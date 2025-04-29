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https://sarabic.ae/20250429/إعلام-تعريفات-ترامب-الجمركية-هدية-حقيقية-للصين-1099992663.html
إعلام: تعريفات ترامب الجمركية "هدية حقيقية" للصين
إعلام: تعريفات ترامب الجمركية "هدية حقيقية" للصين
سبوتنيك عربي
اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت بمثابة "هدية حقيقية" للرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تسببت في اهتزاز الثقة... 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T08:36+0000
2025-04-29T08:36+0000
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وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "من الخطأ الاعتقاد بأن الرسوم تتسبب في أضرار محلية فقط. فقد هزت الهجمات القسرية على الأصدقاء والمنافسين الثقة العالمية في مصداقية الولايات المتحدة... تتنازل الولايات المتحدة عن الريادة الاقتصادية العالمية دون جدوى. وتستفيد الصين بالفعل من هذا الأمر من خلال جذب حلفاء الولايات المتحدة باعتبارها سوقًا عملاقة أكثر اعتدالاً".وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "صدمة التعريفات الجمركية" التي سببها ترامب قد تدمر ولايته الثانية.وتابعت: "ترامب سوف يفشل إذا لم ينتبه للتحذيرات".وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على الواردات من الصين قد تؤدي قريبا إلى نقص السلع في الولايات المتحدة.وأكدت أن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية مرتفعة على البضائع القادمة من الصين في وقت حرج بالنسبة للبائعين، حيث يبدأون في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان تخزين البضائع للنصف الثاني من العام من أجل تلبية الطلبيات مع بدء العام الدراسي وعيد الميلاد.وفي 9 أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.ترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدةصندوق النقد الدولي: التوترات التجارية في العالم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي
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الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الصين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

إعلام: تعريفات ترامب الجمركية "هدية حقيقية" للصين

08:36 GMT 29.04.2025
© AP Photoالرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت بمثابة "هدية حقيقية" للرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تسببت في اهتزاز الثقة العالمية في موثوقية الولايات المتحدة.
وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "من الخطأ الاعتقاد بأن الرسوم تتسبب في أضرار محلية فقط. فقد هزت الهجمات القسرية على الأصدقاء والمنافسين الثقة العالمية في مصداقية الولايات المتحدة... تتنازل الولايات المتحدة عن الريادة الاقتصادية العالمية دون جدوى. وتستفيد الصين بالفعل من هذا الأمر من خلال جذب حلفاء الولايات المتحدة باعتبارها سوقًا عملاقة أكثر اعتدالاً".

وأضافت: "الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الحلفاء هي هدية حقيقية لشي جين بينغ".

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "صدمة التعريفات الجمركية" التي سببها ترامب قد تدمر ولايته الثانية.

وذكرت أن الناخبين اختاروا ترامب جزئيًا لأنهم "يتذكرون بحرارة اقتصاده في ولايته الأولى"، ولكن في ولايته الثانية، ترك "هواجسه بالتجارة والسياسة الخارجية" تتجلى في نتائج أولية سلبية.

وتابعت: "ترامب سوف يفشل إذا لم ينتبه للتحذيرات".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
البيت الأبيض يحدد شروطه لخفض الرسوم الجمركية على الصين
23 أبريل, 14:53 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على الواردات من الصين قد تؤدي قريبا إلى نقص السلع في الولايات المتحدة.
وأكدت أن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية مرتفعة على البضائع القادمة من الصين في وقت حرج بالنسبة للبائعين، حيث يبدأون في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان تخزين البضائع للنصف الثاني من العام من أجل تلبية الطلبيات مع بدء العام الدراسي وعيد الميلاد.

وأعلن ترامب، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.

وفي 9 أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
ترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدة
صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية في العالم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي
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