https://sarabic.ae/20250505/إعلام-الصين-ترسل-البضائع-إلى-الولايات-المتحدة-عبر-دول-ثالثة-لتجنب-الرسوم-الجمركية-1100165599.html

إعلام: الصين ترسل البضائع إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية

إعلام: الصين ترسل البضائع إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، عن أن الشركات الصينية تلجأ إلى إرسال سلعها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T05:58+0000

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وقالت وسائل الإعلام الغربية إن "المصدرين الصينيين يكثفون جهودهم لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال شحن بضائعهم عبر دول ثالثة لإخفاء أصولها الحقيقية".وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" التي نقلت الخبر أن الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، تقدم للمصدرين المساعدة في شحن البضائع إلى دول مثل ماليزيا، حيث سيتم إصدار شهادة منشأ جديدة لهم، وبعد ذلك سيتم إرسال البضائع إلى الولايات المتحدة.وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وإن معدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل/ نيسان، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن الرئيس الأمريكي أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الانتقامية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً. علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية بشكل كاف.إعلام: تعريفات ترامب الجمركية "هدية حقيقية" للصينترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدة

https://sarabic.ae/20250430/إعلام-الصين-تعد-قائمة-بالسلع-الأمريكية-المعفاة-من-الرسوم-الجمركية-1100042632.html

https://sarabic.ae/20250424/الخارجية-الصينية-لم-نجر-محادثات-أو-مفاوضات-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الولايات-المتحدة-1099843739.html

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