https://sarabic.ae/20250409/بكين-تتعهد-باتخاذ-الإجراءات-المطلوبة-لحماية-مصالحها-ردا-على-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099363205.html
بكين تتعهد باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية مصالحها ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
بكين تتعهد باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية مصالحها ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، تعليقًا على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104%، أن الصين ستواصل اتخاذ... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T07:50+0000
2025-04-09T07:50+0000
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وقال لين جيان: "لا يمكن سلب حقوق الشعب الصيني المشروعة في التنمية، ولا يمكن المساس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".وقال مسؤول في البيت الأبيض في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 104 في المئة على الصين ابتداءً من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، لتزيد بنسبة 50 في المئة الرسوم الجمركية المفروضة على بكين بعدما رفضت إلغاء رسومها المضادة على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند ظهر البارحة.وتعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأمريكي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على السلع الصينية إذا لم تلغ البلاد الرسوم الجمركية المضادة ونسبتها 34 في المئة.النفط يخسر 4% تقريبا مع فرض أمريكا رسوما على الصين بنسبة 104%
https://sarabic.ae/20250408/الصين-تتقدم-بطلب-تسوية-منازعات-أمام-منظمة-التجارة-العالمية-بشأن-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099345544.html
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الصين, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
بكين تتعهد باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية مصالحها ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية
07:50 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 07:51 GMT 09.04.2025)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، تعليقًا على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 104%، أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها.
وقال لين جيان: "لا يمكن سلب حقوق الشعب الصيني المشروعة في التنمية، ولا يمكن المساس بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية".
سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض في إفادة صحفية، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 104 في المئة على الصين
ابتداءً من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0401 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء، لتزيد بنسبة 50 في المئة الرسوم الجمركية المفروضة على بكين بعدما رفضت إلغاء رسومها المضادة على السلع الأمريكية بحلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب عند ظهر البارحة.
وتعهدت بكين بعدم الرضوخ لما وصفته بالابتزاز الأمريكي بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 في المئة على السلع الصينية إذا لم تلغ البلاد الرسوم الجمركية المضادة ونسبتها 34 في المئة.