https://sarabic.ae/20250429/إعلام-تعريفات-ترامب-الجمركية-هدية-حقيقية-للصين-1099992663.html

إعلام: تعريفات ترامب الجمركية "هدية حقيقية" للصين

إعلام: تعريفات ترامب الجمركية "هدية حقيقية" للصين

سبوتنيك عربي

اعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت بمثابة "هدية حقيقية" للرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث تسببت في اهتزاز الثقة... 29.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-29T08:36+0000

2025-04-29T08:36+0000

2025-04-29T08:36+0000

الصين

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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وقالت وسائل الإعلام الأمريكية: "من الخطأ الاعتقاد بأن الرسوم تتسبب في أضرار محلية فقط. فقد هزت الهجمات القسرية على الأصدقاء والمنافسين الثقة العالمية في مصداقية الولايات المتحدة... تتنازل الولايات المتحدة عن الريادة الاقتصادية العالمية دون جدوى. وتستفيد الصين بالفعل من هذا الأمر من خلال جذب حلفاء الولايات المتحدة باعتبارها سوقًا عملاقة أكثر اعتدالاً".وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن "صدمة التعريفات الجمركية" التي سببها ترامب قد تدمر ولايته الثانية.وتابعت: "ترامب سوف يفشل إذا لم ينتبه للتحذيرات".وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ" أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على الواردات من الصين قد تؤدي قريبا إلى نقص السلع في الولايات المتحدة.وأكدت أن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية مرتفعة على البضائع القادمة من الصين في وقت حرج بالنسبة للبائعين، حيث يبدأون في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان تخزين البضائع للنصف الثاني من العام من أجل تلبية الطلبيات مع بدء العام الدراسي وعيد الميلاد.وفي 9 أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.ترامب: لا حاجة لتمديد وقف زيادة الرسوم الجمركية لأن واشنطن تخطط لإبرام صفقات جديدةصندوق النقد الدولي: التوترات التجارية في العالم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي

https://sarabic.ae/20250423/البيت-الأبيض-يحدد-شروطه-لخفض-الرسوم-الجمركية-على-الصين-1099827753.html

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