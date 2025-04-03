https://sarabic.ae/20250403/وزير-الخزانة-الأمريكي-روسيا-وبيلاروسيا-ليستا-على-قائمة-الدول-التي-ستتأثر-بالرسوم-الجمركية-1099171585.html

وزير الخزانة الأمريكي: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية

وزير الخزانة الأمريكي: روسيا وبيلاروسيا ليستا على قائمة الدول التي ستتأثر بالرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن روسيا وبيلاروسيا ليستا ضمن قائمة الدول التي ستتأثر برسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T02:05+0000

2025-04-03T02:05+0000

2025-04-03T02:05+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الخزانة الأمريكية

الرسوم الجمركية

العالم

روسيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال بيسنت في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "بالنسبة لروسيا وبيلاروسيا، فنحن لا نتعامل معهما تجاريا".وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض مساء الأربعاء: "سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 بالمئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا"، مضيفًا أنه "ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 بالمئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 بالمئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 بالمئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على المنتجات من الهند".وأضاف: "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة اقتصادنا ووقف الغش"، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن "تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأميركي لعقود من الزمن".وأوضح ترامب: "سيظل يوم الثاني من أبريل/ نيسان 2025 في الأذهان إلى الأبد باعتباره يوم ولادة جديدة وبداية العصر الذهبي للتصنيع الأميركي، لقد بدأنا في جعل أميركا غنية مرة أخرى".وتابع أن "عمالنا عانوا لعقود من الزمن بسبب قيام القادة الأجانب بسرقة وظائفنا ومصانعنا وأحلامنا". وبحسب قوله، فإنه مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، "تنتهي هذه السرقة".ووعد ترامب أيضًا باستخدام "تريليونات الدولارات" من عائدات الرسوم الجمركية لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني الأميركي.وقال: "على مدى عقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والاغتصاب والسلب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة، وعمال الصلب الأميركيون، وعمال السيارات، والمزارعين، والحرفيين المهرة"، مشددًا على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن إدارته ستعلن قريبا جدا عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.وأشار ترامب أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي تشكل "لإزعاج" الولايات المتحدة وقد نجح في ذلك.وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة إذا لم تقم أوروبا بتعويض "عجزها الضخم" مع الولايات المتحدة من خلال مشتريات النفط والغاز على نطاق واسع.وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألومنيوم.وفي نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.

https://sarabic.ae/20250402/البيت-الأبيض-قرار-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-جميع-الدول-سيدخل-حيز-التنفيذ-في-9-أبريل-1099170904.html

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