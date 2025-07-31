https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الإيرانية-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-خرق-للقانون-الدولي-ومبادئ-حقوق-الإنسان-1103213056.html

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية الجديدة خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان

الخارجية الإيرانية: العقوبات الأمريكية الجديدة خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة اليوم الخميس، "فرض أمريكا عقوبات جديدة على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والسفن المرتبطة بقطاعي الطاقة والنفط... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T06:36+0000

2025-07-31T06:36+0000

2025-07-31T06:36+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "عقوبات أمريكا الجديدة عداء متواصل من قبل صناع القرار في واشنطن تجاه شعبنا"، مضيفًا أنها "تهدف لإضعاف البلاد وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.واعتبر بقائي أن "العقوبات الأمريكية خرق للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان"، مستنكرًا "العدوان العسكري الأخير الذي شنّته أمريكا وإسرائيل ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية".وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "الشعب الإيراني، الذي يدرك النوايا الخبيثة لفارضي العقوبات العدوانيين، والذين ليس لهم هدف سوى إضعاف إيران وانتهاك الحقوق الأساسية لكل إيراني، سيقف بكل قوته للحفاظ على كرامته ومصالحه".وأعلنت الحكومة الأمريكية، أمس الأربعاء، "فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف 50 فردا وكيانا، وأكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران".ووفقا للإدارة الأمريكية، "تستهدف العقوبات أسطولا من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الإيراني"، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تكثف من جهودها ضمن حملة "الضغوط القصوى" على إيران.وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.ثم أعرب ترامب عن أمله في أن يكون قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد "أدّى إلى تفريغ غضب إيران"، وأن "طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن". كما قال إن "إسرائيل وإيران اتفقتا على هدنة من شأنها، بعد 24 ساعة، أن تنهي رسميًا حرب الأيام الـ12 يوما".

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