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https://sarabic.ae/20250404/الصين-ترد-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية--34-على-كل-ما-يأتي-من-الولايات-المتحدة-1099215603.html
الصين ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية: 34% على كل ما يأتي من الولايات المتحدة
الصين ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية: 34% على كل ما يأتي من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم الجمعة، أن بكين فرضت رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T11:22+0000
2025-04-04T11:22+0000
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وجاء في بيان المجلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني: "سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية". وبحسب البيان: "سيدخل القرار حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري".وقالت وزارة التجارة الصينية إن الصين رفعت دعوى قضائية لدى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ردا على التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الولايات المتحدة.وأعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. وردًا على ذلك، رفع الجانب الصيني دعوى قضائية لدى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وفقًا لموقع الوزارة الإلكتروني.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكيةوزير الخزانة الأمريكي: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية
https://sarabic.ae/20250402/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-شاملة-وسط-مخاطر-التضخم-والحروب-التجارية-1099170145.html
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العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية: 34% على كل ما يأتي من الولايات المتحدة

11:22 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
تابعنا عبر
أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم الجمعة، أن بكين فرضت رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني: "سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية". وبحسب البيان: "سيدخل القرار حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري".
وقالت وزارة التجارة الصينية إن الصين رفعت دعوى قضائية لدى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ردا على التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الولايات المتحدة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
ترامب يفرض رسوما جمركية شاملة وسط مخاطر التضخم والحروب التجارية
2 أبريل, 21:08 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. وردًا على ذلك، رفع الجانب الصيني دعوى قضائية لدى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وفقًا لموقع الوزارة الإلكتروني.
وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.
ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخزانة الأمريكي: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية
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