https://sarabic.ae/20250404/الصين-ترد-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية--34-على-كل-ما-يأتي-من-الولايات-المتحدة-1099215603.html

الصين ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية: 34% على كل ما يأتي من الولايات المتحدة

الصين ترد على الرسوم الجمركية الأمريكية: 34% على كل ما يأتي من الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أعلن مجلس الدولة الصيني، اليوم الجمعة، أن بكين فرضت رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T11:22+0000

2025-04-04T11:22+0000

2025-04-04T11:22+0000

العالم

الأخبار

أخبار العالم الآن

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097392064_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_d13c018bef4f86139ef9e1163d377ebf.jpg

وجاء في بيان المجلس الذي نشر على موقعه الإلكتروني: "سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية". وبحسب البيان: "سيدخل القرار حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري".وقالت وزارة التجارة الصينية إن الصين رفعت دعوى قضائية لدى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ردا على التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضتها الولايات المتحدة.وأعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين. وردًا على ذلك، رفع الجانب الصيني دعوى قضائية لدى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وفقًا لموقع الوزارة الإلكتروني.وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكيةوزير الخزانة الأمريكي: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية

https://sarabic.ae/20250402/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-شاملة-وسط-مخاطر-التضخم-والحروب-التجارية-1099170145.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية