-كل-ما-يأتي-من-الولايات-المتحدة-1099215603.html

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