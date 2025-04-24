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صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية في العالم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي
صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية في العالم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي
سبوتنيك عربي
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، أن التوترات التجارية المتزايدة في جميع أنحاء العالم تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي... 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T12:23+0000
2025-04-24T12:23+0000
العالم
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اقتصاد
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وقال تقرير صادر عن غورغييفا: "يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة تحول. فقد تصاعدت التوترات التجارية بشكل حاد في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة والتدابير المضادة لها، ما أدى إلى تزايد حالة عدم اليقين السياسي، وأثار المخاوف بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي، وخلق مخاطر وشيكة وكبيرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي".وأوضح أن "استمرار انخفاض النمو قد يؤدي إلى قمع خلق فرص العمل وتأجيج الفقر وعدم المساواة، مما يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية".وبحسب التقرير، فإن هذه الأحداث تأتي في وقت أصبحت فيه آفاق النمو الاقتصادي ضعيفة بالفعل ومستويات الدين العام مرتفعة لدرجة تخنق قدرة البلدان على خلق فرص العمل والاستثمار.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "بشكل يومي"، مشيرًا إلى أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن "متفائلة" بحدوث ذلك.الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: زيادات الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النموالاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على واشنطن
https://sarabic.ae/20250424/الخارجية-الصينية-لم-نجر-محادثات-أو-مفاوضات-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الولايات-المتحدة-1099843739.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

صندوق النقد الدولي: التوترات التجارية في العالم تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي

12:23 GMT 24.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، اليوم الخميس، أن التوترات التجارية المتزايدة في جميع أنحاء العالم تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.
وقال تقرير صادر عن غورغييفا: "يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة تحول. فقد تصاعدت التوترات التجارية بشكل حاد في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية جديدة والتدابير المضادة لها، ما أدى إلى تزايد حالة عدم اليقين السياسي، وأثار المخاوف بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي، وخلق مخاطر وشيكة وكبيرة على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي".

وأشار إلى أن التوترات في العلاقات التجارية بين الدول كانت مرتبطة جزئيا بالتوزيع غير المتكافئ للفوائد الناجمة عن التكامل الاقتصادي، وتأثيره على تقسيم العمل الدولي، وأمن سلسلة التوريد، واختلال التوازن العالمي.

وأوضح أن "استمرار انخفاض النمو قد يؤدي إلى قمع خلق فرص العمل وتأجيج الفقر وعدم المساواة، مما يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية".
وبحسب التقرير، فإن هذه الأحداث تأتي في وقت أصبحت فيه آفاق النمو الاقتصادي ضعيفة بالفعل ومستويات الدين العام مرتفعة لدرجة تخنق قدرة البلدان على خلق فرص العمل والاستثمار.
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
الخارجية الصينية: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
08:16 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "بشكل يومي"، مشيرًا إلى أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين".

وأعلنت الصين، أمس الأربعاء، أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بعد يوم من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على بكين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن "متفائلة" بحدوث ذلك.
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